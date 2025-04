ETV Bharat / bharat

પહેલગામ હુમલોઃ પીએમ મોદી સાઉદીનો પ્રવાસ ટૂંકાવી ભારત પરત ફર્યા, આજે CCSની બેઠક - PAHALGAM TERROR ATTACK

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ( ANI )

નવી દિલ્હી: મંગળવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા ક્રૂર આતંકવાદી હુમલાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો છે. આ હુમલામાં 26 પ્રવાસીઓએ જીવ ગુમાવ્યા છે. મૃતકોમાં નેપાળ અને યુએઈના નાગરિકો તેમજ આઈબી અધિકારી અને નેવી લેફ્ટનન્ટ વિનય નરવાલનો સમાવેશ થાય છે. આ ઘટનાની ગંભીરતા જોઈને, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સાઉદી અરેબિયાની તેમની મુલાકાત અધવચ્ચે જ રદ કરી દીધી છે અને મધ્યરાત્રિએ ભારત પરત ફરી રહ્યા છે. આજે સવારે તેઓ સુરક્ષા પરની કેબિનેટ સમિતિ (CCS) ની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે. PM મોદીએ ઘટનાની નિંદા PM મોદીએ આ હુમલાને એક્સ પર એક પોસ્ટ દ્વારા કહ્યું કે, જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાની હું સખત નિંદા કરું છું. જેમણે પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે મારી સંવેદના. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઘાયલ લોકો જલદીથી સ્વસ્થ થાય. અસરગ્રસ્ત લોકોને શક્ય તેટલી મદદ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.

