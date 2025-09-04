નવી દિલ્હી: ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેકનોલોજી (IIT) મદ્રાસે ગુરુવારે શિક્ષણ મંત્રાલય (MoE) ના રાષ્ટ્રીય સંસ્થાકીય રેન્કિંગ ફ્રેમવર્ક (NIRF) રેન્કિંગ 2025માં સતત સાતમા વર્ષે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું.
ગુરુવારે નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે એક લાઇવ ઇવેન્ટમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન દ્વારા NIRF રેન્કિંગની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
યુનિવર્સિટીઓમાં, IISc બેંગલુરુએ ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે, જ્યારે દિલ્હી યુનિવર્સિટીની હિન્દુ કોલેજે કોલેજોમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. IISc બેંગલુરુ દેશની ટોચની સંશોધન સંસ્થા છે અને IIM અમદાવાદ દેશની ટોચની બી-સ્કૂલ છે. આર્કિટેક્ચર અને પ્લાનિંગમાં IIT રૂરકી ટોચ પર છે, જ્યારે ઓપન યુનિવર્સિટીઓમાં ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી (IGNOU) ટોચ પર છે.
Releasing ‘India Rankings 2025’ under NIRF. #NIRF2025 #NEP2020 https://t.co/gRL8WYi1ne— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 4, 2025
2015માં શરૂ કરાયેલ, NIRF ભારતમાં વિવિધ શાખાઓમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓનું મૂલ્યાંકન અને રેન્કિંગ માટે સૌથી વિશ્વસનીય અને પારદર્શક ધોરણ તરીકે વિકસિત થયું છે. આ વર્ષના રેન્કિંગમાં 17 શ્રેણીઓમાં શિક્ષણ, સંશોધન અને સમાવેશકતાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે, જ્યારે સંશોધન પેપર પાછું ખેંચવા માટે નકારાત્મક ભારણ અને નવી ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો (SDG) શ્રેણી રજૂ કરવા જેવા પરિમાણો પણ ઉમેરવામાં આવે છે જે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના સ્થિર વિકાસ લક્ષ્યો (SDGs) સાથે સુસંગત તેમના લક્ષ્યોના આધારે સંસ્થાઓને ક્રમ આપે છે.
ઓવરઓલ રેન્કિંગ:
- ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી મદ્રાસ
- ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ, બેંગલુરુ
- ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી બોમ્બે
- ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી દિલ્હી
- ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી કાનપુર
- ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી ખડગપુર
- ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી રૂરકી
- ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ, દિલ્હી
- જવાહરલાલ નેહરુ યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી
- બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી, વારાણસી
ટોચની એન્જિનિયરિંગ સંસ્થાઓ
- ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ, બેંગલુરુ
- જવાહરલાલ નેહરુ યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી
- મણિપાલ એકેડેમી ઓફ હાયર એજ્યુકેશન, મણિપાલ
- જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા, નવી દિલ્હી
- દિલ્હી યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી
- બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી, વારાણસી
- બિરલા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સ -પિલાની
- અમૃતા વિશ્વ વિદ્યાપીઠમ, કોઈમ્બતુર
- જાદવપુર યુનિવર્સિટી, કોલકાતા
- અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી, અલીગઢ
ટોચની 10 કોલેજો:
- હિન્દુ કોલેજ
- મિરાંડા હાઉસ
- હંસ રાજ કોલેજ
- કિરોરી મલ કોલેજ
- સેન્ટ સ્ટીફન્સ કોલેજ
- રામ કૃષ્ણ મિશન વિવેકાનંદ શતાબ્દી કોલેજ
- આત્મા રામ સનાતન ધર્મ કોલેજ
- સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ
- પીએસજીઆર કૃષ્ણમલ કોલેજ ફોર વુમન
