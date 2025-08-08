Essay Contest 2025

રાજ્યસભામાં ભારે હોબાળાને કારણે કાર્યવાહી સોમવાર, 11 ઓગસ્ટ સુધી સ્થગિત - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

ગૃહમાં વિપક્ષી સાંસદો દ્વારા સૂત્રોચ્ચાર બાદ રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 11 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 11 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

ચોમાસુ સત્ર 2025 નો 15મો દિવસ
ચોમાસુ સત્ર 2025 નો 15મો દિવસ (ANI)
ETV Bharat Gujarati Team

August 8, 2025

નવી દિલ્હી: સંસદ 2025 નું ચોમાસુ સત્ર 21 જુલાઈના રોજ શરૂ થયું હતું, પરંતુ બંને ગૃહોની કાર્યવાહી એક પણ દિવસ સુચારુ રીતે ચાલી શકી નથી. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 પહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ના મુદ્દા પર વિપક્ષ સતત વિરોધ કરી રહ્યા છે. આનાથી ગૃહની કાર્યવાહી પર અસર પડી રહી છે.

વિપક્ષનું કહેવું છે કે વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન લાવવાની જરૂર નહોતી. તે જ સમયે, શાસક પક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટી કહે છે કે સરકાર આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા તૈયાર છે, પરંતુ વિપક્ષ ચર્ચા માટે તૈયાર નથી. તે જોવાનું બાકી છે કે શું કાર્યવાહી આજે શુક્રવારે, ચોમાસુ સત્ર 2025 ના 15મા દિવસે થાય છે, કે ગૃહ સ્થગિત કરવામાં આવશે. ગૃહમાં વિપક્ષી સાંસદો દ્વારા સૂત્રોચ્ચાર બાદ રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 11 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 11 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

પ્રિયંકા ગાંધીએ ચૂંટણી પંચ પર પ્રહારો કર્યા

કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ કહ્યું કે અરજી મુજબ, સોગંદનામું 30 દિવસની અંદર રજૂ કરી શકાય છે, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં. તેઓ સોગંદનામું કેમ માંગી રહ્યા છે? જો જાણી જોઈને ભૂલ થઈ હોય, તો તમારે તેની તપાસ કરવી જોઈએ. તમે અમને મતદાર યાદી કેમ નથી આપી રહ્યા? તમે તપાસ કેમ નથી કરી રહ્યા? શું તેઓ એ પણ સમજે છે કે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં દરેક મતદાર કેટલો મહત્વપૂર્ણ છે? લગભગ 1 લાખ મતદારોને દૂર કરીને, તેઓ સ્પષ્ટપણે નક્કી કરી શકે છે કે કોણ જીતે છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સામે ડાબેરી પક્ષના સાંસદોનો વિરોધ

ડાબેરી પક્ષના સાંસદોએ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારતીય નિકાસ પર 50% ટેરિફ લાદવાના વિરોધમાં વિરોધ કર્યો. સીપીઆઈ (એમએલ)ના સાંસદ રાજા રામ સિંહે કહ્યું કે ભારત અમેરિકન સામ્રાજ્યવાદને સહન કરશે નહીં. ભારત સરકારે તેનો સખત વિરોધ કરવો જોઈએ.

