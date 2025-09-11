ETV Bharat / bharat

અમીબીક એન્સેફાલીટીસથી કેરળમાં વધુ એક વ્યક્તિનું મોત, એક મહિનામાં છ લોકોના મોત

કેરળમાં અમીબીક એન્સેફાલીટીસ ચેપ ફેલાવાનું જોખમ વધ્યું છે. મગજ ખાનાર અમીબાને કારણે એક મહિનામાં છ લોકોના મોત થયા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 4:55 PM IST

કોઝિકોડ: કેરળમાં અમીબિક એન્સેફાલીટીસથી વધુ એક વ્યક્તિના મોતના સમાચાર પ્રકાશમાં આવ્યા છે, જેના કારણે રાજ્યમાં આ ઘાતક ચેપ ફેલાવાની ચિંતા વધી ગઈ છે. મલપ્પુરમના રહેવાસી શાજી (51)નું કોઝિકોડ સરકારી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું હતું, જ્યાં તે છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી દાખલ હતો. એવી શંકા છે કે શાજીનું મૃત્યુ એમીબિક એન્સેફાલીટીસ ચેપને કારણે થયું હતું. જોકે, હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ મળી નથી.

એક મહિનામાં રાજ્યમાં અમીબિક એન્સેફાલીટીસથી સંબંધિત આ છઠ્ઠું મૃત્યુ છે. આરોગ્ય અધિકારીઓએ અત્યાર સુધીમાં 18 કેસની પુષ્ટિ કરી છે, 34 અન્ય દર્દીઓ પણ શંકાસ્પદ છે. ચિંતાજનક રીતે, નિષ્ણાતો ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે સારવાર લઈ રહેલા ઘણા દર્દીઓ પહેલાથી જ અંતર્ગત સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ ધરાવે છે, જેના કારણે તેમના સ્વસ્થ થવાની શક્યતા ખૂબ ઓછી છે.

એક દિવસ પહેલા જ, મલપ્પુરમના વાંડૂરની રહેવાસી શોભા (56)નું પણ કોઝિકોડ મેડિકલ કોલેજમાં આ જ રોગથી મૃત્યુ થયું હતું. હાલમાં, બે બાળકો સહિત 12 દર્દીઓ કોઝિકોડ મેડિકલ કોલેજમાં સારવાર હેઠળ છે.

બે દિવસ પહેલા, વાયનાડના રહેવાસી રતીશ (45)નું એમોબિક એન્સેફાલીટીસથી ચેપ લાગવાથી મૃત્યુ થયું હતું. તાજી લહેરને કારણે રાજ્યમાં આ ચોથું પુષ્ટિ થયેલ મૃત્યુ હતું. અગાઉ, કોઝિકોડના ત્રણ મહિનાના શિશુ, મલપ્પુરમના ચેરુરના રહેવાસી કન્નેથ રામલા (52) અને કોઝિકોડના થામરાસેરીની રહેવાસી અનાયા (9)નું પણ ચેપથી મૃત્યુ થયું હતું.

મગજ ખાનાર અમીબા શું છે?

અમીબિક એન્સેફાલીટીસ ચેપ નેગ્લેરિયા ફોવલેરીથી થાય છે, જેને સામાન્ય રીતે "મગજ ખાનાર અમીબા" કહેવામાં આવે છે. તે તળાવો, નદીઓ, તળાવો અને ઝરણા જેવા ગરમ મીઠા પાણીના સ્ત્રોતોમાં ઉગે છે. અમીબા નાક દ્વારા માનવ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે - સામાન્ય રીતે દૂષિત પાણીમાં તરતા, નહાતા અથવા ડાઇવિંગ કરતી વખતે - અને મગજ સુધી પહોંચી શકે છે અને પ્રાથમિક અમીબિક મેનિન્ગોએન્સેફાલીટીસ (PAM) નામના દુર્લભ પરંતુ જીવલેણ ચેપનું કારણ બની શકે છે.

ડોક્ટરોના મતે, લક્ષણો સામાન્ય રીતે એક થી નવ દિવસની અંદર દેખાય છે અને તેમાં તીવ્ર માથાનો દુખાવો, તાવ, ઉલટી, ગરદન જડવી, ચિંતા અને હુમલાનો સમાવેશ થાય છે. આ રોગ એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિમાં ફેલાતો નથી, અને તે સામાન્ય રીતે પીવાના પાણી દ્વારા પણ ફેલાતો નથી, કારણ કે પેટમાં રહેલું એસિડ બેક્ટેરિયાને મારી નાખે છે. તેને રોકવાનો એક રસ્તો એ છે કે દૂષિત સ્ત્રોતોમાં પ્રવૃત્તિઓ દરમિયાન નાકમાં પાણી ન જાય.

સ્ત્રોત હજુ પણ અજ્ઞાત

તપાસ છતાં, આરોગ્ય અધિકારીઓ હજુ સુધી ફાટી નીકળવાના ચોક્કસ સ્ત્રોતને શોધી શક્યા નથી. જ્યારે આ રોગ સામાન્ય રીતે સ્થિર અથવા મીઠા પાણીના સ્ત્રોતોના સંપર્ક સાથે સંકળાયેલો છે, ત્યારે કેટલાક પીડિતોના સંબંધીઓ દાવો કરે છે કે તેઓ નદીઓ કે તળાવોમાં ગયા ન હતા. એક કિસ્સામાં, ત્રણ મહિનાના બાળકને ફક્ત કૂવાના પાણીમાં સ્નાન કર્યા પછી આ રોગ થયો હતો.

આરોગ્ય નિષ્ણાતો ભારપૂર્વક કહે છે કે સાવધાની એ એકમાત્ર અસરકારક બચાવ છે. સ્થાનિક સંસ્થાઓ કડક નિવારક પગલાં અને નાક બંધ થવાના જોખમો વિશે જાહેર જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.