- પીએસજી કોલેજ ઓફ આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ
Top B-Schools
- IIM અમદાવાદ
- IIM બેંગ્લોર
- IIM કોઝિકોડ
- IIM દિલ્હી
- IIM લખનૌ
- IIM મુંબઈ
- IIM કલકત્તા
- IIM ઇન્દોર
- એમડીઆઈ ગુરુગ્રામ
- XLRI જમશેદપુર
ટોચની આર્કિટેક્ચર અને પ્લાનિંગ સંસ્થાઓ
- IIT રૂરકી
- NIT કાલિકટ
- IIT ખડગપુર
- IIEST, શિબપુર
- જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા
- સેન્ટર ફોર એન્વાયર્નમેન્ટલ પ્લાનિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી
- એનઆઈટી રાઉરકેલા
- સ્કૂલ ઓફ પ્લાનિંગ એન્ડ આર્કિટેક્ચર, નવી દિલ્હી
- એનઆઈટી તિરુચિરાપલ્લી
- વિશ્વેશ્વરાય નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી, નાગપુર
ટોચની 10 સંશોધન સંસ્થાઓ
- IISc, બેંગલુરુ
- IIT મદ્રાસ
- આઈઆઈટી દિલ્હી
- IIT બોમ્બે
- IIT ખડગપુર
- IIT કાનપુર
- હોમી ભાભા રાષ્ટ્રીય સંસ્થા
- IIT, રૂરકી
- વૈજ્ઞાનિક અને નવીન સંશોધન એકેડેમી
- IIT ગુવાહાટી
ટોચની 3 ઓપન યુનિવર્સિટીઓ
- ઇગ્નુ, નવી દિલ્હી
- કર્ણાટક સ્ટેટ ઓપન યુનિવર્સિટી
- યુપી રાજર્ષિ ટંડન ઓપન યુનિવર્સિટી
ટોચની 5 મેડિકલ સંસ્થાઓ
- એઈમ્સ, દિલ્હી
- પીજીઆઈએમઈઆર, ચંદીગઢ
- સીએમસી, વેલ્લોર
- જીઆઈપીએમઈઆર, પુડુચેરી
- એસજીપીઆઈએમએસ, લખનૌ
ટોચની 5 ડેન્ટલ કોલેજો
- એઈમ્સ, દિલ્હી
- સવેથા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એન્ડ ટેકનિકલ સાયન્સિસ, ચેન્નાઈ
- મૌલાના આઝાદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડેન્ટલ સાયન્સિસ, દિલ્હી
- ડૉ. ડી.વાય. પાટિલ વિદ્યાપીઠ, પુણે
- મણિપાલ કોલેજ ઓફ ડેન્ટલ સાયન્સિસ, મણિપાલ
ટોચની કાયદા સંસ્થાઓ
- નેશનલ લો સ્કૂલ ઓફ ઈન્ડિયા યુનિવર્સિટી, બેંગલુરુ
- નેશનલ લો યુનિવર્સિટી, દિલ્હી
- નાલસર યુનિવર્સિટી ઓફ લો, હૈદરાબાદ
- પશ્ચિમ બંગાળ નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ જ્યુરિડિકલ સાયન્સિસ, કોલકાતા
- ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર
આ ઉપરાંત, ફાર્મસી સંસ્થાઓની યાદીમાં જામિયા હમદર્દ, નવી દિલ્હી ટોચ પર છે, ત્યારબાદ BITS, પિલાની અને પંજાબ યુનિવર્સિટી, ચંદીગઢ આવે છે. સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ (SDG) સંસ્થાઓની યાદીમાં IIT મદ્રાસ ટોચ પર છે, ત્યારબાદ ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થા, નવી દિલ્હી અને જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા, નવી દિલ્હી આવે છે. ટોચની કૌશલ્ય યુનિવર્સિટીઓમાં, સિમ્બાયોસિસ સ્કિલ્સ એન્ડ પ્રોફેશનલ યુનિવર્સિટી, પુણે પ્રથમ ક્રમે છે, સિમ્બાયોસિસ યુનિવર્સિટી ઓફ એપ્લાઇડ સાયન્સિસ, ઇન્દોર અને શ્રી વિશ્વકર્મા સ્કિલ્સ યુનિવર્સિટી, પલવલ અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા સ્થાને છે. નવીનતા સંસ્થાઓની યાદીમાં IISc પ્રથમ ક્રમે છે.
"ભારત રેન્કિંગ 2025 માં નોંધપાત્ર ફેરફારોમાં પાછા ખેંચાયેલા લેખો માટે નકારાત્મક માર્કિંગની રજૂઆતનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત, ગયા વર્ષે તમામ શ્રેણીઓ અને વિષય ક્ષેત્રોમાં અમલમાં મૂકાયેલ સંશોધન અને વ્યાવસાયિક પ્રથાઓ હેઠળ સ્વ-સંદર્ભ દૂર કરવાનું આ વર્ષે પણ ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે," ઉચ્ચ શિક્ષણ સચિવ વિનીત જોશીએ જણાવ્યું હતું.
કેન્દ્રીય શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી સુકાંત મજુમદારે ભાર મૂક્યો કે તાજેતરની સરકારી યોજનાઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવા અને શિક્ષણના ધોરણોને સુધારવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહી છે. "વન નેશન-વન સબ્સ્ક્રિપ્શન, ગ્લોબલ ઇનિશિયેટિવ ફોર એકેડેમિક નેટવર્ક્સ અને સ્માર્ટ ઇન્ડિયા હેકાથોન જેવી યોજનાઓએ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ અને નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે," કેન્દ્રીય શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી સુકાંત મજુમદારે જણાવ્યું હતું.
