પહેલી નોકરી પર સરકાર આપશે 15 હજાર રૂપિયા, 15 ઓગસ્ટે યુવાનોને મોટી ભેટ - VIKSIT BHARAT SCHEME

આ યોજના 15 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે અને પહેલી વાર કર્મચારીઓ અને ખાનગી ક્ષેત્રના નોકરીદાતાઓ બંનેને પ્રોત્સાહન આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવશે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 1:49 PM IST

નવી દિલ્હી: સ્વતંત્રતા દિવસ પર લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રને સંબોધન કરતા, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક ઐતિહાસિક રોજગાર પહેલની જાહેરાત કરી. તેમણે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાની વિકાસિત ભારત રોજગાર યોજનાનું અનાવરણ કર્યું, જેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતના યુવાનો માટે રોજગારની તકોમાં ધરખમ પરિવર્તન લાવવાનો છે.

યુવાનો માટે ખાસ

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "દેશના યુવાનો માટે મોટા સમાચાર છે. આ દિવસે, અમે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાની યોજના શરૂ કરી રહ્યા છીએ." આ યોજના 15 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે અને પહેલીવાર કર્મચારીઓ અને ખાનગી ક્ષેત્રના નોકરીદાતાઓ બંનેને પ્રોત્સાહનો પ્રદાન કરશે.

પહેલી નોકરી પર 15 હજાર રૂપિયા

આ પહેલ હેઠળ, ખાનગી ક્ષેત્રમાં પહેલી નોકરી મેળવનારા યુવાનોને સરકાર દ્વારા સીધા 15 હજાર રૂપિયા આપવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "જે પુત્ર કે પુત્રીને પહેલી નોકરી મળશે તેને સરકાર તરફથી 15 હજાર રૂપિયા મળશે."

કરદાતા માટે પ્રોત્સાહનો

આ યોજના હેઠળ વધારાના કર્મચારીઓને રાખનારા નોકરીદાતાઓ દરેક નવા કર્મચારી દીઠ દર મહિને 3,000 રૂપિયા સુધીના લાભો માટે પાત્ર રહેશે. આ લાભો ઉત્પાદન ક્ષેત્ર માટે વધુ વિસ્તૃત કરવામાં આવશે, જેનાથી મોટા પાયે રોજગાર સર્જન થશે.

કરોડો લોકોને નોકરી મળવાની અપેક્ષા

સરકારને આશા છે કે આ યોજના આગામી બે વર્ષમાં લગભગ 3.5 કરોડ નવી નોકરીઓનું સર્જન કરશે, જેમાંથી લગભગ 1.92 કરોડ લાભાર્થીઓ પહેલી વાર કાર્યબળમાં પ્રવેશ કરશે.

અમલીકરણ અને દેખરેખ

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય આ મહત્વાકાંક્ષી યોજનાના અમલીકરણ માટે જવાબદાર રહેશે, જે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) ના સહયોગથી અમલમાં મૂકવામાં આવશે.

વિકાસ ભારત મિશનનો શિલાન્યાસ

પીએમ મોદીએ આ પહેલને વિકાસ ભારત મિશનનો પાયો ગણાવ્યો, જેનો ઉદ્દેશ્ય 2047 સુધીમાં વિકસિત અને સમાવિષ્ટ ભારત બનાવવાનો છે. તેમણે કહ્યું, "આ યુવાનોને મારી ભેટ છે - બેવડી દિવાળી ઉજવણી."

આર્થિક સશક્તિકરણ તરફ પગલું

યુવા અને ઉદ્યોગસાહસિકતા પર બેવડા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, વિકાસ ભારત રોજગાર યોજનાને તાજેતરના વર્ષોમાં સૌથી મહત્વાકાંક્ષી રોજગાર સુધારાઓમાંની એક માનવામાં આવી રહી છે. તે માત્ર નોકરીની તકોમાં વધારો કરશે નહીં પરંતુ ઔપચારિક રોજગારને પણ મજબૂત બનાવશે, જે ભારતની આર્થિક પ્રગતિને નવી ગતિ આપશે.

