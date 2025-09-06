PM મોદીએ ટ્રમ્પને આપ્યો જવાબ, કહ્યું- 'હું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની ભાવનાઓનું સન્માન કરું છું'

વડા પ્રધાન મોદીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ભારત-અમેરિકા સંબંધો અને 'આપણી મિત્રતા' પરના ટ્વીટનો જવાબ આપ્યો અને કહ્યું કે...
Published : September 6, 2025 at 10:41 AM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ભારત-અમેરિકા સંબંધો અને 'આપણી મિત્રતા' પરના ટ્વીટનો જવાબ આપ્યો. શનિવારે પોતાના ટ્વીટમાં, વડા પ્રધાને કહ્યું કે 'હું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ભાવનાઓનું સન્માન કરું છું જેમણે આપણા સંબંધોનું સકારાત્મક મૂલ્યાંકન કર્યું.' વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે 'ભારત અને અમેરિકા ખૂબ જ સકારાત્મક અને ભવિષ્યલક્ષી અને વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ધરાવે છે.'
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ શું આપ્યો જવાબ
X પરના પોતાના ટ્વિટમાં, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે "હું આપણા સંબંધોના સકારાત્મક મૂલ્યાંકનમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની લાગણીઓનો આદર કરું છું." પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે "ભારત અને અમેરિકા ખૂબ જ સકારાત્મક, ભવિષ્યલક્ષી અને વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ધરાવે છે."
Deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties.— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2025
India and the US have a very positive and forward-looking Comprehensive and Global Strategic Partnership.@realDonaldTrump @POTUS https://t.co/4hLo9wBpeF
ટ્રમ્પે શું કહ્યું હતું...
પીએમ મોદી સાથે મારી મિત્રતા હંમેશા રહેશે. તેઓ એક મહાન વડાપ્રધાન છે પણ તેઓ હાલમાં જે કરી રહ્યા છે તે મને ગમતું નથી પણ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ખૂબ જ ખાસ સંબંધ છે. તેની ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. ક્યારેક આવી ઘટનાઓ બને છે.
ટ્રમ્પનું નિવેદન
ભારત સાથેના સંબંધો પર તેમની સકારાત્મક ટિપ્પણીઓ તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર એક ટિપ્પણી પોસ્ટ કર્યા પછી તરત જ આવી છે, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે અમેરિકાએ રશિયા અને ભારતને સૌથી ગાઢ અંધારીયા ચીનના હાથે ગુમાવી દીધા છે.' ટ્રમ્પે લખ્યું કે આપણે ભારત અને રશિયાને સૌથી ઉંડા અને અંધકારમય ચીન સામે ગુમાવી દીધા હોય તેવું લાગે છે. ઈશ્વર કરે તેમનું ભવિષ્ય લાંબુ અને સમૃદ્ધ રહે! અગાઉ, વોશિંગ્ટન સાથેના સંબંધો પર, વિદેશ મંત્રાલય (MEA) ના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે શુક્રવારે સાપ્તાહિક પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન દ્વિપક્ષીય સંબંધોના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.