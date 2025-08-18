NDAના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર રાધાકૃષ્ણન PM મોદી સાથે મુલાકાત

ETV Bharat / bharat

મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ અને NDAના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર સીપી રાધાકૃષ્ણન PM નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 5:09 PM IST

નવી દિલ્હી: મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ સીપી રાધાકૃષ્ણન સોમવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા. શાસક NDA ગઠબંધન દ્વારા ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર તરીકે તેમનું નામ જાહેર થયાના એક દિવસ પછી આ મુલાકાત થઈ.

તેઓ વિવિધ NDA બેઠકોમાં હાજરી આપવા માટે અહીં પહોંચ્યા અને ઘણા નેતાઓને મળ્યા. બેઠક પછી તરત જ, મોદીએ 'X' પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "સી. પી. રાધાકૃષ્ણન જીને મળ્યા. NDA દ્વારા ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકિત થવા બદલ તેમને અભિનંદન. જાહેર સેવા અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કુશળતાનો તેમનો લાંબો અનુભવ આપણા દેશને સમૃદ્ધ બનાવશે. તેઓ પહેલાની જેમ જ સમર્પણ અને દૃઢ નિશ્ચય સાથે દેશની સેવા કરતા રહે તેવી પ્રાર્થના."

રાધાકૃષ્ણન 20 ઓગસ્ટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કરી શકે છે. મંગળવારે NDA સંસદીય પક્ષની બેઠકમાં તેમનું સન્માન કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.

સોમવારે નવી દિલ્હી પહોંચતા, મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ અને NDAના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર સીપી રાધાકૃષ્ણનનું કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુ, રામ મોહન નાયડુ, પ્રહલાદ જોશી, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા અને અન્ય લોકોએ સ્વાગત કર્યું.

ચંદ્રપુરમ પોનુસ્વામી રાધાકૃષ્ણન હાલમાં 31 જુલાઈ, 2024 થી મહારાષ્ટ્રના 24મા રાજ્યપાલ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. અગાઉ, તેમણે ફેબ્રુઆરી 2023 થી જુલાઈ 2024 સુધી ઝારખંડના રાજ્યપાલ તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે માર્ચ અને જુલાઈ 2024 દરમિયાન તેલંગાણાના રાજ્યપાલ અને પુડુચેરીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર તરીકે વધારાનો કાર્યભાર પણ સંભાળ્યો હતો.

ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા રાધાકૃષ્ણન કોઈમ્બતુરથી બે વાર લોકસભામાં ચૂંટાયા હતા અને આ પહેલા તમિલનાડુ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે.

કોંગ્રેસે NDA દ્વારા ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર તરીકે સીપી રાધાકૃષ્ણનની નિમણૂકની ટીકા કરી છે અને તેમને "બીજા RSS માણસ" ગણાવ્યા છે.

આપને જણાવી દઈએ કે ઉપરાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ પાંચ વર્ષનો હોય છે, જોકે, 21 જુલાઈના રોજ સંસદના ચોમાસુ સત્રના પહેલા દિવસે જગદીપ ધનખડે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર રાજીનામું આપ્યા બાદ આ પદ ખાલી પડી ગયું હતું.

ઉપરાષ્ટ્રપતિની પસંદગી સંસદના બંને ગૃહોના સાંસદોની બનેલી ચૂંટણી મંડળ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી બંધારણના અનુચ્છેદ 64 અને 68 ની જોગવાઈઓ દ્વારા સંચાલિત થાય છે. ચૂંટણી પંચ રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી અધિનિયમ, 1952 દ્વારા ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીઓને સૂચિત કરે છે.

ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 66(1) મુજબ, ઉપરાષ્ટ્રપતિની પસંદગી પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વ પ્રણાલી દ્વારા એકલ ટ્રાન્સફરેબલ મત દ્વારા કરવામાં આવશે અને આવી ચૂંટણીમાં મતદાન ગુપ્ત મતદાન દ્વારા થશે.

