ચોમાસુ સત્રનો ચોથો દિવસ, લોકસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત, વિપક્ષી સાંસદો આક્રમક મૂડમાં - PARLIAMENT MONSOON SESSION

ચોમાસુ સત્રનો ચોથો દિવસ ( ANI )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 24, 2025 at 11:04 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 11:22 AM IST 2 Min Read

નવી દિલ્હી: સંસદના ચોમાસુ સત્રનો આજે ચોથો દિવસ છે. ગૃહની કાર્યવાહી શરૂ થતાં જ વિપક્ષના સાંસદોએ હોબાળો મચાવ્યો અને લોકસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવી પડી. મહત્વપૂર્ણ છે કે, છેલ્લા ત્રણ દિવસથી, વિપક્ષી સાંસદોના સતત હોબાળાને કારણે સંસદના બંને ગૃહોની કાર્યવાહી યોગ્ય રીતે ચાલી શકી નથી. કોંગ્રેસના સાંસદ મણિકમ ટાગોરે ગુરુવારે (24 જુલાઈ) લોકસભામાં નિયમ 56 હેઠળ સ્થગિત કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો. આમાં, તેમણે બિહારમાં મતદાર યાદીમાંથી 52 લાખથી વધુ નામો કથિત રીતે દૂર કરવા પર તાત્કાલિક ચર્ચાની માંગ કરી છે. 23 જુલાઈના રોજ લોકસભા અને રાજ્યસભા સતત ત્રીજા દિવસે સ્થગિત કરવી પડી હતી કારણ કે વિપક્ષી પક્ષોએ બિહારમાં મતદાર યાદીના વિશેષ સઘન સુધારણા (SIR) સહિતના તેમના મુદ્દાઓ પર ચર્ચાની માંગ કરી હતી. બંને ગૃહોમાં વિપક્ષી સભ્યોએ બિહારમાં SIR પર ચર્ચાની માંગ કરી હતી. બંને ગૃહોમાં કાર્યવાહી ત્રણ વખત સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. પહેલા બપોરે 12 વાગ્યા સુધી, પછી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી અને અંતે બાકીના દિવસ માટે. SIR મુદ્દે ઈન્ડિયા એલાયન્સના સાંસદોનું સંસદની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન દિલ્હી: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ભારતીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહેલી સ્પેશિયલ ડીપ રિવિઝન (SIR) કવાયત સામે ઈન્ડિયા એલાયન્સના સાંસદોએ સંસદની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

'...તેઓ આગ સાથે રમી રહ્યા છે': મનોજ ઝા દિલ્હી: SIR મુદ્દે RJD સાંસદ મનોજ ઝાએ કહ્યું, "જો આપણું ચૂંટણી પંચ બાંગ્લાદેશ ચૂંટણી પંચ જેવું વર્તન કરશે, તો પક્ષો અને નાગરિકો પાસે કોઈ વિકલ્પ નહીં રહે.... અમને એક પણ વિદેશી મતદારનું નામ જણાવો. જો તેઓ સરકારના ઈરાદા પર બિહારીઓને બહાર કાઢવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે, તો તેઓ આગ સાથે રમી રહ્યા છે." મને લાગે છે કે આ (વિપક્ષી) લોકો ડરી ગયા છે અને બહાના બનાવી રહ્યા છે: શશાંક મણિ બિહારમાં SIRના મુદ્દા પર ભાજપના સાંસદ શશાંક મણિએ કહ્યું, "મને લાગે છે કે આ (વિપક્ષી) લોકો ડરી ગયા છે અને બહાના બનાવી રહ્યા છે. SIR પ્રક્રિયા ચાલુ રહેવા દો... તેજશ્વી યાદવનું નિવેદન કે અમે (ચૂંટણી)નો બહિષ્કાર કરીશું તે ખૂબ જ ખોટું છે..." ચૂંટણી પંચ ફક્ત ભાજપની સરકાર બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે: સુખજિંદર સિંહ રંધાવા દિલ્હી: બિહારમાં SIR ના મુદ્દા પર કોંગ્રેસના સાંસદ સુખજિંદર સિંહ રંધાવાએ કહ્યું, "આ ખૂબ જ ગંભીર મુદ્દો છે... ચૂંટણી પંચ ફક્ત ભાજપની સરકાર બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. તે હવે ચૂંટણી પંચ નથી રહ્યું પરંતુ ભાજપનું પાર્ટી કાર્યાલય બની ગયું છે..." "અમારું માનવું છે કે લડાઈ હજુ પણ ચાલુ છે અને આ લડાઈ ચાલુ રહેવી જોઈએ: રાજીવ શુક્લા SIR મુદ્દે કોંગ્રેસના સાંસદ રાજીવ શુક્લાએ કહ્યું, "અમારું માનવું છે કે લડાઈ હજુ પણ ચાલુ છે અને આ લડાઈ ચાલુ રહેવી જોઈએ. કાલે ચૂંટણી છે, નહીં તો અમારું માનવું છે કે ચૂંટણી પંચ ચોક્કસપણે સત્ય સ્વીકારશે અને લોકો મતદાનથી વંચિત રહેશે નહીં... તેથી આ આંદોલન હાલ પૂરતું ચાલુ રહેશે."

