પીએમ મોદી આજે 4 રાજ્યો માટે 3 નવી વંદે ભારત ટ્રેનોને આપશે લીલી ઝંડી , જાણો ક્યાં શહેરને મળશે લાભ ? - NEW VANDE BHARAT TRAINS

દેશની રેલવે વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવાની સાથે મુસાફરોને સુચારૂ રેલવે યાત્રાની સુવિધા આપવા માટે પીએમ મોદી આજે 3 નવી વંદે ભારત ટ્રેનનું લોકાર્પણ કરશે.

પીએમ મોદી આજે 4 રાજ્યો માટે 3 નવી વંદે ભારત ટ્રેનોને આપશે લીલી ઝંડી
પીએમ મોદી આજે 4 રાજ્યો માટે 3 નવી વંદે ભારત ટ્રેનોને આપશે લીલી ઝંડી (ANI)
By ANI

Published : August 10, 2025 at 8:05 AM IST

બેંગલુરુ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે રવિવારે કર્ણાટકની એક દિવસની મુલાકાતે છે, બેંગલુરુમાં આજે અનેક મોટા માળખાગત સુવિધાઓ અને પરિવહન પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ મુલાકાત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી કેએસઆર બેંગલુરુ રેલ્વે સ્ટેશનથી ત્રણ નવી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનોને લીલી ઝંડી આપશે.

જે અંતર્ગત બેંગલુરુ-બેલાગવી સેવા અને અમૃતસર-શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી કટરા અને નાગપુર (અજની)-પુણે રૂટનો સમાવેશ થશે. આ ટ્રેનો દેશના વિવિધ ભાગોમાં કનેક્ટિવિટીમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ ભારતના હાઇ-સ્પીડ રેલ નેટવર્કને વધુ મજબૂત બનાવશે. ફ્લેગ ઓફ સમારોહ પછી, પીએમ મોદી નમ્મા મેટ્રોની બહુપ્રતિક્ષિત યલો લાઇનનું ઉદ્ઘાટન કરશે, જે રાગીગુડ્ડા (આરવી રોડ) થી ઇલેક્ટ્રોનિક સિટી સુધી વિસ્તરે છે.

તેઓ બંને સ્ટેશનો વચ્ચે મેટ્રો પણ ચલાવશે. આજના ઉદ્ઘાટન સાથે, કર્ણાટકમાં વંદે ભારત ટ્રેનોની સેવા વધીને 11 થઈ જશે. તે જ સમયે, તે મહારાષ્ટ્રમાં 12 અને પંજાબમાં 5 થશે. બેંગલુરુ-બેલાગાવી સેવા શરૂ થવાથી ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક સિટી ઓફ બેંગલુરુ સાથે સંકળાયેલા લોકોને મોટી રાહત મળશે. લોકો અહીં દૂર-દૂરથી કામ કરવા માટે આવે છે.

ત્યાર બાદ પ્રધાનમંત્રી શહેરમાં અનેક શહેરી માળખાગત સુવિધાઓ અને કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ અને ઉદ્ઘાટન કરશે. બેંગલુરુ મેટ્રો ફેઝ-3 નો શિલાન્યાસ એક મુખ્ય હાઇલાઇટ હશે. આ 15,610 કરોડ રૂપિયાનો પ્રોજેક્ટ છે જે શહેરના મેટ્રો નેટવર્કમાં 44 કિમીથી વધુ રૂટ લંબાઈ અને 31 એલિવેટેડ સ્ટેશન ઉમેરશે. પીએમ મોદી તેમની મુલાકાત દરમિયાન એક જાહેર સમારોહને પણ સંબોધિત કરી શકે છે.

અશ્વિની વૈષ્ણવે શનિવારે નિરીક્ષણ કર્યું

કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શનિવારે વંદે ભારત એક્સપ્રેસનો નિરીક્ષણ પ્રવાસ કર્યો. રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેને લીલી ઝંડી આપશે. વડા પ્રધાનની મુલાકાત પહેલા કેએસઆર રેલ્વે સ્ટેશન પર તૈયારીઓ પણ પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.

ANI સાથે વાત કરતા, કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે બેલગાવી અને બેંગલુરુ વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી આવતી વંદે ભારતની માંગણીને આજે પીએમ મોદી દ્વારા લીલી ઝંડી આપવામાં આવશે તે ખૂબ જ ખુશીની વાત છે. તે ઉત્તર કર્ણાટક અને દેશની IT રાજધાની બેંગલુરુને ખૂબ સારી કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે.

વધુ બે ટ્રેનોને લીલી ઝંડી આપવામાં આવશે. એક ટ્રેન જે કટરા વૈષ્ણો દેવીને અમૃતસર સાથે જોડે છે. આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ટ્રેન છે કારણ કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આવતા યાત્રાળુઓની ઘણી અવરજવર હોય છે. ત્રીજી ટ્રેન નાગપુર અને પુણે વચ્ચે છે.

