ETV Bharat / bharat

નેપાળની જેલમાં અથડામણ દરમિયાન 3 કેદીઓના મોત, અત્યાર સુધીમાં 15,000થી વધુ કેદીઓ ફરાર થયા

નેપાળમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન 15 હજારથી વધુ કેદીઓ જેલમાંથી ભાગી ગયા હતા.

નેપાળની જેલમાં અથડામણ દરમિયાન 3 કેદીઓના મોત
નેપાળની જેલમાં અથડામણ દરમિયાન 3 કેદીઓના મોત (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

કાઠમંડુ : નેપાળમાં હિંસક સરકાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે ગુરુવારે એક જેલમાં સુરક્ષા દળો સાથેની અથડામણ દરમિયાન 3 કેદીઓ માર્યા ગયા હતા. જ્યારે અત્યાર સુધીમાં 2 ડઝનથી વધુ જેલમાંથી 15,000થી વધુ કેદીઓ ભાગી ગયા છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "તાજેતરની ઘટના, મંગળવારથી ફાટી નીકળેલી હિંસા દરમિયાન સુરક્ષા દળો સાથેની અથડામણમાં માર્યા ગયેલા કેદીઓની સંખ્યા 8 થઈ ગઈ છે. વિરોધીઓ દ્વારા જેલ પર હુમલો કરવા અને અરાજકતા ફેલાવવાના કારણે દેશભરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ ગંભીર છે. પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા માટે અધિકારીઓ વધારાના દળો તૈનાત કરી રહ્યા છે.

મંગળવારે હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે કેપી શર્મા ઓલીને વડાપ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી હતી, ત્યારબાદ ગંભીર કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને કારણે નેપાળ સેનાએ વિવિધ પ્રાંતોમાં પ્રતિબંધો લાદ્યા હતા. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે સવારે મધેસ પ્રાંતના રામેછાપ જિલ્લા જેલમાં કેદીઓ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ વચ્ચે થયેલી હિંસક અથડામણમાં 3 કેદીઓ માર્યા ગયા હતા અને 13 અન્ય ઘાયલ થયા હતા.

ગેસ સિલિન્ડર વિસ્ફોટના કારણે કેદીઓ ભાગ્યા

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, "ગેસ સિલિન્ડર વિસ્ફોટ કરીને કેદીઓએ જેલમાંથી ભાગી જવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે અથડામણ શરૂ થઈ હતી. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે સુરક્ષા દળોએ ગોળીબાર કર્યો હતો. જેમાં 3 કેદીઓ માર્યા ગયા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોને રામેછાપ જિલ્લા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

મંગળવારે હિંસા ફાટી નીકળ્યા બાદ દેશભરની 24થી વધુ જેલોમાં અથડામણ અને કેદીઓ ભાગી જવાના અહેવાલો મળ્યા છે. જેમાં હજારો કેદીઓ આગચંપી અને રમખાણો વચ્ચે ભાગી ગયા છે, એમ ગુરુવારે એક મીડિયા અહેવાલમાં જણાવાયું છે.

અખબાર કાઠમંડુ પોસ્ટે જણાવ્યુ

અખબાર કાઠમંડુ પોસ્ટે પોલીસને ટાંકીને જણાવ્યું કે, "જેલભંગની ઘટનાઓ ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે યુવા વિરોધીઓએ અનેક જેલો પર હુમલો કર્યો. વહીવટી ઇમારતોને આગ ચાંપી દીધી અને બળજબરીથી જેલના દરવાજા ખોલી નાખ્યા. બુધવાર સાંજ સુધીમાં, પ્રારંભિક અહેવાલોએ પુષ્ટિ આપી હતી કે 2 થી વધુ જેલોમાંથી 15,000 થી વધુ કેદીઓ ભાગી ગયા હતા. જેમાંથી ફક્ત થોડા જ સ્વેચ્છાએ પાછા ફર્યા હતા અથવા ફરીથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી."

ગંડકી પ્રાંતની કાસ્કી જિલ્લા જેલમાંથી 773 કેદીઓ ભાગી ગયા હતા. જેલર રાજેન્દ્ર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાગી ગયેલા લોકોમાં 13 ભારતીય નાગરિકો અને 4 અન્ય વિદેશીઓનો સમાવેશ થાય છે.

અહેવાલો અનુસાર, જેલ વ્યવસ્થાપન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, "તે હજુ પણ તમામ પ્રાંતોમાંથી અંતિમ આંકડા એકત્રિત કરી રહ્યું છે. ડિરેક્ટર જનરલ લીલા પ્રસાદ શર્માએ પુષ્ટિ આપી હતી કે નેપાળ આર્મી, સશસ્ત્ર પોલીસ દળ અને નેપાળ પોલીસ સહિત સુરક્ષા દળોને દેશભરમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. જેથી ભાગી ગયેલા કેદીઓને ફરીથી પકડી શકાય અને વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરી શકાય.

"અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમને ફરીથી ધરપકડ કરવા માટે તમામ ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ," ડીજી શર્માને ટાંકીને કાઠમંડુ પોસ્ટ દ્વારા જણાવાયું હતું. અગાઉ, મંગળવારે રાત્રે પશ્ચિમ નેપાળમાં બાંકેના બૈજનાથ ગ્રામીણ મ્યુનિસિપાલિટી-3 માં સ્થિત નૌબસ્તા પ્રાદેશિક જેલના નૌબસ્તા સુધારણા ગૃહમાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ સાથેની અથડામણમાં 5 કિશોર કેદીઓ માર્યા ગયા હતા.

બરગાનિયા ચેકપોસ્ટ નજીક 13 કેદીઓ પકડાયા

નેપાળ પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતના અર્ધલશ્કરી દળ સશસ્ત્ર સીમા બલ (SSB)એ ગુરુવારે બરગાનિયા ચેકપોસ્ટ નજીક 13 કેદીઓને પકડી લીધા હતા. જેઓ દક્ષિણ સરહદ પાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. તેઓ ભારત-નેપાળ સરહદ નજીક રૌતહટ જિલ્લાની ગૌર જેલમાંથી ભાગી ગયેલા સેંકડો કેદીઓમાંના એક હતા.

"યોગ્ય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી તેમને નેપાળ પોલીસને સોંપવામાં આવશે." સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, 'જનરલ-જી' વિરોધ પ્રદર્શન પછી જેલમાંથી સજા કાપી રહેલા 291 કેદીઓમાંથી લગભગ 260 ભાગી ગયા હતા. પોલીસ તેમાંથી ફક્ત 31 કેદીઓને જ પાછા લાવી શકી, 13ને ભારતીય સુરક્ષા દળોએ પકડી લીધા હતા, અને બાકીના 216 હજુ પણ ફરાર છે.

આ પણ વાંચો :

  1. નેપાળ હિંસા: કર્ફ્યુના કારણે ભારત-નેપાળ મૈત્રી બસ સેવા અસ્થાયી રૂપે બંધ, ટિકિટ બુકિંગ પણ બંધ
  2. ભારતીયોને નેપાળની મુસાફરી ન કરવા વિદેશ મંત્રાલયે કર્યો આગ્રહ, માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી

For All Latest Updates

TAGGED:

JAIL BREAKJAIL INMATES DIENEPAL PRISON 15000 INMATES ESCAPENEPAL ANTI GOVERNMENT PROTESTSJAIL BREAK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.