પીએમ મોદીએ નવી મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, જાણો શા માટે તે ખાસ છે
19,650 કરોડના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવેલા નવી મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના પ્રથમ તબક્કામાં એક ટર્મિનલ અને એક રનવેનો સમાવેશ થાય છે.
Published : October 8, 2025 at 4:17 PM IST
મુંબઈ : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે નવી મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના પ્રથમ તબક્કાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ પ્રસંગે મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર અને ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી હાજર રહ્યા હતા. રુ.19,650 કરોડના ખર્ચે બનેલ આ મુંબઈનું બીજું આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ છે. તેનું નામ મહારાષ્ટ્રના ખેડૂત નેતા ડી.બી. પાટિલ નવી મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ રાખવામાં આવ્યું છે.
પ્રથમ તબક્કામાં એક ટર્મિનલ અને રનવે હશે. આ એરપોર્ટ વાર્ષિક 20 મિલિયન મુસાફરોને સંભાળશે. નવી મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરનું ટર્મિનલ રાષ્ટ્રીય ફૂલ, કમળના રૂપમાં ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, ડિસેમ્બરમાં નવી મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટથી નિયમિત ફ્લાઇટ્સ શરૂ થશે.
#WATCH | Navi Mumbai, Maharashtra | Prime Minister Narendra Modi inaugurates Phase 1 of the Navi Mumbai International Airport, built at a cost of around Rs 19,650 crore.— ANI (@ANI) October 8, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/ff3z7MvhsH
એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કરતા પહેલા, પીએમ મોદીએ X પર એક વિડીયો પોસ્ટ કર્યો અને લખ્યું, "નવી મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના પ્રથમ તબક્કાના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે નવી મુંબઈ જઈ રહ્યો છું. આ સાથે, મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન રિજનને તેનું બીજું મોટું આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ મળશે, જે વાણિજ્ય અને કનેક્ટિવિટીને વેગ આપશે. મુંબઈ મેટ્રો લાઇન 3ના અંતિમ તબક્કાનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. અમે મુંબઈના માળખાગત સુવિધાઓમાં સુધારો કરવા અને આ ગતિશીલ શહેરના લોકો માટે 'જીવનની સરળતા'ને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ."
બુધવારે નવી મુંબઈ પહોંચ્યા પછી, પીએમ મોદી નવી મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (NMIA)નું નિરીક્ષણ કરશે અને પછી એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે, એમ એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદી મુંબઈમાં વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને સમર્પિત પણ કરશે. તેઓ 11 જાહેર પરિવહન ઓપરેટરો માટે ભારતની પ્રથમ સંકલિત કોમન મોબિલિટી એપ્લિકેશન "મુંબઈ વન" પણ લોન્ચ કરશે.
On the way to Navi Mumbai to take part in the programme marking the inauguration of Phase-1 of the Navi Mumbai International Airport. With this, the Mumbai Metropolitan Region will get its second major international airport, thus boosting commerce and connectivity. The final… pic.twitter.com/t6v82O6Een— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2025
નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, રુ.19,650 કરોડના ખર્ચે બનેલ નવી મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટનો પ્રથમ તબક્કો ભારતનો સૌથી મોટો ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટ પ્રોજેક્ટ છે, જે જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) મોડેલ હેઠળ વિકસાવવામાં આવ્યો છે. મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન પ્રદેશમાં બીજા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ તરીકે, NMIA છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (CSMIA) સાથે મળીને ભીડ ઘટાડવા અને મુંબઈને વૈશ્વિક મલ્ટી-એરપોર્ટ સિસ્ટમ્સમાં સ્થાન આપવા માટે કામ કરશે, એમ નિવેદનમાં જણાવાયું છે.
નવી મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ શા માટે ખાસ છે?
મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટનો વિકાસ અદાણી ગ્રુપ અને મહારાષ્ટ્ર સરકારના લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (CIDCO) વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. અદાણી ગ્રુપ 74% હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે CIDCO 26% હિસ્સો ધરાવે છે.
- AI સંચાલિત સંપૂર્ણપણે સ્વચાલિત પ્રોટોટાઇપિંગ સક્ષમ ટર્મિનલ
- ચાર દરવાજા અને ત્રણ કેન્દ્રો હશે - આલ્ફા, બ્રાવો અને ચાર્લી
- ૮૮ ચેક-ઇન કાઉન્ટર - 66 પરંપરાગત અને ૨૨ સ્વ-ચેક-ઇન કાઉન્ટર
- ઓનલાઈન સામાન છોડવાની સેવા
- શ્રેણી 2 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેન્ડિંગ સિસ્ટમ
- ફૂડ હોલ, ફૂડ પ્રી-બુકિંગ સુવિધા
- ભારતનું પ્રથમ સંપૂર્ણ ડિજિટલ એરપોર્ટ
- વાહન પાર્કિંગ સ્લોટનું પ્રી-બુકિંગ
- પર્યાવરણને અનુકૂળ બળતણનો ઉપયોગ
- બધા ટર્મિનલ્સને જોડતું ઓટોમેટેડ પીપલ મૂવર
- હૈદરાબાદ, સુરત અને અમદાવાદ જેવા શહેરોના મુસાફરો માટે એરપોર્ટ પર ઇમિગ્રેશન
