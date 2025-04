ETV Bharat / bharat

પદ્મ પુરસ્કારો 2025: રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ દેશના 71 વિભૂતિઓને કર્યા સન્માનિત - PADMA AWARDS 2025

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ દેશના 71 વિભૂતિઓને કર્યા સન્માનિત ( PTI )

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સોમવારે દેશની 71 વિભૂતીઓને પદ્મ પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરી. આ વર્ષે 25 જાન્યુઆરીએ 76મા પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ દેશના નાગરિક પુરસ્કારો - પદ્મ વિભૂષણ, પદ્મ ભૂષણ અને પદ્મ શ્રી - માટે કુલ 139 પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા. 71 વિભૂતીઓને પદ્મ પુરસ્કારોથી સન્માનિત તેમાંથી 71 મહાનુભાવોને સોમવારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનના દરબાર હોલમાં આ પુરસ્કારો આપવામાં આવ્યા હતા. બાકીના લોકોને ટૂંક સમયમાં એક અલગ સમારોહમાં આ સન્માન આપવામાં આવશે. એશિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજી અને એઆઈજી હોસ્પિટલ્સના ચેરમેન ડી નાગેશ્વર રેડ્ડી, વરિષ્ઠ અભિનેતા અને દિગ્દર્શક શેખર કપૂર, વાયોલિનવાદક લક્ષ્મીનારાયણન સુબ્રમણ્યમ અને તેલુગુ સુપરસ્ટાર નંદમુરી બાલકૃષ્ણનો સમાવેશ થાય છે જેમને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પદ્મ પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને અન્ય લોકો હાજર રહ્યા હતા. પુરસ્કાર મેળવનારાઓમાં, ચારને પદ્મ વિભૂષણ મળ્યું. સુઝુકી (મરણોત્તર), સુબ્રમણ્યમ, રેડ્ડી અને મલયાલમ લેખક અને ફિલ્મ દિગ્દર્શક એમ.ટી. વાસુદેવન નાયર (મરણોત્તર). કુલ 10 પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને પદ્મ ભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યા હતા.

