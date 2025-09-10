નેપાળ હિંસા: કર્ફ્યુના કારણે ભારત-નેપાળ મૈત્રી બસ સેવા અસ્થાયી રૂપે બંધ, ટિકિટ બુકિંગ પણ બંધ
દિલ્હી અને કાઠમંડુ વચ્ચે ભારત-નેપાળ મૈત્રી બસ સેવા ચલાવવામાં આવી છે.
Published : September 10, 2025 at 8:30 PM IST
નવી દિલ્હી: સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂકવાના આદેશ સામે હિંસક વિરોધ અને આગચંપીને ધ્યાનમાં રાખીને નેપાળમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. હવે તેની અસર ભારત અને નેપાળ વચ્ચે ચાલતી મિત્રતા બસ સેવા પર પણ દેખાઈ રહી છે. બુધવારથી ભારત-નેપાળ મૈત્રી બસ સેવા અસ્થાયી રૂપે રદ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત, ટિકિટ બુકિંગ પણ બંધ કરવામાં આવ્યું છે. નેપાળમાં પરિસ્થિતિ સામાન્ય થયા પછી જ બસ સેવા ફરી શરૂ થશે.
ખરેખર, ભારત-નેપાળ મિત્રતા બસ સેવા રાજધાની દિલ્હી અને નેપાળની રાજધાની કાઠમંડુ વચ્ચે ચલાવવામાં આવે છે. આ સેવા હેઠળ, દિલ્હી ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (DTC) ની બે બસો અને નેપાળની મંજુશ્રી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ટ્રાવેલ્સની બે બસો ચાલે છે. નેપાળ સરકાર દ્વારા બસો ચલાવવામાં આવતી નથી, બસો ત્યાં ફક્ત ખાનગી ઓપરેટરો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.
બસ ભાગ્યે જ નેપાળથી દિલ્હી પહોંચી શકતી હતી: ભારત-નેપાળ મૈત્રી બસ DTC ના દિલ્હી ગેટ પર સ્થિત ડૉ. આંબેડકર બસ ટર્મિનલથી ચાલે છે. બુધવારે, મંજુશ્રી પ્રાઇવેટ લિમિટેડની એક બસ નેપાળના કાઠમંડુથી મુસાફરોને લઈને અહીં પહોંચી હતી. આ બસ દ્વારા લોકો નેપાળથી આવ્યા હતા. મંજુશ્રી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના કર્મચારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ બસ ખૂબ જ મુશ્કેલીથી નેપાળથી ભારત આવી શકે છે. નેપાળમાં બસને રોકવામાં આવી હતી, કારણ કે ત્યાં કર્ફ્યુ છે. પરંતુ ખૂબ જ મુશ્કેલીથી પરવાનગી આપવામાં આવી હતી, જેના કારણે આ બસ દિલ્હી આવી શકી હતી.
ડીટીસી બસ નેપાળમાં અટવાઈ ગઈ: ડૉ. આંબેડકર બસ ટર્મિનલના ડેપો મેનેજર અવિનાશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે; "નેપાળમાં હિંસાને કારણે પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, જેના કારણે બુધવારે સવારે 10:00 વાગ્યે દિલ્હીથી નેપાળ માટે એક બસ દોડાવવાની હતી, પરંતુ બસનું સંચાલન રદ કરવામાં આવ્યું હતું. આજે નેપાળના કાઠમંડુથી દિલ્હી માટે એક ડીટીસી બસ દોડાવવાની હતી, પરંતુ સુરક્ષા કારણોસર તેને દોડતી અટકાવવામાં આવી હતી. બસ કાઠમંડુ ડેપોમાં સુરક્ષિત રીતે ઉભી છે. હવે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થયા પછી જ બસ દોડી શકશે.
ટિકિટ બુકિંગ રવિવાર સુધી બંધ: દિલ્હીના મજનુ ટીલા સ્થિત મંજુશ્રી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ટ્રાવેલ્સના કર્મચારીઓએ જણાવ્યું હતું કે દિલ્હી અને નેપાળ વચ્ચે ફ્લાઇટ્સ શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ બસોનું સંચાલન હજુ શરૂ થયું નથી. હાલમાં, મંજુશ્રી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બસોમાં ટિકિટ બુકિંગ રવિવાર સુધી બંધ કરવામાં આવ્યું છે. પરિસ્થિતિ સામાન્ય થયા પછી જ નેપાળ માટે બસ સંચાલન શરૂ થશે. બસ ટિકિટ બુક કરવાની સુવિધા ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ઉપલબ્ધ છે. મંજુ શ્રી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ટ્રાવેલ્સના એજન્ટનું કહેવું છે કે જો પરિસ્થિતિ ટૂંક સમયમાં સામાન્ય થઈ જાય અને સરકાર તરફથી બસોના સંચાલન માટે ઓર્ડર આવે, તો બસોનું સંચાલન ટૂંક સમયમાં શરૂ કરી શકાય છે.
