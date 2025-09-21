ETV Bharat / bharat

'કાલથી દેશમાં GST બચત ઉત્સ શરૂ થશે', PM મોદીનું રાષ્ટ્રના નામે સંબોધન, કહ્યું- તમામ વર્ગોને લાભ થશે

નાણામંત્રી દ્વારા અગાઉ જાહેર કરાયેલા GST દર ઘટાડાના અમલીકરણના એક દિવસ પહેલા પીએમ મોદી રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરી રહ્યા છે.

PM મોદી
PM મોદી (Youtube/Narendra Modi)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2025 at 5:13 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 5:33 PM IST

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું. તેમના સંબોધન દરમિયાન તેમણે સૌને નવરાત્રિની શુભકામનાઓ પાઠવી. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, આવતીકાલે સૂર્યોદય સમયે આગામી પેઢીના GST સુધારા અમલમાં આવશે.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "નવરાત્રીનો તહેવાર આવતીકાલથી શરૂ થાય છે. હું આપ સૌને મારી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. નવરાત્રિના પહેલા દિવસથી, દેશ આત્મનિર્ભર ભારત તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરી રહ્યો છે. આવતીકાલે, નવરાત્રિના પહેલા દિવસે સૂર્યોદય સાથે, આગામી પેઢીના GST સુધારા અમલમાં આવશે."

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "કાલથી દેશમાં 'GST બચત મહોત્સવ' શરૂ થઈ રહ્યો છે. તમારી બચત વધશે અને તમે તમારી મનપસંદ વસ્તુઓ ખરીદી શકશો... 'GST બચત મહોત્સવ'થી સમાજના તમામ વર્ગોને લાભ થશે..."

"દરેકનું મોઢું મોઠું થશે"
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આ તહેવારની આ સીઝનમાં બધાનું મોઢું મીઠું થશે. દેશના તમામ પરિવારની ખુશીઓ વધશે. હું આગામી પેઢીના GST સુધારાઓ અને "બચત મહોત્સવ" માટે દેશભરના લાખો પરિવારોને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન અને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આ સુધારાઓ ભારતની વિકાસગાથાને વેગ આપશે, વ્યવસાયને સરળ બનાવશે, રોકાણને વધુ આકર્ષક બનાવશે અને વિકાસની દોડમાં દરેક રાજ્યને સમાન ભાગીદાર બનાવશે..."

નવા ઇતિહાસના નિર્માણની શરૂઆત
તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું, "જ્યારે ભારતે 2017 માં GST સુધારા શરૂ કર્યા, ત્યારે તે ઇતિહાસમાં પરિવર્તન અને એક નવા નિર્માણની શરૂઆત હતી. દાયકાઓથી, આપણા લોકો અને આપણા વ્યવસાયો વિવિધ ટેક્સના જાળમાં ફસાયેલા હતા. કસ્ટમ્સ, એન્ટ્રી ટેક્સ, સેલ્સ ટેક્સ, એક્સાઇઝ ડ્યુટી, VAT, સર્વિસ ટેક્સ - આવા ડઝનબંધ ટેક્સ આપણા દેશમાં અસ્તિત્વમાં હતા. એક શહેરથી બીજા શહેરમાં માલ પરિવહન કરવા માટે, આપણે અસંખ્ય ચેકપોઇન્ટ પાર કરવા પડતા હતા..."

પીએમ મોદીએ 2014 ની એક સ્ટોરી સંભળાવી
રાષ્ટ્રને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "મને યાદ છે કે 2014 માં, જ્યારે દેશે મને વડા પ્રધાનપદની જવાબદારી સોંપી હતી, ત્યારે તે શરૂઆતના સમયગાળાની એક રસપ્રદ ઘટના એક વિદેશી અખબારમાં પ્રકાશિત થઈ હતી. તેમાં એક કંપનીની મુશ્કેલીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. કંપનીએ કહ્યું કે, જો તેને બેંગલુરુથી 570 કિલોમીટર દૂર હૈદરાબાદમાં પોતાનો માલ મોકલવો પડે, તો તે એટલું મુશ્કેલ હશે કે તેમણે તેના પર વિચાર કર્યો અને કહ્યું કે, તેઓ કંપનીને પહેલા બેંગલુરુથી યુરોપ મોકલવાનું પસંદ કરશે અને પછી તે જ માલ યુરોપથી હૈદરાબાદ મોકલશે."

પીએમે સમજાવ્યું, "તે સમયે, ટેક્સ અને ટોલની જટિલતાને કારણે આ પરિસ્થિતિ હતી... તે સમયે, લાખો દેશવાસીઓ, આવી લાખો કંપનીઓ સાથે, વિવિધ ટેક્સને કારણે રોજિંદા મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતા હતા. એક શહેરથી બીજા શહેરમાં માલ પરિવહનનો વધેલો ખર્ચ ગરીબો અને તમારા જેવા ગ્રાહકો પર પડ્યો. દેશને આ પરિસ્થિતિમાંથી મુક્ત કરવો જરૂરી હતો."

'એક રાષ્ટ્ર, એક કર'નું સ્વપ્ન સાકાર થયું છે

તેમણે કહ્યું, "જ્યારે તમે 2014 માં અમને તક આપી, ત્યારે અમે જાહેર હિત અને રાષ્ટ્રીય હિતમાં GST ને અમારી પ્રાથમિકતા બનાવી. અમે દરેક હિસ્સેદાર સાથે ચર્ચા કરી, દરેક રાજ્યની ચિંતાઓને સંબોધિત કરી અને દરેક પ્રશ્નનું નિરાકરણ કર્યું. ભારતનો સૌથી મોટો ટેક્સ સુધારો ફક્ત બધા રાજ્યોને સાથે લઈને જ શક્ય બન્યો. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોના પ્રયાસોનું પરિણામ હતું કે દેશ ડઝનબંધ કરવેરામાંથી મુક્ત થયો અને સમગ્ર દેશ માટે એક સમાન વ્યવસ્થા સ્થાપિત થઈ. 'એક રાષ્ટ્ર, એક કર'નું સ્વપ્ન સાકાર થયું છે.

