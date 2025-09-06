ETV Bharat / bharat

PM મોદી મણિપુરની લઈ શકે છે મુલાકાત; ઇમ્ફાલમાં બ્યુટીફિકેશન અને સ્ટેજ બનાવવાનું કામ ચાલુ

પીએમ મોદીની મણિપુરની સંભવિત મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને એક સ્ટેજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ સાથે પેઇન્ટિંગનું કામ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 2:08 PM IST

ઇમ્ફાલ/ચુરાચંદપુર: આગામી અઠવાડિયે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની રાજ્યની સંભવિત મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને આ વિસ્તારમાં સફાઈ અને પેઇન્ટિંગનું કામ ચાલી રહ્યું છે. તે જ સમયે, મણિપુરના ઇમ્ફાલમાં કાંગલા કિલ્લામાં એક ભવ્ય સ્ટેજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.

શનિવારે આ અંગે માહિતી આપતા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે બાંધકામ અને સફાઈના કામના હેતુ વિશે કંઈ કહ્યું નથી, પરંતુ કહ્યું કે આ કામો શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.

પ્રધાનમંત્રી 13 સપ્ટેમ્બરે મણિપુરની મુલાકાત લે તેવી શક્યતા છે, જે મૈતેઈ અને કુકી વચ્ચે વંશીય હિંસા ફાટી નીકળ્યા પછી રાજ્યની તેમની પ્રથમ મુલાકાત હશે.

એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ઇમ્ફાલના કાંગલા કિલ્લામાં એક ભવ્ય સ્ટેજનું નિર્માણ ચાલી રહ્યું છે. સ્ટેજની સામે 15,000 થી વધુ લોકો માટે બેસવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. કિલ્લાની અંદર સફાઈ અને રંગકામ પણ ચાલી રહ્યું છે."

કાંગલા કિલ્લો ભૂતપૂર્વ મણિપુરી શાસકોનું પરંપરાગત શક્તિ કેન્દ્ર રહ્યું છે. અન્ય એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "સ્ટેજના નિર્માણ માટે સામગ્રી મણિપુરની બહારથી લાવવામાં આવી રહી છે અને 100 થી વધુ મજૂરો બાંધકામ કાર્યમાં રોકાયેલા છે. આ ઉપરાંત, સુરક્ષા કર્મચારીઓની સંખ્યા પણ વધારવામાં આવી છે."

તેમણે કહ્યું કે કિલ્લામાં પ્રવેશતા મુલાકાતીઓની ઓળખ નોંધવામાં આવી રહી છે. અધિકારીએ કહ્યું કે ઇમ્ફાલ એરપોર્ટ અને કાંગલા કિલ્લા વચ્ચેના 7 કિલોમીટરના રસ્તાના મધ્ય ભાગને પણ ફરીથી રંગવામાં આવી રહ્યો છે અને વૃક્ષો કાપવામાં આવી રહ્યા છે.

ભાજપના એક નેતાએ કહ્યું, "અમને હજુ સુધી વડાપ્રધાનની મુલાકાત વિશે કોઈ સત્તાવાર માહિતી મળી નથી. જો તેઓ આવે છે, તો અમે ખાતરી કરીશું કે મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવે."

ચુરાચંદપુર જિલ્લા મુખ્યાલયના શાંતિ ગ્રાઉન્ડમાં પણ આવું જ કામ ચાલી રહ્યું છે, એમ અન્ય એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. વંશીય સંઘર્ષથી ગ્રસ્ત રાજ્યની મુલાકાત ન લેવા બદલ વિરોધ પક્ષો ભાજપ પર હુમલો કરી રહ્યા છે.

મે 2023 થી મૈતેઈ અને કુકી-ઝો જૂથો વચ્ચે વંશીય હિંસામાં 260 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે અને હજારો લોકો બેઘર થયા છે. મુખ્યમંત્રી એન બિરેન સિંહે રાજીનામું આપ્યા બાદ કેન્દ્રએ મણિપુરમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદ્યું હતું. 2027 સુધી કાર્યકાળ ધરાવતી રાજ્ય વિધાનસભાને સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

