નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં નવું કરવેરા બિલ રજૂ કર્યું, સિલેક્ટ કમિટીની બધી ભલામણોનો બિલમાં કર્યો સમાવેશ - NEW INCOME TAX BILL

બૈજયંત પાંડાની આગેવાની હેઠળની સિલેક્ટ કમિટીએ સુધારેલા આવકવેરા બિલ માટે 285 સૂચનો આપ્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 7:50 AM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સોમવારે લોકસભામાં સંશોધિત આવકવેરા બિલ 2025 રજૂ કર્યું. જેમાં સિલેક્ટ કમિટીની લગભગ બધી ભલામણોનો સમાવેશ કરાયો છે. આ બિલ ફેબ્રુઆરીમાં તેના મૂળ સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને પછી તેને સમીક્ષા માટે સંસદની સિલેક્ટ કમિટી પાસે મોકલવામાં આવ્યું હતું.

ત્યાર બાદ આ, સમિતિએ 21 જુલાઈના રોજ પોતાની ભલામણો રજૂ કરી. બિલ રજૂ કર્યા બાદ, નાણામંત્રીએ કહ્યું કે આ બિલ આવકવેરા સંબંધિત કાયદાઓને એકીકૃત અને સુધારણા કરવાનો પ્રયાસ કરે છે અને તે 1961ના કાયદાનું સ્થાન લેશે.

શા માટે નવું બિલ, શું તે આવકવેરાના દરોમાં ફેરફાર કરશે?

સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ અગાઉના ડ્રાફ્ટને પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યા પછી ઉભી થયેલી આશંકાઓ દૂર કરી. તેમણે કહ્યું કે નવા બિલની જરૂર હતી કારણ કે દરેક સુધારાને રજૂ કરવા અને ગૃહની અલગથી મંજૂરી મેળવવી એ એક કંટાળાજનક પ્રક્રિયા હોત.

સમિતિએ 285 સૂચનો આપ્યા હતા.

માહિતી મુજબ, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના નેતા બૈજયંત પાંડાની આગેવાની હેઠળની લોકસભા પસંદગી સમિતિએ બિલ અંગે 285 સૂચનો આપ્યા હતા. રિજિજુએ કહ્યું, "આ એ જ બિલ હશે જેમાં સરકાર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલા તમામ સુધારાઓનો સમાવેશ થશે."

નવા બિલનો ઉદ્દેશ્ય

આવકવેરા વિભાગે તાજેતરમાં કહ્યું હતું કે, નવા બિલનો ઉદ્દેશ્ય કર દરોમાં ફેરફાર કરવાનો નથી. વિભાગે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે આવકવેરા બિલ, 2025નો ઉદ્દેશ્ય ભાષાને સરળ બનાવવાનો અને બિનજરૂરી/અપ્રચલિત જોગવાઈઓને દૂર કરવાનો છે,"

આવકવેરા બિલ 2025નો ઉદ્દેશ્ય 60 વર્ષથી વધુ સમયથી અમલમાં રહેલા કાયદાને અપડેટ અને સરળ બનાવવાનો છે. ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, તેમાં ડિજિટલ કરવેરા, વિવાદો માટે નિરાકરણ પ્રણાલીઓ અને ટેકનોલોજીકલ ડેટા-આધારિત પદ્ધતિઓ દ્વારા કર વસૂલાત વધારવા માટેની પહેલ માટેની જોગવાઈઓ છે.

બિલના વાંધો ઉઠાવવામાં આવેલા વિભાગમાં જણાવાયું છે કે, "સિલેક્ટ કમિટીની લગભગ બધી ભલામણોને સરકારે સ્વીકારી લીધી છે. વધુમાં, આવા ફેરફારો અંગે હિસ્સેદારો તરફથી સૂચનો પ્રાપ્ત થયા છે જે પ્રસ્તાવિત કાનૂની અર્થને વધુ સચોટ રીતે વ્યક્ત કરશે." અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આ સુધારાઓમાં મુસદ્દામાં સુધારા, શબ્દસમૂહોનો ઉપયોગ અને જૂના અથવા અન્ય કાયદાઓના સંદર્ભોનો સમાવેશ થાય છે.

આવકવેરા બિલના મુસદ્દા પર સંસદીય પેનલે શું સૂચન કર્યું?

31 સાંસદોની બનેલી પસંદગી સમિતિએ જુલાઈમાં 4500 થી વધુ પાનામાં પોતાના તારણો અને સૂચનો રજૂ કર્યા હતા. અહેવાલ મુજબ, આ ફેરફારોમાં રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં વિલંબ થાય તો પણ રિફંડની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે, જોકે આ નાના કરદાતાઓ માટે છે.

'નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ (NPA)' અને 'પેરેન્ટ કંપની'ની વ્યાખ્યાઓ સ્પષ્ટતા માટે બદલવામાં આવી છે. સમિતિએ એવું પણ સૂચન કર્યું હતું કે અનામી યોગદાન NGO અને ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની કર મુક્તિ પાત્રતાને અસર ન કરે.

વ્યક્તિગત કરદાતાઓ માટે, આ ભલામણોમાં બધી આવકનો સ્વચ્છ અને વ્યાપક રેકોર્ડ પ્રદાન કરવા માટે 'શૂન્ય' કર-કપાત પ્રમાણપત્રો જારી કરવાનો સમાવેશ થાય છે. જો બિન-પાલન અજાણતા જ જણાય તો તે ચોક્કસ દંડમાંથી મુક્તિની પણ જોગવાઈ કરે છે.

