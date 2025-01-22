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પુષ્પક એક્સ્પ્રેસમાં આગની અફવાથી ચાલતી ટ્રેનમાંથી કૂદ્યા મુસાફરો, બીજા ટ્રેક પર આવતી ટ્રેન નીચે કચડાયા - PUSHPAK EXPRESS ACCIDENT

મહારાષ્ટ્રના જલગાંવના પરાંડા રેલ્વે સ્ટેશન પર બુધવારે એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના સર્જાય છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : Jan 22, 2025, 6:27 PM IST

Updated : Jan 22, 2025, 6:43 PM IST

જલગાંવઃ મહારાષ્ટ્રના જલગાંવના પરાંડા રેલ્વે સ્ટેશન પર બુધવારે એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના સર્જાય. પુષ્પક એક્સપ્રેસમાં આગ લાગવાની અફવાને પગલે ભાગદોડ મચી ગઈ હતી.

આગના ડરથી મુસાફરો પુષ્પક એક્સપ્રેસમાંથી કૂદી પડ્યા હતા. આ પછી બીજા ટ્રેક પરથી પસાર થઈ રહેલી કર્ણાટક એક્સપ્રેસની અડફેટેમાં આવતા ઘણા મુસાફરોને ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયાં છે.

કહેવાય છે કે બીજી બાજુથી આવતી કર્ણાટક એક્સપ્રેસે પુષ્પક એક્સપ્રેસના ઓછામાં ઓછા 8 મુસાફરોને ટક્કર મારી હતી. અનેક મુસાફરોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.

સમાચાર એજન્સી ANIના જણાવ્યા અનુસાર બીજી બાજુથી આવતી કર્ણાટક એક્સપ્રેસે પુષ્પક એક્સપ્રેસના ઓછામાં ઓછા 8 મુસાફરોને અડફેટે લીધા હતા. જેમાં મુસાફરોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.

જલગાંવઃ મહારાષ્ટ્રના જલગાંવના પરાંડા રેલ્વે સ્ટેશન પર બુધવારે એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના સર્જાય. પુષ્પક એક્સપ્રેસમાં આગ લાગવાની અફવાને પગલે ભાગદોડ મચી ગઈ હતી.

આગના ડરથી મુસાફરો પુષ્પક એક્સપ્રેસમાંથી કૂદી પડ્યા હતા. આ પછી બીજા ટ્રેક પરથી પસાર થઈ રહેલી કર્ણાટક એક્સપ્રેસની અડફેટેમાં આવતા ઘણા મુસાફરોને ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયાં છે.

કહેવાય છે કે બીજી બાજુથી આવતી કર્ણાટક એક્સપ્રેસે પુષ્પક એક્સપ્રેસના ઓછામાં ઓછા 8 મુસાફરોને ટક્કર મારી હતી. અનેક મુસાફરોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.

સમાચાર એજન્સી ANIના જણાવ્યા અનુસાર બીજી બાજુથી આવતી કર્ણાટક એક્સપ્રેસે પુષ્પક એક્સપ્રેસના ઓછામાં ઓછા 8 મુસાફરોને અડફેટે લીધા હતા. જેમાં મુસાફરોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.

Last Updated : Jan 22, 2025, 6:43 PM IST

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