પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનની તબિયત લથડી, ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં કરાયા દાખલ

પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનને નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનની તબિયત લથડી
પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનની તબિયત લથડી (ફાઈલ ફોટો/Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 7:08 AM IST

ચંદીગઢ: પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનને શુક્રવારે સાંજે થાક અને ધબકારા અનિયમિત થવાની ફરિયાદ બાદ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મોહાલી સ્થિત હોસ્પિટલે એક નિવેદનમાં આ માહિતી આપી હતી.

નિવેદન અનુસાર, 51 વર્ષિય ભગવંત માન હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા બાદ તેમની તપાસ કરવામાં આવી હતી, હાલ તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે. હોસ્પિટલ દ્વારા જાહેર કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનને થાક અને ધબકારા ઓછા થવાની ફરિયાદ બાદ મોહાલીની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા.માન હાલમાં તબીબી નિરીક્ષણ હેઠળ છે અને તેમના પલ્સ રેટમાં સુધારો થયો છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તબીબી ટીમ સતત તેમની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ માન વાયરલ તાવથી પીડિત હોવાનું કહેવાય છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, જ્યારે સાંજ સુધીમાં માનની તબિયતમાં સુધારો થયો ન હતો, ત્યારે તેમને મોહાલીની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમની તબિયત ખરાબ હોવાની માહિતી મળ્યા બાદ, આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ ગુરુવારે માનના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા અને તેમના ખબર અંતર પૂછ્યા હતાં.

મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનને મોહાલીની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા તે પહેલાં, શુક્રારની સાંજે 4 વાગ્યે યોજાનારી પંજાબ કેબિનેટની બેઠક પણ રદ કરવામાં આવી હતી. કારણ એ આપવામાં આવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી માનની ખરાબ તબિયતને કારણે સાંજે યોજાનારી કેબિનેટ બેઠક આગામી આદેશો સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી છે.

ટ્વિટર પર આ અંગે માહિતી આપતાં, સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ લખ્યું, "પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનની તબિયત બે દિવસ સુધી બગડ્યા બાદ તેમને ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે કોઈ સુધારાના સંકેતો ન મળ્યા, ત્યારે ડોકટરોએ તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની સલાહ આપી."

આ ઉપરાંત, સમાચાર એજન્સી એએનઆઈએ પણ ટ્વિટર પર માહિતી શેર કરીને લખ્યું, "પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનને બીમારીની ફરિયાદ બાદ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે."

કેજરીવાલ બુધવારે સાંજે પૂરની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પંજાબ પહોંચ્યા હતા અને અગાઉ તેઓ મુખ્યમંત્રી સાથે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેવાના હતા. જોકે, માનની ગેરહાજરીમાં, કેજરીવાલ કપૂરથલા જિલ્લાના સુલતાનપુર લોધીમાં પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોના પ્રવાસ માટે રવાના થયા હતા.

PINJAB CHIEF MINISTER BHAGWANT MANNCM MANN ADMITTED TO FORTIS HOSPITALPUNJAB CM BHAGWANT SINGH MANNCM MANN ADMITTED TO HOSPITALCM BHAGWANT MANN

