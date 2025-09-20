ETV Bharat / bharat

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ: રેલવે મંત્રીએ પાંચ કિમી લાંબી ટનલ નિર્માણનો આરંભ કરાવ્યો

સુરંગના એક પ્રવેશદ્વાર પર ઉભા રહીને, રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે બટન દબાવીને ડાયનામાઈટથી અંતિમ સ્તર તોડી નાખ્યું.

રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ
રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ (PTI)
September 20, 2025

મુંબઈ : અમદાવાદ- મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે સારા સમાચાર છે. આજે શનિવારના રોજ રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મુંબઈ નજીક થાણેમાં પાંચ કિલોમીટર લાંબી ટનલના બાંધકામનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ ટનલનું બાંધકામ ટેકનિકલી પડકારજનક માનવામાં આવે છે. તેના પૂર્ણ થવાથી પ્રોજેક્ટને નવી ગતિ મળવાની અપેક્ષા છે.

થાણેમાં પાંચ કિમી લાંબી ટનલનું બાંધકામ શરૂ : સુરંગના એક પ્રવેશદ્વાર પર ઉભા રહીને, રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે બટન દબાવીને ડાયનામાઈટથી અંતિમ સ્તર તોડી નાખ્યું, જેનાથી પાંચ કિલોમીટરનું ખોદકામ પૂર્ણ થયું. ઘટનાસ્થળ પર મીડિયાને માહિતી આપતા, અશ્વિની વૈષ્ણવે તેને ઐતિહાસિક સિદ્ધિ ગણાવી. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે સુરત અને બીલીમોરા વચ્ચેનો 50 કિલોમીટર લાંબો પહેલો ભાગ ડિસેમ્બર 2027 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે.

કુલ 21 કિમી લાંબી ટનલ, સાત કિમી સમુદ્રની નીચે

રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પ્રોજેક્ટની પ્રગતિની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, આ ટનલ કુલ 21 કિલોમીટર લાંબી ટનલનો એક ભાગ છે, જેમાંથી સાત કિલોમીટર સમુદ્રની નીચેથી પસાર થાય છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે "ડ્રિલ અને બ્લાસ્ટ" પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું, અને હવે ટનલ બોરિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ 5 કિલોમીટર લાંબી ટનલ મહારાષ્ટ્રના ઘનસોલી અને શિલફાટા વચ્ચે બનાવવામાં આવશે.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું, "સવાર અને સાંજના પીક અવર્સ દરમિયાન દર અડધા કલાકે ટ્રેન દોડશે. શરૂઆતમાં, પીક અવર્સ દરમિયાન દર અડધા કલાકે ટ્રેનો દોડશે. બાદમાં, જ્યારે આખું નેટવર્ક સ્થિર થઈ જશે, ત્યારે પીક અવર્સ દર દસ મિનિટે ઉપલબ્ધ થશે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે મુંબઈથી અમદાવાદ મુસાફરી કરવા માંગતા હો, તો અગાઉથી ટિકિટ બુક કરવાની જરૂરિયાત દૂર થઈ જશે. ફક્ત સ્ટેશન પર પહોંચો, દસ મિનિટમાં ટ્રેન પકડો અને બે કલાકમાં તમારા ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચો."

ભારતનો પ્રથમ હાઇ-સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ

આ ભારતનો પ્રથમ હાઇ-સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ છે, જેનો 2017 માં શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આશરે 507 કિલોમીટર લાંબા આ કોરિડોર પર બુલેટ ટ્રેન 320 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડશે. તે મુંબઈથી અમદાવાદનું અંતર માત્ર બે થી અઢી કલાકમાં પૂર્ણ કરશે.

આ પ્રોજેક્ટમાં 12 સ્ટેશન બનાવાવમાં જાપાની ટેકનોલોજી (શિનકાનસેન)નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી, ભારત માત્ર એશિયાના હાઇ-સ્પીડ રેલ નેટવર્ક સાથે જ નહીં, પરંતુ મુસાફરોની સુવિધાઓ અને હાઇ-સ્પીડ પરિવહનના નવા યુગની શરૂઆત પણ કરશે.

