જલગાંવઃ મહારાષ્ટ્રના જલગાંવના પરાંડા રેલ્વે સ્ટેશન પર બુધવારે એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના સર્જાય. પુષ્પક એક્સપ્રેસમાં આગ લાગવાની અફવાને પગલે ભાગદોડ મચી ગઈ હતી.
આગના ડરથી મુસાફરો પુષ્પક એક્સપ્રેસમાંથી કૂદી પડ્યા હતા. આ પછી બીજા ટ્રેક પરથી પસાર થઈ રહેલી કર્ણાટક એક્સપ્રેસની અડફેટેમાં આવતા ઘણા મુસાફરોને ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયાં છે.
VIDEO | At least six persons were killed after they stepped down from their train on the tracks and were run over by another train coming from the opposite direction in North Maharashtra's Jalgaon district on Wednesday evening.— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2025
Visuals from the spot near Pachora station, where… pic.twitter.com/EKQU5LE50w
કહેવાય છે કે બીજી બાજુથી આવતી કર્ણાટક એક્સપ્રેસે પુષ્પક એક્સપ્રેસના ઓછામાં ઓછા 8 મુસાફરોને ટક્કર મારી હતી. અનેક મુસાફરોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.
महाराष्ट्र: पुष्पक एक्सप्रेस के कम से कम 8 यात्री दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। https://t.co/3R6ezOUxH0— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 22, 2025
સમાચાર એજન્સી ANIના જણાવ્યા અનુસાર બીજી બાજુથી આવતી કર્ણાટક એક્સપ્રેસે પુષ્પક એક્સપ્રેસના ઓછામાં ઓછા 8 મુસાફરોને અડફેટે લીધા હતા. જેમાં મુસાફરોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.
महाराष्ट्र | जलगांव जिले में पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। यात्री अपने कोच के बाहर खड़े थे और उन्हें संदेह था कि ट्रेन में आग लग गई है। रेलवे के अधिकारी और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/YnwIvTZY4R— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 22, 2025