રેન્કિંગ વિવિધ શ્રેણીઓમાં બહાર પાડવામાં આવે છે જે ભારતના વધતા ઉચ્ચ શિક્ષણ ઇકોસિસ્ટમને પ્રતિબિંબિત કરે છે. એકંદર અને યુનિવર્સિટીઓની સૂચિ ઉપરાંત, NIRF એન્જિનિયરિંગ, મેનેજમેન્ટ, મેડિસિન, ડેન્ટિસ્ટ્રી, ફાર્મસી, કાયદો, આર્કિટેક્ચર અને આયોજન, સંશોધન સંસ્થાઓ, કોલેજો અને નવીનતા માટે અલગ રેન્કિંગ પ્રકાશિત કરે છે.
તેની 10મી આવૃત્તિમાં, NIRF વિવિધ શ્રેણીઓ હેઠળ સંસ્થાઓને ક્રમ આપે છે - એકંદરે, યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજો, સંશોધન સંસ્થાઓ, નવીનતા, રાજ્ય જાહેર યુનિવર્સિટીઓ, ઓપન યુનિવર્સિટીઓ, કૌશલ્ય યુનિવર્સિટીઓ અને ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો (SDGs). વધુમાં, તે આઠ ચોક્કસ વિષય ક્ષેત્રોમાં સંસ્થાઓનું મૂલ્યાંકન કરે છે - એન્જિનિયરિંગ, મેનેજમેન્ટ, ફાર્મસી, મેડિસિન, આર્કિટેક્ચર અને આયોજન, કાયદો, દંત ચિકિત્સા અને કૃષિ અને સંલગ્ન વિજ્ઞાન.
રેન્કિંગ માપદંડ
NIRF રેન્કિંગ 5 માપદંડો પર આધારિત છે, જે સંસ્થાકીય કામગીરીના અનેક પાસાઓ ધ્યાનમાં લે છે:
- શિક્ષણ, શિક્ષણ અને સંસાધનો (TLR): ફેકલ્ટી અને ફેકલ્ટી ગુણવત્તા, વિદ્યાર્થી-શિક્ષક ગુણોત્તર, માળખાગત સુવિધાઓ અને શિક્ષણ સંસાધનોનું વર્ણન કરે છે.
- સંશોધન અને વ્યાવસાયિક પ્રેક્ટિસ (RP): સંશોધન આઉટપુટ, પ્રકાશનોની ગુણવત્તા, પેટન્ટિંગ, કન્સલ્ટન્સી અને ભંડોળનું માપન કરે છે.
- સ્નાતક પરિણામો (GO): વિદ્યાર્થી પ્લેસમેન્ટ, ઉચ્ચ અભ્યાસમાં વિદ્યાર્થીઓ, સ્નાતક થયેલા વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યાવસાયિક પરીક્ષાઓમાં તેમના પરિણામો રેકોર્ડ કરે છે.
- આઉટરીચ અને સમાવિષ્ટતા (OI): પ્રાદેશિક વિવિધતા, લિંગ વિતરણ અને વંચિત જૂથોના સમાવેશનું મૂલ્યાંકન કરે છે.
- ધારણા (PR): યુનિવર્સિટી સ્તરે શિક્ષણવિદો, શૈક્ષણિક સાથીઓ, નોકરીદાતાઓ અને વ્યાપક જનતામાં પ્રતિષ્ઠાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
2025 માટે દરખાસ્તો
પાછું ખેંચવા માટે નકારાત્મક ભારાંકન માટેની પ્રતિબદ્ધતા: પ્રથમ વખત, NIRF 2025 પાછું ખેંચાયેલા સંશોધન પત્રો માટે નકારાત્મક ભારાંકન રજૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે, જવાબદારી સ્થાપિત કરે છે અને અનૈતિક શૈક્ષણિક સંશોધન લેખન પ્રથાઓને નિરુત્સાહિત કરે છે.
નવા સતત વિકાસ લક્ષ્યો (SDGs) શ્રેણી: આ નવી શ્રેણી મૂલ્યાંકન કરે છે કે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો (SDGs) સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે, ખાસ કરીને તે જે આબોહવા કાર્યવાહી, લિંગ સમાનતા, સ્વચ્છ ઉર્જા, ટકાઉ શહેરો વગેરે સાથે સંબંધિત છે.
બંને દરખાસ્તો ભારતની ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલીને વૈશ્વિક માન્યતા અને નૈતિક ધોરણો અનુસાર સુધારવા તરફ નોંધપાત્ર પગલાં રજૂ કરે છે.
