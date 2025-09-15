દિવાળી પહેલા મોટી ભેટ: PM Kisan Yojanaનો 21મો હપ્તો જલ્દી! તરત કરો આ કામ, નહીંતર 2000 નહીં મળે

ETV Bharat / bharat

Published : September 15, 2025 at 10:20 PM IST

નવી દિલ્હી: દેશના ખેડૂતો માટે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (પીએમ કિસાન યોજના) ના 21મા હપ્તાની રાહ હવે પૂરી થવા જઈ રહી છે. સરકાર દિવાળી પહેલા ખેડૂતોને મોટી ભેટ આપવાની તૈયારી કરી રહી છે. પરંતુ આ વખતે કેટલાક ખેડૂતો માટે ભૌતિક ચકાસણી કરાવવી ફરજિયાત કરવામાં આવી છે. જો ખેડૂતો ચકાસણી કરાવતા નથી, તો તેમનો 21મો હપ્તો બંધ થઈ જશે અને ચકાસણી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેમને લાભ મળશે નહીં.

નવું અપડેટ શું છે?
સરકારે યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઇટ pmkisan.gov.in પર એક અપડેટ જાહેર કર્યું છે. આ મુજબ, 1 ફેબ્રુઆરી, 2019 પછી જમીન ખરીદનારા અથવા કબજો લેનારા ખેડૂતો, તેમજ જે પરિવારોમાં પતિ-પત્ની અથવા 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના યુવાન સભ્યો યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે, તેમના માટે ભૌતિક ચકાસણી કરાવવી ફરજિયાત છે. આ પગલું એટલા માટે લેવામાં આવ્યું છે જેથી યોજનાનો લાભ ફક્ત વાસ્તવિક ખેડૂતો સુધી પહોંચે અને ખોટા લાભ લેનારાઓને રોકી શકાય.

પાછલો હપ્તો અને રકમ
છેલ્લો 20મો હપ્તો 2 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ જારી કરવામાં આવ્યો હતો. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વારાણસીથી આ હપ્તો લોન્ચ કર્યો હતો. આ દરમિયાન, 9.71 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં ₹ 20,500 કરોડથી વધુની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ વખતે 21મા હપ્તાની રકમ પણ તે જ રીતે ખેડૂતોના ખાતામાં મોકલી શકાય છે.

આગામી મહિનાની શક્યતા
જો આપણે પાછલા વર્ષોના ડેટા પર નજર કરીએ તો, સરકાર ઓગસ્ટથી નવેમ્બર વચ્ચે હપ્તા જાહેર કરી રહી છે. 2024 માં 18મો હપ્તો 5 ઓક્ટોબરે, 2023 માં 19મો હપ્તો 15 નવેમ્બરે અને 2022 માં 17મો હપ્તો 17 ઓક્ટોબરે જારી કરવામાં આવ્યો હતો. આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે છે, તેથી નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે સરકાર ઓક્ટોબરના પહેલા અથવા મધ્ય અઠવાડિયામાં 21મો હપ્તો જારી કરી શકે છે.

બિહાર ચૂંટણી અને સંભવિત તારીખ
બિહારમાં આ વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે અને ચૂંટણી પંચ સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં તારીખો જાહેર કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, કેન્દ્ર સરકાર આચારસંહિતા લાગુ થાય તે પહેલાં ખેડૂતોના ખાતામાં રકમ મોકલી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે ઓક્ટોબરના પહેલા કે મધ્યમાં ખેડૂતોના ખાતામાં 21મો હપ્તો જમા કરાવી શકાય છે, જેથી ખેડૂતોને સમયસર લાભ મળી શકે.

ખેડૂતોને વિનંતી
સરકારે ખેડૂતોને વિનંતી કરી છે કે જો તેમની ચકાસણી હજુ પણ બાકી છે, તો તેઓ તેને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરે. આનાથી માત્ર તેમનો હપ્તો સમયસર આવે તે સુનિશ્ચિત થશે નહીં પરંતુ યોજનાના લાભો યોગ્ય અને વાસ્તવિક ખેડૂતો સુધી પહોંચે તે પણ સુનિશ્ચિત થશે.

એકંદરે, દિવાળી પહેલા ખેડૂતો માટે આ મોટી રાહત સાબિત થઈ શકે છે. ભૌતિક ચકાસણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરનારા ખેડૂતોને સમયસર 21મા હપ્તાનો લાભ મળશે, જ્યારે બાકીના ખેડૂતો માટે આ હપ્તો તેમની માહિતી ચકાસવામાં ન આવે ત્યાં સુધી બંધ કરવામાં આવશે.

