મુંબઈમાં બોમ્બ વિસ્ફોટની ધમકી આપનાર આરોપીની નોઈડાથી ધરપકડ, 400 કિલો RDX લગાવવાની ધમકી આપી હતી

મળતી માહિતી મુજબ, આરોપી મૂળ બિહારનો છે. મુંબઈ પોલીસે ધરપકડ માટે નોઈડા પોલીસની મદદ માંગી હતી.

Published : September 6, 2025 at 3:35 PM IST

નવી દિલ્હી/નોઈડા : નોઈડા પોલીસે મુંબઈમાં ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે બોમ્બ વિસ્ફોટની ધમકી આપનાર આરોપીની ધરપકડ કરી છે, અને તેને મુંબઈ પોલીસને સોંપી દીધો છે. માહિતી મળતાં જ સીપી લક્ષ્મી સિંહે ટીમો બનાવીને આરોપી અશ્વિનીની ધરપકડ કરી હતી.

SWAT ટીમે સેક્ટર 113 પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતા આરોપીને પકડીને મુંબઈ પોલીસને સોંપ્યો હતો. જોઈન્ટ CP રાજીવ નારાયણ મિશ્રા અને SWAT ટીમે CPના આદેશ પર આ કાર્યવાહી કરી હતી.

શું છે આખો મામલો? : મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે માહિતી આપી હતી કે મુંબઈને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવાના આરોપસર ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડાથી અશ્વિન કુમાર સુપ્રા (50)ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મુખ્ય આરોપી મૂળ બિહારનો છે. ધમકી આપવામાં વપરાયેલ તેનો ફોન અને સિમ કાર્ડ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. તેને નોઈડાથી મુંબઈ લાવવામાં આવી રહ્યો છે. વધુ તપાસ કરવામાં આવશે.

મળતી માહિતી મુજબ, આરોપી અશ્વિન કુમારે મુંબઈમાં વિસ્ફોટ કરવાની ધમકી આપી હતી. ધમકીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે લશ્કર-એ-જેહાદીના 14 આતંકવાદીઓ શહેરમાં આવી ગયા છે અને આતંકવાદીઓ 34 વાહનોમાં 400 કિલો RDX મૂકીને મોટો વિસ્ફોટ કરવાના છે, જેના પરિણામે એક કરોડ લોકો મૃત્યુ પામી શકે છે. આરોપીએ આ સંદેશ મુંબઈ પોલીસને વોટ્સએપ પર મોકલ્યો હતો.

ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપનાર વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી : મુંબઈ પોલીસના જોઈન્ટ સીપી ક્રાઈમે ગૌતમ બુદ્ધ નગર કમિશનર લક્ષ્મી સિંહનો સંપર્ક કર્યો હતો, અને આરોપીના ઇનપુટ્સ શેર કર્યા હતા અને તેની ધરપકડ માટે સહયોગ માંગ્યો હતો. જેના આધારે પોલીસ કમિશનર લક્ષ્મી સિંહ અને જોઈન્ટ સીપી રાજીવ નારાયણ મિશ્રાએ આરોપીની ધરપકડ કરવા માટે સ્વાટ ટીમ તૈનાત કરી હતી.

આરોપીએ પોતાનો નંબર બંધ રાખ્યો હતો. આ પછી, પોલીસે સ્થાનિક ગુપ્ત માહિતી, સર્વેલન્સ અને કરિયાણાની દુકાનમાંથી મેળવેલા સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે સેક્ટર 79ની એક સોસાયટીમાં આરોપીને પકડી પાડ્યો હતો. તેની ઓળખની પુષ્ટિ કર્યા પછી, તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને મુંબઈ પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો હતો.

તેને પકડનાર ટીમને 25 હજારનું ઇનામ મળશે : પોલીસ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, અશ્વિની 50 વર્ષની છે, તે વાસ્તુ અને જ્યોતિષમાં કામ કરે છે, તે મૂળ પટનાનો છે અને હાલમાં થાણા 113 વિસ્તારમાં સ્થિત સેક્ટર 79 ની સોસાયટીમાં રહેતો હતો. તે તેની પત્નીથી અલગ થઈ ગયો છે. પોલીસ ટીમે સોરખા ગામના તે વ્યક્તિની પણ ધરપકડ કરી છે, જેના સિમનો ઉપયોગ આરોપીઓ કરતા હતા. પોલીસ કમિશનર લક્ષ્મી સિંહે SWAT ટીમને 25000નું ઇનામ જાહેર કર્યું છે.

MUMBAI BOMB BLAST THREATSNOIDA POLICE ARRESTED ACCUSEDMUMBAI BOMB THREAT ACCUSED ARRESTEDMUMBAI NEWSMUMBAI BOMB BLAST THREATS

