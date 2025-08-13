પુરી: ઓડિશાના પુરીમાં જગન્નાથ મંદિર તોડી પાડવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. દિવાલો પર ધમકીભર્યા સંદેશા લખાયા બાદ ભયનું વાતાવરણ નિર્માણ પામ્યું છે. ધમકીને પગલે12મી સદીના આ પ્રખ્યાત મંદિરની સુરક્ષા અંગે ગંભીર ચિંતાઓ પણ ઉભી થઈ છે.
બુધવારે જગન્નાથ મંદિર પાસે બુઢી મા મંદિરની દિવાલ પર ધમકીભર્યો સંદેશ લખેલો જોવા મળ્યો હતો. દિવાલ પર લખેલી ચેતવણીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આતંકવાદીઓ શ્રીમંદિર તોડી પાડશે. મને ફોન કરો, નહીં તો વિનાશ થશે."
એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ ધમકી ઓડિયા ભાષામાં લખેલી મળી આવી હતી. આ મંદિર દક્ષિણી હેરિટેજ કોરિડોર (પરિક્રમા માર્ગ) પર આવેલું છે.
આ ઘટના પરિક્રમા માર્ગના ઉચ્ચ સુરક્ષા વિસ્તારમાં બની હતી, જે સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા મોનિટર કરવામાં આવે છે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરવામાં આવી છે.
પુરીના રહેવાસીઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે, આવી પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન કેવી રીતે ગયું નહીં. પુરીના રહેવાસી સમીર સામંત્રેએ કહ્યું, "ચોક્કસપણે, સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઢીલી રહી છે. આતંકવાદી ધમકીઓ આપવામાં આવી છે. પોલીસ યોગ્ય રીતે પેટ્રોલિંગ ન કરતી હોવાથી આવી ઘટનાઓ બની છે."
આ સંદર્ભમાં, પુરીના એસપી પિનાક મિશ્રાએ સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી કહ્યું કે, પોલીસ આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું કે અમને કેટલીક માહિતી મળી છે અને સંડોવાયેલા લોકોની ધરપકડ કરવા માટે પોલીસ ટીમ બનાવવામાં આવી રહી છે.
મિશ્રાએ કહ્યું કે પોલીસ વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજ સ્કેન કરી રહી છે, અને પ્રારંભિક તપાસમાં એવું જણાય છે કે ધમકીઓ મંગળવારે રાત્રે લખાઈ હતી. પોલીસ અધિક્ષકે કહ્યું કે તપાસ યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. ઉપરાંત, ઘણી જગ્યાએ સીસીટીવી લગાવવામાં આવ્યા છે અને સુરક્ષા ગાર્ડ પણ તૈનાત છે.