ETV Bharat / bharat

પુરીમાં જગન્નાથ મંદિર તોડી પાડવાની ધમકી, પોલીસ સતર્ક - JAGANNATH TEMPLE

ઓડિશાના પુરીમાં જગન્નાથ મંદિર તોડી પાડવાની ધમકીઓ મળ્યા બાદ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

ઓડિશાના પુરીમાં જગન્નાથ મંદિર તોડી પાડવાની ધમકી
ઓડિશાના પુરીમાં જગન્નાથ મંદિર તોડી પાડવાની ધમકી (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 2:13 PM IST

1 Min Read

પુરી: ઓડિશાના પુરીમાં જગન્નાથ મંદિર તોડી પાડવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. દિવાલો પર ધમકીભર્યા સંદેશા લખાયા બાદ ભયનું વાતાવરણ નિર્માણ પામ્યું છે. ધમકીને પગલે12મી સદીના આ પ્રખ્યાત મંદિરની સુરક્ષા અંગે ગંભીર ચિંતાઓ પણ ઉભી થઈ છે.

બુધવારે જગન્નાથ મંદિર પાસે બુઢી મા મંદિરની દિવાલ પર ધમકીભર્યો સંદેશ લખેલો જોવા મળ્યો હતો. દિવાલ પર લખેલી ચેતવણીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આતંકવાદીઓ શ્રીમંદિર તોડી પાડશે. મને ફોન કરો, નહીં તો વિનાશ થશે."

એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ ધમકી ઓડિયા ભાષામાં લખેલી મળી આવી હતી. આ મંદિર દક્ષિણી હેરિટેજ કોરિડોર (પરિક્રમા માર્ગ) પર આવેલું છે.

આ ઘટના પરિક્રમા માર્ગના ઉચ્ચ સુરક્ષા વિસ્તારમાં બની હતી, જે સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા મોનિટર કરવામાં આવે છે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરવામાં આવી છે.

પુરીના રહેવાસીઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે, આવી પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન કેવી રીતે ગયું નહીં. પુરીના રહેવાસી સમીર સામંત્રેએ કહ્યું, "ચોક્કસપણે, સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઢીલી રહી છે. આતંકવાદી ધમકીઓ આપવામાં આવી છે. પોલીસ યોગ્ય રીતે પેટ્રોલિંગ ન કરતી હોવાથી આવી ઘટનાઓ બની છે."

આ સંદર્ભમાં, પુરીના એસપી પિનાક મિશ્રાએ સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી કહ્યું કે, પોલીસ આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું કે અમને કેટલીક માહિતી મળી છે અને સંડોવાયેલા લોકોની ધરપકડ કરવા માટે પોલીસ ટીમ બનાવવામાં આવી રહી છે.

મિશ્રાએ કહ્યું કે પોલીસ વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજ સ્કેન કરી રહી છે, અને પ્રારંભિક તપાસમાં એવું જણાય છે કે ધમકીઓ મંગળવારે રાત્રે લખાઈ હતી. પોલીસ અધિક્ષકે કહ્યું કે તપાસ યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. ઉપરાંત, ઘણી જગ્યાએ સીસીટીવી લગાવવામાં આવ્યા છે અને સુરક્ષા ગાર્ડ પણ તૈનાત છે.

  1. સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલા ખાલિસ્તાની આતંકવાદી પન્નુની ધમકી, ગૃહ મંત્રાલયે એલર્ટ જારી કર્યું
  2. સુરતની બે શાળાઓને મળી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, પોલીસ અને BDDS ટીમ દ્વારા ચેકીંગ

પુરી: ઓડિશાના પુરીમાં જગન્નાથ મંદિર તોડી પાડવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. દિવાલો પર ધમકીભર્યા સંદેશા લખાયા બાદ ભયનું વાતાવરણ નિર્માણ પામ્યું છે. ધમકીને પગલે12મી સદીના આ પ્રખ્યાત મંદિરની સુરક્ષા અંગે ગંભીર ચિંતાઓ પણ ઉભી થઈ છે.

બુધવારે જગન્નાથ મંદિર પાસે બુઢી મા મંદિરની દિવાલ પર ધમકીભર્યો સંદેશ લખેલો જોવા મળ્યો હતો. દિવાલ પર લખેલી ચેતવણીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આતંકવાદીઓ શ્રીમંદિર તોડી પાડશે. મને ફોન કરો, નહીં તો વિનાશ થશે."

એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ ધમકી ઓડિયા ભાષામાં લખેલી મળી આવી હતી. આ મંદિર દક્ષિણી હેરિટેજ કોરિડોર (પરિક્રમા માર્ગ) પર આવેલું છે.

આ ઘટના પરિક્રમા માર્ગના ઉચ્ચ સુરક્ષા વિસ્તારમાં બની હતી, જે સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા મોનિટર કરવામાં આવે છે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરવામાં આવી છે.

પુરીના રહેવાસીઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે, આવી પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન કેવી રીતે ગયું નહીં. પુરીના રહેવાસી સમીર સામંત્રેએ કહ્યું, "ચોક્કસપણે, સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઢીલી રહી છે. આતંકવાદી ધમકીઓ આપવામાં આવી છે. પોલીસ યોગ્ય રીતે પેટ્રોલિંગ ન કરતી હોવાથી આવી ઘટનાઓ બની છે."

આ સંદર્ભમાં, પુરીના એસપી પિનાક મિશ્રાએ સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી કહ્યું કે, પોલીસ આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું કે અમને કેટલીક માહિતી મળી છે અને સંડોવાયેલા લોકોની ધરપકડ કરવા માટે પોલીસ ટીમ બનાવવામાં આવી રહી છે.

મિશ્રાએ કહ્યું કે પોલીસ વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજ સ્કેન કરી રહી છે, અને પ્રારંભિક તપાસમાં એવું જણાય છે કે ધમકીઓ મંગળવારે રાત્રે લખાઈ હતી. પોલીસ અધિક્ષકે કહ્યું કે તપાસ યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. ઉપરાંત, ઘણી જગ્યાએ સીસીટીવી લગાવવામાં આવ્યા છે અને સુરક્ષા ગાર્ડ પણ તૈનાત છે.

  1. સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલા ખાલિસ્તાની આતંકવાદી પન્નુની ધમકી, ગૃહ મંત્રાલયે એલર્ટ જારી કર્યું
  2. સુરતની બે શાળાઓને મળી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, પોલીસ અને BDDS ટીમ દ્વારા ચેકીંગ

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA TERROR THREATSPURI SRIMANDIR BUDHIMAA TEMPLE WALLSRIMANDIR PARIKRAMA WALL MESSAGEODISHA TERROR THREATS ON PURIJAGANNATH TEMPLE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.