ખંડવામાં દુર્ગા મૂર્તિ વિસર્જન દરમિયાન 11 લોકોના મોત, ડેમના બેકવોટરમાં ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી પલટી

દશેરા પર ખંડવામાં એક દુ:ખદ અકસ્માત થયો. અરદલા ડેમના બેકવોટરમાં ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી પલટી જતાં અત્યાર સુધીમાં 11 લોકોના મોત થયા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.

દશેરા પર દુર્ગા મૂર્તિ વિસર્જન દરમિયાન પંઢણા બ્લોકના અરદલા ગામમાં એક મોટો અકસ્માત
દશેરા પર દુર્ગા મૂર્તિ વિસર્જન દરમિયાન પંઢણા બ્લોકના અરદલા ગામમાં એક મોટો અકસ્માત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2025 at 8:49 PM IST

ખંડવા: દશેરા પર ખંડવામાં એક મોટા અકસ્માતમાં 11 લોકોના મોત. આ દુ:ખદ ઘટના મોડી સાંજે દુર્ગા મૂર્તિ વિસર્જન દરમિયાન બની હતી. દુર્ગા મૂર્તિ વિસર્જન દરમિયાન લોકોને લઈ જતી એક ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી અરદલા ડેમના બેકવોટરમાં પલટી ગઈ. અત્યાર સુધીમાં આ અકસ્માતમાં 11 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં 8 છોકરીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. ટ્રેક્ટર-ટ્રોલીમાં 30 થી વધુ લોકો સવાર હતા. વહીવટીતંત્ર બચાવ કામગીરી હાથ ધરી રહ્યું છે.

આ ઘટનાથી ગામમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો

દશેરા પર દુર્ગા મૂર્તિ વિસર્જન દરમિયાન પંઢણા બ્લોકના અરદલા ગામમાં એક મોટો અકસ્માત થયો હતો. સાંજે ૬ વાગ્યાની આસપાસ, ગામનો મોટો ટોળો અર્દલા ડેમના બેકવોટરમાં દુર્ગા મૂર્તિઓનું વિસર્જન કરવા માટે એકઠો થયો હતો. દુર્ગા મૂર્તિઓનું વિસર્જન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ટ્રેક્ટર ટ્રોલીમાં પહોંચ્યા હતા. આ ટ્રેક્ટર ટ્રોલીઓમાં છોકરીઓ અને નાના બાળકોનો સમાવેશ થતો હતો. ડ્રાઇવરે ડેમના બેકવોટરની વચ્ચે એક રસ્તા પર ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી ઉભી રાખી હતી. તેમાં ૩૦ થી વધુ લોકો સવાર હતા. અચાનક, રસ્તો ખાડામાં પડી ગયો, જેના કારણે ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી પલટી ગઈ અને બધા પાણીમાં ડૂબી ગયા.

ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી પલટી જવાથી ઘટનાસ્થળે હોબાળો મચી ગયો. કિનારા પર ઉભેલી મહિલાઓ અને બાળકો બૂમો પાડવા લાગ્યા. પાણીમાં કૂદી પડવાની હિંમત કરનારા કેટલાક યુવાનોને પાણીનું સ્તર ઊંચું હોવાથી લોકોને બચાવવામાં મુશ્કેલી પડી. અંધાધૂંધી સર્જાઈ. ઘટનાની જાણ થતાં, પોલીસ અને SDRF ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી. SDRF એ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. અત્યાર સુધીમાં 11 લોકોના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે કારણ કે હજુ પણ ઘણા લોકો પાણીમાં હોવાની શક્યતા છે.

કલેક્ટર, એસપી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા

ઘટનાની જાણ થતાં, કલેક્ટર ઋષવ ગુપ્તા અને પોલીસ અધિક્ષક મનોજ કુમાર રાય પણ અરદલા ગામ પહોંચ્યા. ઘટનાસ્થળે, લોકોએ તેમને ઘટનાની જાણ કરી. મૃતદેહોને લઈ જતી એમ્બ્યુલન્સ જિલ્લા હોસ્પિટલમાં પહોંચી. હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી વોર્ડને પણ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યો હતો જેથી ઘાયલોને તાત્કાલિક સારવાર આપી શકાય અને તેમના જીવ બચાવી શકાય.

કલેક્ટર ઋષવ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "મૂર્તિ વિસર્જન દરમિયાન અરદલા ડેમના બેકવોટરમાં અકસ્માત થયો હતો. 11 લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે."

મુખ્યમંત્રીએ અકસ્માત પર શોક વ્યક્ત કર્યો, પ્રત્યેકને 4 લાખ રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી

મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે ખંડવામાં થયેલા દુ:ખદ અકસ્માત પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને મૃતકોના પરિવારજનોને 4 લાખ રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી. ટ્વીટ કરીને તેમણે લખ્યું, "ખંડવાના જામલી ગામ અને ઉજ્જૈન નજીકના ઇંગોરિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં દુર્ગા વિસર્જન દરમિયાન થયેલા અકસ્માતો અત્યંત દુઃખદ છે. હું શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. મૃતકોના પરિવારજનોને ₹4 લાખની સહાય અને ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં યોગ્ય સારવાર આપવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. હું દેવી દુર્ગાને બધા ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા અને શોકગ્રસ્ત પરિવારોને શક્તિ આપવા માટે પ્રાર્થના કરું છું."

