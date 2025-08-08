નવી દિલ્હી: સંસદ 2025 નું ચોમાસુ સત્ર 21 જુલાઈના રોજ શરૂ થયું હતું, પરંતુ બંને ગૃહોની કાર્યવાહી એક પણ દિવસ સુચારુ રીતે ચાલી શકી નથી. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 પહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ના મુદ્દા પર વિપક્ષ સતત વિરોધ કરી રહ્યા છે. આનાથી ગૃહની કાર્યવાહી પર અસર પડી રહી છે.
વિપક્ષનું કહેવું છે કે વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન લાવવાની જરૂર નહોતી. તે જ સમયે, શાસક પક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટી કહે છે કે સરકાર આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા તૈયાર છે, પરંતુ વિપક્ષ ચર્ચા માટે તૈયાર નથી. તે જોવાનું બાકી છે કે શું કાર્યવાહી આજે શુક્રવારે, ચોમાસુ સત્ર 2025 ના 15મા દિવસે થાય છે, કે ગૃહ સ્થગિત કરવામાં આવશે. ગૃહમાં વિપક્ષી સાંસદો દ્વારા સૂત્રોચ્ચાર બાદ રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 11 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 11 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.
Rajya Sabha adjourned till 11 am on 11th August, following slogannering by Opposition MPs in the House pic.twitter.com/XTResuLjQ9— ANI (@ANI) August 8, 2025
પ્રિયંકા ગાંધીએ ચૂંટણી પંચ પર પ્રહારો કર્યા
કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ કહ્યું કે અરજી મુજબ, સોગંદનામું 30 દિવસની અંદર રજૂ કરી શકાય છે, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં. તેઓ સોગંદનામું કેમ માંગી રહ્યા છે? જો જાણી જોઈને ભૂલ થઈ હોય, તો તમારે તેની તપાસ કરવી જોઈએ. તમે અમને મતદાર યાદી કેમ નથી આપી રહ્યા? તમે તપાસ કેમ નથી કરી રહ્યા? શું તેઓ એ પણ સમજે છે કે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં દરેક મતદાર કેટલો મહત્વપૂર્ણ છે? લગભગ 1 લાખ મતદારોને દૂર કરીને, તેઓ સ્પષ્ટપણે નક્કી કરી શકે છે કે કોણ જીતે છે.
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "... As per the petition, affidavit can be submitted within 30 days, but no action will be taken. Why are they asking for the affidavit? If there is an intentional mistake, then you should investigate it. Why are you not… pic.twitter.com/MvcCvKH716— ANI (@ANI) August 8, 2025
Lok Sabha proceedings adjourned till noon as Opposition MPs raise slogans during Question Hour in the House https://t.co/YDRQAjUQPn pic.twitter.com/MHIaZSgXHg— ANI (@ANI) August 8, 2025
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સામે ડાબેરી પક્ષના સાંસદોનો વિરોધ
ડાબેરી પક્ષના સાંસદોએ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારતીય નિકાસ પર 50% ટેરિફ લાદવાના વિરોધમાં વિરોધ કર્યો. સીપીઆઈ (એમએલ)ના સાંસદ રાજા રામ સિંહે કહ્યું કે ભારત અમેરિકન સામ્રાજ્યવાદને સહન કરશે નહીં. ભારત સરકારે તેનો સખત વિરોધ કરવો જોઈએ.
