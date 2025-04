ETV Bharat / bharat

રાહુલ ગાંધીએ PM મોદીને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા મામલે લખ્યો પત્ર, સંસદનું વિશેષ સત્ર બોલાવવાની કરી માંગ - PAHALGAM TERROR ATTACK

કોંગ્રેસની વિશેષ સત્ર બોલાવવાની માંગ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 29, 2025 at 11:29 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 11:58 AM IST 2 Min Read

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ સાંસદ અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને 22 એપ્રિલે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાને લઈને સંસદનું વિશેષ સત્ર બોલાવવાનો અનુરોધ કર્યો રાહુલ ગાંધીએ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાને લઈને વડાપ્રધાન મોદીને લખેલા પત્રને એક્સ પર પણ શેર કર્યો છે, જેમાં તેમણે વહેલામાં વહેલી તકે સંસદના બંને ગૃહોનું વિશેષ સત્ર બોલાવવાનો અનુરોધ કર્યો છે. રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું કે, આ નાજૂક સમયમાં ભારતે એ બતાવવું પડશે કે આપણે આતંકવાદ સામે હંમેશા એકજૂટ છે.

Last Updated : April 29, 2025 at 11:58 AM IST