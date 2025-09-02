ETV Bharat / bharat

PM મોદીએ કર્યું 'સેમિકોન ઇન્ડિયા-2025'નું ઉદ્ઘાટન કર્યું, સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવવાનો ઉદેશ્ય - SEMICON INDIA 2025

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​નવી દિલ્હીના યશોભૂમિ ખાતે 'સેમિકોન ઇન્ડિયા-2025'નું ઉદ્ઘાટન કર્યું, વાંચો સમગ્ર માહિતી...

'સેમિકોન ઇન્ડિયા-2025'નું ઉદ્ઘાટન
'સેમિકોન ઇન્ડિયા-2025'નું ઉદ્ઘાટન (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 12:12 PM IST

નવી દિલ્હી : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​મંગળવારે નવી દિલ્હીના યશોભૂમિ ખાતે 'સેમિકોન ઇન્ડિયા-2025'નું ઉદ્ઘાટન કર્યું. 2 થી 4 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી આ ત્રણ દિવસીય પરિષદનો ઉદેશ્ય ભારતમાં મજબૂત અને ટકાઉ સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવવા પર કેન્દ્રિત છે. માહિતી અનુસાર, 33 દેશોની 350 થી વધુ કંપનીઓ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે.

'સેમિકોન ઇન્ડિયા-2025'નો આરંભ

આ કાર્યક્રમને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, દરેક જગ્યાએ ઉત્સાહ દેખાય છે. મને ભારત ટેકનોલોજી પ્રત્યે જુસ્સો છે. ભારત જે ગતિએ વિકાસ કરી રહ્યું છે તે જોતાં લાગે છે કે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં તે ત્રીજી અર્થવ્યવસ્થા ધરાવતો દેશ બનશે. દુનિયા ભારત પર વિશ્વાસ કરે છે અને માને છે. દુનિયા ભારત સાથે સેમિકન્ડક્ટરના ભવિષ્યનું નિર્માણ કરવા માટે તૈયાર છે. થોડા દિવસો પહેલા જ આ વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળાના GDP આંકડા આવ્યા છે. ફરી એકવાર, ભારતે દરેક અપેક્ષા, દરેક મૂલ્યાંકન કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. એવા સમયે જ્યારે વિશ્વ અર્થતંત્રમાં ચિંતા છે, આર્થિક સ્વાર્થથી પડકારો ઉભા થઈ રહ્યા છે. તે વાતાવરણમાં ભારતે 7.8 ટકા વિકાસ દર હાંસલ કર્યો છે.

'બિલ્ડિંગ ધ નેક્સ્ટ સેમિકન્ડક્ટર પાવરહાઉસ' થીમ

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે, વર્ષ 2021 માં અમે સેમિકોન ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો. વર્ષ 2023 સુધીમાં, ભારતના પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટને મંજૂરી આપવામાં આવી. 2024 માં, અમે વધારાના પ્લાન્ટને મંજૂરી આપી. 2025 માં, અમે પાંચ વધારાના પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી. કુલ મળીને, દસ સેમિકન્ડક્ટર પ્રોજેક્ટ્સમાં રૂ. 1.5 લાખ કરોડથી વધુનું રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ભારતમાં વિશ્વનો વધતો વિશ્વાસ દર્શાવે છે.

અમે રાષ્ટ્રીય સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ લાગુ કરી છે. જેના દ્વારા કેન્દ્ર અને રાજ્યો તરફથી બધી મંજૂરી એક જ પ્લેટફોર્મ પર મળી રહી છે. પરિણામે, અમારા રોકાણકારો હવે ઘણા કાગળકામથી મુક્ત થયા છે. 'બિલ્ડિંગ ધ નેક્સ્ટ સેમિકન્ડક્ટર પાવરહાઉસ' થીમ હેઠળ આ ઇવેન્ટ ફેબ્સ, એડવાન્સ્ડ પેકેજિંગ, સ્માર્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ, AI, સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ, ટકાઉપણું, વર્કફોર્સ ડેવલપમેન્ટ, ડિઝાઇન અને સ્ટાર્ટઅપ્સ જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં નવીનતાઓ અને વલણો પર મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરશે.

"મેક-ઇન-ઇન્ડિયા" 32-બીટ માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપ

સેમિકોન ઇન્ડિયા 2025 માં કેન્દ્રીય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને વિક્રમ 32-બીટ પ્રોસેસર અને ચાર મંજૂર પ્રોજેક્ટ્સના ટેસ્ટ ચિપ્સ રજૂ કર્યા. વિક્રમ 32-બીટ પ્રોસેસર એ પહેલું સંપૂર્ણપણે "મેક-ઇન-ઇન્ડિયા" 32-બીટ માઇક્રોપ્રોસેસર છે, જે લોન્ચ વાહનોની કઠોર પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ માટે યોગ્ય છે. આ ચિપ ISRO સેમી-કંડક્ટર લેબ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે.

અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે, થોડા વર્ષો પહેલા અમે પહેલી વાર એક નવી શરૂઆત કરવા માટે મળ્યા હતા, અમારા પ્રધાનમંત્રીના દૂરંદેશી દ્રષ્ટિકોણથી પ્રેરિત થઈને, અમે ભારત સેમિકન્ડક્ટર મિશન શરૂ કર્યું. 3.5 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં, વિશ્વ આત્મવિશ્વાસથી ભારત તરફ જોઈ રહ્યું છે. આજે, પાંચ સેમિકન્ડક્ટર યુનિટનું ઉત્પાદન ઝડપી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે.

અમે હમણાં જ પ્રધાનમંત્રી મોદીને પ્રથમ 'મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા' ચિપ રજૂ કરી છે.આપણે અભૂતપૂર્વ સમયમાં જીવી રહ્યા છીએ, વૈશ્વિક નીતિગત ઉથલપાથલથી ભારે અનિશ્ચિતતા ઊભી થઈ છે. આ અશાંત સમયમાં, ભારત સ્થિરતા અને વિકાસના દીવાદાંડી તરીકે ઉભું છે. આ અનિશ્ચિત સમયમાં, તમારે ભારત આવવું જોઈએ કારણ કે અમારી નીતિ સ્થિર છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ આ કાર્યક્રમ અંગે સોશિયલ મીડિયા પર પણ પોસ્ટ કરતા લખ્યું હતું કે, સેમિકોન ઇન્ડિયા 2025 નું ઉદ્ઘાટન મંગળવાર, 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 10 વાગ્યે થશે. સેમિકોન વિશ્વના અગ્રણી હિસ્સેદારોને એકત્ર કરતું એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ છે. આ એક એવો ક્ષેત્ર છે જેમાં ભારતની તાજેતરની પ્રગતિ નોંધપાત્ર રહી છે. આ પરિષદ સેમિકોન ફેબ્રિક્સ, એડવાન્સ્ડ પેકેજિંગ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, રિસર્ચ અને રોકાણ જેવા મુખ્ય વિષયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર વડાપ્રધાન મોદી આવતીકાલ 3 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ આ કાર્યક્રમમાં પણ હાજરી આપશે, જેમાં ઘણી કંપનીઓના CEO પણ ભાગ લેશે. તેમાં સેમિકોન ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામની પ્રગતિ, સેમિકોન ફેબ અને એડવાન્સ્ડ પેકેજિંગ પ્રોજેક્ટ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયારી, સ્માર્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ, સંશોધન અને AI માં નવીનતા, રોકાણની તકો, રાજ્ય સ્તરની નીતિ અમલીકરણ વગેરે પર સત્રો હશે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) અને વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ સંગઠન SEMI હેઠળ ઇન્ડિયા સેમિકોન મિશન (ISM) દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

સેમિકોન ઇન્ડિયા-2025
સેમિકોન ઇન્ડિયા-2025 (ANI)

SEMICON ઇન્ડિયાની શરૂઆત

2021 માં ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન (ISM) ની શરૂઆત થયા પછી, માત્ર ચાર વર્ષમાં ભારતે તેની સેમિકન્ડક્ટર યાત્રાને સ્વપ્નમાંથી વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તિત કરી છે. આ સ્વપ્નને વાસ્તવિકતા બનાવવા માટે, સરકારે રૂ. 76,000 કરોડની ઉત્પાદન-આધારિત પ્રોત્સાહન (PLI) યોજનાની જાહેરાત કરી છે, જેમાંથી લગભગ રૂ. 65,000 કરોડ પહેલાથી જ પ્રતિબદ્ધ છે. અત્યાર સુધીમાં ત્રણ SEMICON ઇન્ડિયા ઇવેન્ટ્સ યોજાઈ છે: પ્રથમ 2022 (બેંગલુરુ), બીજો 2023 (ગાંધીનગર) અને ત્રીજો 2024 (ગ્રેટર નોઇડા).

સેમકોન ઇન્ડિયા 2025 વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમમાં ભારતની પુનઃ વ્યાખ્યાયિત ભૂમિકા દર્શાવવા માટે તૈયાર છે. તેમાં લગભગ 350 પ્રદર્શન, 15,000 થી વધુ અપેક્ષિત મુલાકાતીઓ, 6 દેશના રાઉન્ડમેજ, 4 દેશના પેવેલિયન અને 9 ભારતીય રાજ્યોની ભાગીદારી હશે, જે સેમિકન્ડક્ટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગ માટે દક્ષિણ એશિયાનું સૌથી મોટું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે.

આ ઇવેન્ટ ભારતની સેમિકન્ડક્ટર પ્રગતિને ઉજાગર કરશે, જેમાં હાઇ-વોલ્યુમ ફેબ્સ, એડવાન્સ્ડ પેકેજિંગ, કમ્પાઉન્ડ સેમિકન્ડક્ટર્સ, OSAT અને સંશોધન અને સ્ટાર્ટ-અપ્સ માટે સરકારી સહાય સહિત 10 મંજૂર વ્યૂહાત્મક પ્રોજેક્ટ્સનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે.

