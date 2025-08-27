ETV Bharat / bharat

મહારાષ્ટ્ર: પાલઘરના વિરારમાં 10 વર્ષ જૂની ઇમારત ધરાશાયી, 2 લોકોના મોત, બચાવ કામગીરી ચાલુ - BUILDING COLLAPSE

માહિતી મુજબ, આ ઇમારત લગભગ 10 વર્ષ પહેલાં બનાવવામાં આવી હતી, જેને ખતરનાક જાહેર કરવામાં આવી છે.

પાલઘરના વિરારમાં 10 વર્ષ જૂની ઇમારત ધરાશાયી
પાલઘરના વિરારમાં 10 વર્ષ જૂની ઇમારત ધરાશાયી (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 12:59 PM IST

પાલઘર, મહારાષ્ટ્ર: મહારાષ્ટ્રના પાલઘર જિલ્લાના વિરાર પૂર્વમાં મંગળવારે મોડી રાત્રે એક મોટી દુર્ઘટના બની. મળતી માહિતી મુજબ, અહીં એક ચાર માળની ઇમારત ધરાશાયી થઈ. ઇમારતનો એક ભાગ ધરાશાયી થવાને કારણે લગભગ 20 લોકો દટાયા હોવાના અહેવાલ છે.

જ્યારે, અકસ્માતની માહિતી મળતાની સાથે જ, રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF)ની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને રાહત અને બચાવ કાર્ય શરૂ કરી દીધું. મળતી માહિતી અનુસાર, NDRF ટીમે 11 લોકોને બચાવી લીધા છે. જ્યારે ફસાયેલા લોકો માટે શોધખોળ કામગીરી ચાલી રહી છે. કમનસીબે, એક વર્ષના બાળકનું હોસ્પિટલમાં લઈ જતી વખતે મૃત્યુ થયું.

સ્થાનિક લોકોનો અંદાજ છે કે હજુ પણ લગભગ પાંચ લોકો ફસાયેલા હોઈ શકે છે. આગામી બે દિવસ સુધી બચાવ કામગીરી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે. સિંહે જણાવ્યું હતું કે બચાવ કામગીરી આવતીકાલ સુધી ચાલુ રહેશે કારણ કે પ્રવેશદ્વાર ખૂબ જ સાંકડો હોવાથી ત્યાં ભારે મશીનરીનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.

NDRF ટીમો તેમજ ફાયર વિભાગ અને સ્થાનિક પોલીસ સહિતની કટોકટી સેવાઓ પણ સક્રિય રીતે કામ કરી રહી છે. અધિકારીઓએ ભીડને કાબુમાં લેવા માટે બેરિકેડ લગાવી દીધા છે અને નજીકની ઇમારતોની સ્થિરતાનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે. સાવચેતી રૂપે, નજીકની ઇમારતોમાં રહેતા ઘણા રહેવાસીઓને અસ્થાયી રૂપે ખાલી કરાવવામાં આવ્યા છે.

આપને જણાવી દઈએ કે, આ દુર્ઘટના રાત્રે 12 વાગ્યાની આસપાસ સર્જાઈ હતી, જ્યારે ઇમારતનો પાછળનો ભાગ તેની બાજુમાં આવેલી ચાલ પર તૂટી પડ્યો હતો, જેના કારણે ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા હતા. બચાવેલા લોકોને વિરાર અને નાલાસોપારાની હોસ્પિટલોમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે, જેમાંથી કેટલાકની હાલત ગંભીર છે. અધિકારીઓ ખાતરી કરી રહ્યા છે કે હજી વધુ કોઈ લોકો ફસાયા તો નથીને, આ ઉપરાંત દુર્ઘટનાનું કારણ શોધવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

TAGGED:

