નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ શુક્રવારે 'ઓનલાઈન ગેમિંગ (પ્રમોશન અને નિયમન) બિલ 2025' ને મંજૂરી આપી હતી, તેથી હવે આ કાયદો બની ગયો છે. આ બિલ આ અઠવાડિયે સંસદના લોકસભા અને રાજ્યસભા બંને ગૃહોમાં પસાર થયું હતું. આ કાયદા હેઠળ, બધી ઓનલાઈન મની ગેમિંગ સેવાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે અને આવી રમતો પૂરી પાડનારાઓને ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલ અને એક કરોડ રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ છે.
આ ઉપરાંત, આ કાયદાનો હેતુ ઈ-સ્પોર્ટ્સ અને સોશિયલ ગેમ્સને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે, પરંતુ ઓનલાઈન મની ગેમ્સ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે.
જ્યારે સરકારનું કહેવું છે કે, આનાથી ડ્રગ્સનું વ્યસન, નાણાકીય નુકસાન અને આત્મહત્યા જેવા જોખમોને રોકવામાં મદદ મળશે. ઉપરાંત, ઈ-સ્પોર્ટ્સને હવે કાનૂની માન્યતા મળશે અને યુવાનો માટે રમતગમતનું એક નવું ક્ષેત્ર ખુલશે.
જાણો શું થશે ફેરફારો?
આ અંતર્ગત, હવે ઈ-સ્પોર્ટ્સને માત્ર રમત તરીકે માન્યતા મળશે જ નહીં. પરંતુ યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલય તેના માટે એક અલગ બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરશે.
પહેલા ઈ-સ્પોર્ટ્સને કોઈ કાનૂની માન્યતા મળતી ન હતી, પરંતુ હવે ખેલાડીઓને સારી તકો મળશે.
સામાજિક રમતોને પણ પ્રોત્સાહન મળશે જેથી ખેલાડીઓ સુરક્ષિત અને જવાબદારીપૂર્વક રમી શકે.
મની ગેમ્સ પર સરકારનું કડક વલણ
આ કાયદાની રચના સાથે, પૈસા સંબંધિત ઓનલાઈન રમતો ચલાવવા ઉપરાંત, તેમની જાહેરાત કરવી અથવા તેનાથી સંબંધિત વ્યવહારો કરવાને ગુનો ગણવામાં આવશે.જોકે, ખેલાડીઓ પર કોઈ સજા થશે નહીં. બીજી તરફ, આવી રમતો ચલાવનારા, જાહેરાત કરનારા અને નાણાકીય મદદ કરનારાઓને જેલ અને દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
શું સજા થઈ શકે છે?
આવી રમતો ચલાવનારાઓને ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલની સજા અને એક કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.
તેમજ, જાહેરાતો આપનારાઓને 2 વર્ષ સુધીની જેલ અને 50 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.
રોકડ સંબંધિત વ્યવહારો માટે ત્રણ વર્ષની જેલ અને 50 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ શક્ય છે.
બીજી તરફ, વારંવાર ગુનેગારોને 5 વર્ષ સુધીની જેલ અને 2 કરોડ રૂપિયા સુધીના દંડનો સામનો કરવો પડશે.
એટલું જ નહીં, સરકારે અધિકારીઓને ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન મિલકત જપ્ત કરવાનો અધિકાર પણ આપ્યો છે અને જો જરૂર પડે તો વોરંટ વિના પણ ધરપકડ કરી શકે છે.
શું છે સમગ્ર મામલો ?
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ શુક્રવારે ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્રમોશન અને રેગ્યુલેશન બિલ, 2025ને મંજૂરી આપી દીધી છે. તેનું જાહેરનામું શનિવારે બહાર પડી શકે છે.
જોકે, આ સંબંધિત કાયદો અમલમાં આવે તે પહેલાં જ, મોટી ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપનીઓએ દેશમાં તેમના મની ગેમિંગ 'ખેલ' ચલાવવાનું બંધ કરી દીધું છે. તમને જણાવી દઈએ કે બિલ પસાર થતાંની સાથે જ સરકારે તેને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી માટે મોકલી દીધું હતું.
આઈટી સચિવ એસ. કૃષ્ણને કહ્યું કે કાયદાના અન્ય નિયમો બનાવવામાં સમય લાગશે, તે પહેલાં પ્રતિબંધક પ્રક્રિયા અમલમાં આવશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે બાકીની જોગવાઈઓ માટે નિયમો બનાવવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. ઉપરાંત, એક નિયમનકારી સત્તા બનાવવાનું પણ કામ ચાલી રહ્યું છે, જે ઓનલાઈન ગેમિંગ ક્ષેત્રની દેખરેખ રાખશે.