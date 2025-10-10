ETV Bharat / bharat

નેશનલ કોન્ફરન્સે રાજ્યસભાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી, ફારુક અબ્દુલ્લા કેમ નહીં લડે

પાર્ટીના એક નેતાના જણાવ્યા મુજબ, ફારુક અબ્દુલ્લા સ્વાસ્થ્ય કારણોસર રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડવા માંગતા નથી.

સીએમ ઓમર અબ્દુલ્લા અને એનસી પ્રમુખ ફારૂક અબ્દુલ્લા
સીએમ ઓમર અબ્દુલ્લા અને એનસી પ્રમુખ ફારૂક અબ્દુલ્લા (ફાઇલ ફોટો - ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીનગર: નેશનલ કોન્ફરન્સે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આગામી રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ત્રણ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. નેશનલ કોન્ફરન્સના વરિષ્ઠ નેતા અને મહાસચિવ અલી મોહમ્મદ સાગરે જાહેરાત કરી કે આ ત્રણ ઉમેદવારોમાં વરિષ્ઠ નેતાઓ ચૌધરી રમઝાન, શમ્મી ઓબેરોય અને સજ્જાદ કિચલૂનો સમાવેશ થાય છે.

પાર્ટીના એક નેતાએ જણાવ્યું કે નેશનલ કોન્ફરન્સના પ્રમુખ ફારુક અબ્દુલ્લા, જે મુખ્ય દાવેદારોમાંના એક છે, તેમણે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર પોતાનું નામાંકન દાખલ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. 87 વર્ષીય, ત્રણ વખત મુખ્યમંત્રી રહી ચૂકેલા, ગયા અઠવાડિયે પેટના ચેપને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા હતા.

સાગરે કહ્યું કે ચોથી બેઠક માટે હજુ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી અને કોંગ્રેસ સાથે વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત થાય ત્યાં સુધી સરકારમાં જોડાતા ગઠબંધન ભાગીદાર, જે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં જોડાયા નથી, તેમણે ઉપલા ગૃહમાં બેઠકની માંગણી કરી છે.

ફેબ્રુઆરી 2021 થી ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે લાંબા સમયથી પડતર દ્વિવાર્ષિક ચૂંટણીઓ 24 ઓક્ટોબરના રોજ યોજાવાની છે. ત્યારથી, જમ્મુ અને કાશ્મીર વિધાનસભા ચૂંટણી મંડળના અભાવે ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં અસમર્થ રહી છે. રાજકીય પક્ષો 2024 માં કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની પ્રથમ વિધાનસભા ચૂંટણી પછી જ ચૂંટણીઓની માંગ કરી રહ્યા છે.

ચાર બેઠકો કાયદા મુજબ ત્રણ અલગ-અલગ ચૂંટણીઓ દ્વારા ભરવામાં આવશે. કારણ કે આ બેઠકો મૂળ ત્રણ અલગ-અલગ દ્વિવાર્ષિક ચક્રનો ભાગ હતી. બે સભ્યો 15 ફેબ્રુઆરી, 2021 ના ​​રોજ નિવૃત્ત થયા, જ્યારે બે અન્ય 10 ફેબ્રુઆરી, 2021 ના ​​રોજ નિવૃત્ત થયા. ચૌધરી ઉત્તર કાશ્મીરના હંદવાડાના છે અને ફારુક અબ્દુલ્લાની આગેવાની હેઠળની સરકારમાં ભૂતપૂર્વ મંત્રી છે. તેઓ 2024 ની વિધાનસભા ચૂંટણી પીપલ્સ કોન્ફરન્સના પ્રમુખ સજાદ લોન સામે હારી ગયા.

સજાદ અહેમદ કિચલૂ ચિનાબ ખીણના કિશ્તવાડના વરિષ્ઠ નેશનલ કોન્ફરન્સ નેતા છે અને ભાજપના શગુન પરિહાર સામે સાંકડા માર્જિનથી વિધાનસભા ચૂંટણી હારી ગયા હતા. શમ્મી ઓબેરોય નેશનલ કોન્ફરન્સના ખજાનચી છે અને અબ્દુલ્લા પરિવાર સાથે ગાઢ સંબંધો ધરાવે છે.

સત્તાધારી નેશનલ કોન્ફરન્સ 90 સભ્યોની વિધાનસભામાં ત્રણ બેઠકો જીતે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે તેની સંખ્યાત્મક તાકાત છે. એનસી-કોંગ્રેસ ગઠબંધનમાં પાંચ અપક્ષોનો સમાવેશ થાય છે, જેનાથી કુલ 53 બેઠકો પર વિજય મળે છે.

ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ પણ ચાર બેઠકો માટે પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે પરંતુ હજુ સુધી પોતાના ઉમેદવારોને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું નથી. એક વરિષ્ઠ નેતાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે નવી દિલ્હીમાં પાર્ટી હાઇકમાન્ડને ઉમેદવારોની યાદી સુપરત કરી છે અને ઉમેદવારો તેમજ બેઠકો પર નિર્ણય લેશે. ભાજપ પાસે એક બેઠક જીતવાની મજબૂત તક છે, જેમાં 28 બેઠકો છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJYA SABHA CANDIDATESJAMMU KASHMIRFAROOQ ABDULLAHNC ANNOUNCES RAJYA SABHA CANDIDATESNATIONAL CONFERENCE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.