પીએમ મોદી પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશના પ્રવાસે, આપત્તિ પીડિતોને મળ્યા
પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં પૂરને કારણે પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. અહીંના ઘણા જિલ્લાઓ પૂરથી પ્રભાવિત છે. વિગતવાર વાંચો.
Published : September 9, 2025 at 3:28 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે મંગળવારે પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોના પ્રવાસે છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, પીએમ મોદીએ હિમાચલ પ્રદેશના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોનો હવાઈ સર્વે કર્યો હતો. આ પછી, તેઓ આપત્તિ પ્રતિભાવ અને પુનર્વસન પ્રયાસોની પણ સમીક્ષા કરશે.
તમને જણાવી દઈએ કે, ચોમાસાએ સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં ભારે વિનાશ વેર્યો છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી 2025 માં મતદાન કર્યા પછી, પીએમ મોદી તાત્કાલિક આ બંને રાજ્યો માટે રવાના થયા.
સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, પ્રધાનમંત્રી મોદી પહેલા બપોરે 1:30 વાગ્યે હિમાચલ પ્રદેશના કાંગડા પહોંચશે, જ્યાં હવામાન અનુકૂળ રહેશે તો તેઓ સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોનો હવાઈ સર્વે કરશે. બાદમાં, તેઓ ધર્મશાળામાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય સમીક્ષા બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે, જ્યાં તેમને રાજ્ય વહીવટીતંત્રના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF), રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (SDRF) અને સ્થાનિક આપત્તિ મિત્ર સ્વયંસેવકો સહિત અન્ય બચાવ અને રાહત એજન્સીઓ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવશે.
તેઓ આપત્તિ પીડિતો સાથે સીધો વાર્તાલાપ કરશે અને તેમની પરિસ્થિતિ સમજશે. હિમાચલ પ્રદેશમાં તેમના કાર્યક્રમો પછી, પ્રધાનમંત્રી રાજ્યના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોનું હવાઈ સર્વેક્ષણ કર્યા પછી સાંજે 4:15 વાગ્યે પંજાબના ગુરદાસપુર પહોંચવાના છે.
પંજાબમાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે
પંજાબમાં પણ પૂરે તબાહી મચાવી છે. આ પૂરે દાયકાઓનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. અહીં પૂરને કારણે મૃત્યુઆંક 46 પર પહોંચી ગયો છે. તે જ સમયે, પાકને પણ ઘણું નુકસાન થયું છે. લગભગ 1.75 લાખ હેક્ટર ખેતીલાયક જમીન પર ઉગાડવામાં આવેલા પાકનો નાશ થયો છે.
હિમાચલ પ્રદેશમાં પણ પરિસ્થિતિ લગભગ સમાન છે
હિમાચલ પ્રદેશમાં પણ પૂરને કારણે પરિસ્થિતિ સારી નથી. વાદળ ફાટવાની ઘટનાને કારણે અહીં ઘણું નુકસાન થયું છે. 20 જૂનથી સોમવાર 8 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં વાદળ ફાટવા, ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલનના કારણે કરોડોનું નુકસાન થયું છે. અત્યાર સુધીમાં 370 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. જો આપણે પહાડી વિસ્તારોની વાત કરીએ તો, માર્ગ અકસ્માતોમાં લગભગ 165 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. લગભગ 41 લોકો હજુ પણ ગુમ છે. ચોમાસાની શરૂઆતથી, હિમાચલ પ્રદેશમાં ભૂસ્ખલનના ૧૩૬ બનાવો નોંધાયા છે.
