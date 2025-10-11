ઓડિશાની મેડિકલ વિદ્યાર્થિની પર બંગાળમાં પાંચ યુવાનો દ્વારા નિર્દયતાથી સામૂહિક બળાત્કાર
પશ્ચિમ બંગાળના દુર્ગાપુરમાં એક ખાનગી મેડિકલ કોલેજમાં બીજા વર્ષની વિદ્યાર્થિની પર બળાત્કાર કરવામાં આવ્યો હતો. વિદ્યાર્થી ઓડિશાની છે.
Published : October 11, 2025 at 4:27 PM IST
દુર્ગાપુર: પશ્ચિમ બંગાળમાં એક મેડિકલ વિદ્યાર્થિની પર સામૂહિક બળાત્કારનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. પીડિતા ઓડિશાની છે અને દુર્ગાપુરની એક ખાનગી મેડિકલ કોલેજમાં બીજા વર્ષની વિદ્યાર્થિની છે. આરોપીઓનો આરોપ છે કે છોકરી શુક્રવારે રાત્રે મેડિકલ કોલેજ કેમ્પસની બહાર એક મિત્ર સાથે ફરવા ગઈ હતી, ત્યારે તેના પર નિર્દયતાથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
છોકરી અને તેનો મિત્ર દુર્ગાપુર સરકારી કોલેજની બાજુમાં આવેલા મોહન બાગન એવન્યુ રોડ પર ચાલતા હોવાનું કહેવાય છે. અંધારાનો લાભ લઈને પાંચ યુવાનોએ મેડિકલ વિદ્યાર્થિનીનું અપહરણ કર્યું અને તેને જંગલમાં લઈ ગયા. ત્યારબાદ આરોપીઓએ તેની સામે જઘન્ય ગુનો કર્યો.
પીડિતાના પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર, વિદ્યાર્થીનો મિત્ર તે સમયે ભાગી ગયો હતો. બાદમાં, તે વિસ્તારમાં પાછો ફર્યો અને તેને ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી. પીડિતાના પરિવારનો દાવો છે કે પાંચ પુરુષોએ તેના પર બળાત્કાર કર્યો હતો. પીડિતા તેમાંથી કોઈને ઓળખતી નહોતી.
આ ક્રૂરતાની જાણ થતાં, ઓડિશાથી તેનો પરિવાર શનિવારે સવારે દુર્ગાપુરની ખાનગી મેડિકલ કોલેજમાં પહોંચ્યો. જોકે, ખાનગી કોલેજના અધિકારીઓએ હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. ન્યૂ ટાઉનશીપ પોલીસ સ્ટેશને તપાસ શરૂ કરી છે.
સહાધ્યાયી પણ શંકાના દાયરામાં
પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે શા માટે એક સહાધ્યાયી રાત્રે મેડિકલ વિદ્યાર્થીને નિર્જન મોહન બાગાન એવન્યુમાં લઈ ગયો. તેઓ મેડિકલ વિદ્યાર્થી પર બળાત્કારના પાંચ આરોપીઓની ઓળખ અને તેના અપહરણમાં તેના સહાધ્યાયીની ભૂમિકા જેવા પ્રશ્નોના જવાબ પણ શોધી રહ્યા છે. પીડિતાના પરિવારે જણાવ્યું છે કે તેઓ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવશે.
ભાજપના કાર્યકરોએ પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવો કર્યો
મેડિકલ વિદ્યાર્થી પર થયેલા ગેંગરેપથી દુર્ગાપુર શહેરમાં હોબાળો મચી ગયો છે. ભાજપના સમર્થકોએ ન્યૂ ટાઉનશીપ પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવો કર્યો અને આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડની માંગણી સાથે વિરોધ કર્યો.
દરમિયાન, સીપીઆઈ(એમ) ના નેતાઓ અને કાર્યકરો અચાનક ખાનગી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં ઘૂસી ગયા. તેઓએ સુરક્ષા ગાર્ડ સાથે ઝપાઝપી કરી. સીપીઆઈ(એમ) ના નેતાઓએ માંગ કરી હતી કે, "એક વિદ્યાર્થી આટલી મોડી રાત્રે ખાનગી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળી શકે? શું મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલના અધિકારીઓ વિદ્યાર્થીઓ પર કોઈ ધ્યાન આપતા નથી?"
દુર્ગાપુરમાં આવી પહેલી ઘટના
દુર્ગાપુરમાં અનેક ખાનગી મેડિકલ કોલેજો, નર્સિંગ કોલેજો, એન્જિનિયરિંગ અને મેનેજમેન્ટ કોલેજો આવેલી છે. અન્ય રાજ્યોના ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આ કોલેજોમાં અભ્યાસ કરવા આવે છે. જોકે, સ્થાનિક લોકો કહે છે કે દુર્ગાપુરમાં આ પ્રકારની પહેલી ઘટના છે.
ન્યૂ ટાઉનશીપ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મોહન બાગન એવન્યુને અડીને આવેલો વિસ્તાર જંગલોથી ઘેરાયેલો છે. રાત્રે આ વિસ્તાર સંપૂર્ણપણે નિર્જન રહે છે. પીડિતાના પરિવારનો દાવો છે કે આ ઘટના શુક્રવારે રાત્રે બની હતી. હાલમાં, છોકરી ખાનગી મેડિકલ કોલેજમાં સારવાર લઈ રહી છે જ્યાં તે તેના બીજા વર્ષમાં એમબીબીએસ કરી રહી છે.
