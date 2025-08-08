નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં EDની ફરિયાદ પર સંજ્ઞાન લેવાનો નિર્ણય મુલતવી રાખ્યો છે. સ્પેશિયલ જજ વિશાલ ગોગણેએ આજે 8 ઓગસ્ટે ચુકાદો સંભળાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. ગુરુવારે આ કેસની કેસ ડાયરી જોયા બાદ, કોર્ટે તપાસ અધિકારી પાસેથી કેટલાક પ્રશ્નો પર સ્પષ્ટતા માંગી. કોર્ટે તપાસ અધિકારીને પૂછ્યું કે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીનો આ કેસ સાથે શું સંબંધ છે?
હકીકતમાં, અગાઉ કોર્ટે 14 જુલાઈના રોજ નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. આ કેસમાં સુનાવણી દરમિયાન, ED એ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીને દાન આપનારા લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. કેટલાક દાતાઓને ટિકિટ પણ આપવામાં આવી હતી. રાજુએ ગાંધી પરિવારના આ દલીલનો વિરોધ કર્યો કે તેમનો એસોસિએટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ (AJL) પર કોઈ નિયંત્રણ નથી. તેમણે કહ્યું કે AJL મૂળ નેશનલ હેરાલ્ડનું પ્રકાશક હતું.
આ કેસમાં, 5 જુલાઈના રોજ, લોકસભામાં વિપક્ષ અને કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ આરએસ ચીમાએ કહ્યું હતું કે, કોંગ્રેસે એજેએલને વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી પરંતુ આ સંસ્થાને બચાવવા માંગતી હતી કારણ કે તે સ્વતંત્રતા ચળવળનો એક ભાગ હતી. ચીમાએ પૂછ્યું હતું કે ઇડી એજેએલના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનને કેમ બતાવી રહી નથી. એજેએલની સ્થાપના 1937માં જવાહરલાલ નેહરુ, જેબી ક્રિપલાણી, રફી અહેમદ કિદવઈ અને અન્ય કોંગ્રેસ નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ચીમાએ કહ્યું હતું કે એજેએલના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેની બધી નીતિઓ કોંગ્રેસની હશે.
તમને જણાવી દઈએ કે 4 જુલાઈના રોજ કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધી વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ કહ્યું હતું કે, ED એ એક આશ્ચર્યજનક અને અણધાર્યો કેસ બનાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ED એ એક એવો કેસ બનાવ્યો છે જે આશ્ચર્યજનક કરતાં પણ વધુ છે. આ મની લોન્ડરિંગનો કેસ છે જેમાં મિલકતનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. સિંઘવીએ કહ્યું હતું કે યંગ ઇન્ડિયને એસોસિએટેડ જનરલ લિમિટેડને દેવામુક્ત કરવા માટે સમગ્ર કાર્યવાહી કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે દરેક કંપની પોતાને દેવામુક્ત કરવા માટે કાયદા અનુસાર પગલાં લે છે. કંપનીઓ પોતાને દેવામુક્ત કરવા માટે બીજી કંપનીને આપી દે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે યંગ ઇન્ડિયન નફો કરતી કંપની નથી. સિંઘવીએ કહ્યું હતું કે ED એ વર્ષોથી કંઈ કર્યું નથી અને કોઈ વ્યક્તિગત ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
ED એ દલીલો પૂર્ણ કરી: ED વતી દલીલો 3 જુલાઈના રોજ પૂર્ણ થઈ હતી. ED વતી હાજર રહેલા ASG SV રાજુએ કહ્યું હતું કે, યંગ ઈન્ડિયન 2000 કરોડ રૂપિયાની ગુનાહિત આવક મેળવવાનું એક માધ્યમ હતું અને તે મની લોન્ડરિંગનો ક્લાસિક કેસ છે. રાજુએ કહ્યું હતું કે શેરહોલ્ડિંગ ફક્ત નામ માટે છે અને અન્ય આરોપીઓ ગાંધી પરિવારની કઠપૂતળી છે.
ED એ ગાંધી પરિવાર પર આરોપ લગાવ્યો: ED એ કહ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધી કોંગ્રેસ પર નિયંત્રણ રાખે છે, તેમનો ઉદ્દેશ્ય 92 કરોડ મેળવવાનો નહોતો, પરંતુ તેમનો ઉદ્દેશ્ય બે હજાર કરોડ મેળવવાનો હતો. ED એ કહ્યું હતું કે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીએ બે હજાર કરોડની મિલકત માટે ફક્ત 50 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા. ED એ કહ્યું હતું કે એસોસિએટેડ જનરલ્સ લિમિટેડની માલિકી લીધા પછી, ગાંધી પરિવાર દ્વારા નિયંત્રિત યંગ ઇન્ડિયન લિમિટેડે જાહેરાત કરી હતી કે તે નેશનલ હેરાલ્ડ અખબાર પ્રકાશિત કરશે નહીં.
કોર્ટે 2 મેના રોજ નોટિસ ફટકારી: 2 મેના રોજ કોર્ટે આ કેસમાં સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સહિત સાત આરોપીઓને નોટિસ ફટકારી હતી. EDએ 15 એપ્રિલના રોજ કોર્ટમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. EDએ આ કેસમાં કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધી, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને સેમ પિત્રોડાને આરોપી બનાવ્યા છે. EDએ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 44 અને 45 હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી છે.
આ કેસમાં ફરિયાદી સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, દિલ્હીના બહાદુર શાહ ઝફર માર્ગ પર સ્થિત 1600 કરોડ રૂપિયાના હેરાલ્ડ હાઉસ બિલ્ડિંગ પર કબજો કરવાના ષડયંત્રના ભાગ રૂપે યંગ ઇન્ડિયન લિમિટેડને AJLની મિલકતના અધિકારો આપવામાં આવ્યા હતા. સ્વામી કહે છે કે કેન્દ્ર સરકારે હેરાલ્ડ હાઉસને અખબાર ચલાવવા માટે જમીન આપી હતી, તેથી તેનો ઉપયોગ વ્યાપારી હેતુઓ માટે કરી શકાતો નથી.