પટના, બિહાર: પીએમ મોદી પર વાંધાજનક ટિપ્પણીઓને લઈને દેશભરમાં રાજકીય ઘમાસાણ તેજ થઈ ગયું છે. પટનામાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. પીએમ મોદી અને તેમની સ્વર્ગસ્થ માતા પર વાંધાજનક ટિપ્પણીઓનો વિરોધ ભાજપ કરી રહી છે.
ભાજપના કાર્યકરો કોંગ્રેસ પ્રદેશ કાર્યાલયનો ઘેરાવ કરવા પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન, તેઓએ કોંગ્રેસના કાર્યકરો સાથે દલીલ શરૂ કરી દીધી અને ટૂંક સમયમાં બંને પક્ષના કાર્યકરો એકબીજા સાથે મારામારી પર ઉતરી પડ્યા. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ દળ સ્થળ પર હાજર છે.
આપને જણાવી દઈએ કે 28 ઓગસ્ટના રોજ દરભંગામાં રાહુલ ગાંધીની મતદાર અધિકાર યાત્રા દરમિયાન, સ્ટેજ પરથી પીએમ મોદી વિરુદ્ધ અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં આરોપી રફીક ઉર્ફે રાજાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
નરેન્દ્ર મોદી અને તેમના સ્વર્ગસ્થ માતા વિરુદ્ધ અપશબ્દોનો ઉપયોગ ખૂબ જ નિંદનીય - નીતિશ કુમાર
બીજી તરફ, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને આ બાબતે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે "દરભંગામાં મતદાર અધિકાર યાત્રા દરમિયાન કોંગ્રેસ અને આરજેડીના મંચ પરથી માનનીય વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તેમની સ્વર્ગસ્થ માતા વિરુદ્ધ જે પ્રકારની અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે અત્યંત અભદ્ર છે અને હું તેની નિંદા કરું છું."
CM ભુપેન્દ્ર પટેલે કરી RJD-કોંગ્રેસની ટીકા
બિહારમાં કોંગ્રેસ અને આરજેડીના મંચ પરથી પ્રધાનમંત્રી મોદી અને તેમની સ્વર્ગસ્થ માતા વિરુદ્ધ ઉચ્ચારેલા અપશબ્દોની હું સખત શબ્દોમાં નિંદા કરું છું. રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસની માનસિકતા દેશમાં એટલી નીચી સપાટીએ પહોંચી ગઈ છે કે આ અભદ્ર શબ્દોથી સ્પષ્ટ થાય છે.