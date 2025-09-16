હવે તમારે પૈસા માટે ATM ની જરૂર નહીં પડે, તમને UPI દ્વારા રોકડ મળશે
RBI પાસે દેશભરમાં 20 લાખથી વધુ બેંકિંગ કોરસપોન્ડન્ટ (BC) આઉટલેટ્સ પર UPI દ્વારા QR કોડ આધારિત રોકડ ઉપાડની મંજૂરી માંગવામાં આવી છે.
નવી દિલ્હી: ભારતની સૌથી વિશ્વસનીય ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI) ટૂંક સમયમાં ATM ની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (NPCI) એ દેશભરમાં 20 લાખથી વધુ બેંકિંગ કોરસપોન્ડન્ટ (BC) આઉટલેટ્સ પર UPI દ્વારા QR કોડ આધારિત રોકડ ઉપાડની મંજૂરી આપવા માટે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) પાસેથી પરવાનગી માંગી હોવાનું કહેવાય છે.
જો મંજૂરી આપવામાં આવે, તો આ પગલું ભારતીયો રોકડ મેળવવાની રીત બદલી શકે છે અને તેને સ્થાનિક સ્ટોર પર કોડ સ્કેન કરવા જેટલું સરળ બનાવી શકે છે. માહિતી અનુસાર, આ પ્રક્રિયા કોઈપણ નિયમિત UPI વ્યવહાર જેટલી જ સરળ બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
આ દ્વારા, વપરાશકર્તાઓ તેમની મનપસંદ UPI એપ્લિકેશન ખોલશે, બેંકિંગ કોરસપોન્ડન્ટ દ્વારા પ્રદાન કરાયેલ QR કોડ સ્કેન કરશે, ચુકવણીને અધિકૃત કરશે અને રોકડ ઉપાડશે. આ સિસ્ટમ ખાતરી કરે છે કે વપરાશકર્તાના ખાતામાંથી તાત્કાલિક ડેબિટ થાય છે અને બેંકિંગ કોરસપોન્ડન્ટના ખાતામાં તાત્કાલિક ક્રેડિટ થાય છે.
UPI ઉપાડ મર્યાદા કેટલી હશે?
હાલમાં, વેપારી પોઈન્ટ્સ પર UPI ઉપાડ મર્યાદા પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન રૂ. 1,000 થી રૂ. 2,000 ની વચ્ચે છે. જો મંજૂર કરવામાં આવે, તો નવા માળખા હેઠળ આ મર્યાદા પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન રૂ. 10,000 સુધી વધી શકે છે, જે વધુ સુગમતા પ્રદાન કરે છે.
ભારત માટે આ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
બેંકિંગ કોરસપોન્ડન્ટ્સ પહેલાથી જ ગ્રામીણ અને અર્ધ-શહેરી ભારતમાં નાણાકીય સેવાઓ પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. તેઓ ઘણીવાર એવા વિસ્તારોમાં નાગરિકો માટે પ્રવેશનું પ્રથમ બિંદુ હોય છે જ્યાં સંપૂર્ણ-સેવા બેંક શાખાઓ નથી. ઘણી બેંકો પહેલાથી જ આધાર-સક્ષમ સેવા અને માઇક્રો-ATM ઉપાડ ઓફર કરે છે.
આ નેટવર્કમાં UPI ને એકીકૃત કરીને, NPCI રોકડની ઍક્સેસને નાટકીય રીતે સરળ બનાવી શકે છે, ખાસ કરીને તે લોકો માટે જેઓ ઘસાઈ ગયેલા ફિંગરપ્રિન્ટ્સને કારણે બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણમાં પડકારોનો સામનો કરે છે અથવા જેઓ સ્કિમિંગ અને ક્લોનિંગ જેવા કાર્ડ છેતરપિંડીથી સાવચેત છે. ફક્ત એક સ્માર્ટફોન અને UPI એપ્લિકેશન સાથે, પૈસા ઉપાડવા ટૂંક સમયમાં કરિયાણા ખરીદવા જેટલું સરળ બની શકે છે.
UPI નિયમોમાં ફેરફાર
તમને જણાવી દઈએ કે નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI) એ UPI ના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. આ દ્વારા, વીમા, રોકાણ, મુસાફરી, ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ અને આવા ઘણા ક્ષેત્રોમાં વ્યવહાર મર્યાદા વધારવામાં આવી છે. આ ફેરફારનો હેતુ મોટા ડિજિટલ ચુકવણીઓને સરળ અને વધુ સુલભ બનાવવાનો છે.
