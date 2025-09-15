મુંબઈમાં ચાલતી મોનોરેલ ખોટકાઈ, 17 મુસાફરોને બચાવાયા
મુંબઈમાં એન્ટોપ હિલ નજીક મોનોરેલ અધવચ્ચે જ બંધ થઈ ગઈ. ત્યાર બાદ મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો અને મુસાફરોને બચાવી લેવામાં આવ્યા.
Published : September 15, 2025 at 10:19 AM IST|
Updated : September 15, 2025 at 10:38 AM IST
મુંબઈ: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સોમવારે સવારે મુંબઈમાં એક મોનોરેલ ટ્રેન અચાનક "ટેકનિકલ ખામી"ને કારણે પાટા પર બંધ થઈ ગઈ હતી, ટ્રેનમાં સવાર 17 મુસાફરોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના વડાલામાં એન્ટોપ હિલ બસ ડેપો અને GTBN મોનોરેલ સ્ટેશન વચ્ચે બની હતી.
મુંબઈ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, મ્યુનિસિપલ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના સવારે 7.16 વાગ્યે "ટેકનિકલ ખામી"ને કારણે બની હતી. લગભગ 45 મિનિટ પછી ફસાયેલા મુસાફરોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે અને કોઈને ઈજા થઈ નથી. મુસાફરોને બીજી મોનોરેલ ટ્રેનમાં ખસેડવામાં આવ્યા.
#WATCH महाराष्ट्र: मुंबई के वडाला इलाके में आज सुबह तकनीकी खराबी के कारण रुकी मोनोरेल ने खराबी ठीक किए जाने के बाद अपनी आगे की यात्रा जारी की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2025
MMRDA के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया, " वडाला में मोनोरेल में तकनीकी खराबी आने के बाद 17 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यात्रियों को… pic.twitter.com/3lcoDJUGUM
આ સંદર્ભે મોનોરેલ ચલાવવા માટે જવાબદાર મહા મુંબઈ મેટ્રો ઓપરેશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ (MMMOCL)નો માટે સંપર્ક થઈ શક્યો નથી.
ગયા મહિને ભારે વરસાદ દરમિયાન, શહેરમાં અલગઅલગ સ્થળોએ બે મોનોરેલ ટ્રેનો ફસાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે સેંકડો મુસાફરોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.
આપને જણાવી દઈએ કે ટેકનિકલ ખામીને કારણે, એન્ટોપ હિલ નજીક અચાનક જ મોનોરેલ બંધ થઈ ગઈ હતી. ત્યાર બાદ મુસાફરોમાં અફડાતફડી મચી ગઈ હતી. મળતી માહિતી મુજબ, ફાયર વિભાગની ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી. આ પછી, ઓછામાં ઓછા 17 મુસાફરોને બહાર કાઢીને તેમને બીજી મોનોરેલમાં બેસાડવામાં આવ્યા હતા.
નોંધનીય છે કે, મહારાષ્ટ્રમાં વરસાદે ફરી એક વખત સમસ્યાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યુ છે. રવિવાર મોડી રાતથી રાજ્યના ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. દરમિયાન, મુંબઈમાં ભારે વરસાદને કારણે શહેરના ઘણા ભાગોમાં ભારે પાણી ભરાઈ ગયા છે. સોમવારે સવારે કિંગ્સ સર્કલ વિસ્તારના રસ્તાઓ નહેર જેવા દેખાતા હતા. દરમિયાન, આ સમસ્યા સામે આવી હતી.
#WATCH महाराष्ट्र: नवी मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। pic.twitter.com/fQBTqRUJmg— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2025
મુંબઈવાસીઓ માટે સોમવારની સવાર પણ વરસાદી સવાર રહી. શહેર અને ઉપનગરોના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. વ્યસ્ત ઓફિસ સમય દરમિયાન ટ્રાફિક ઠપ્પ થઈ ગયો હતો. આખી રાત અને રવિવાર વહેલી સવારે પડેલા ભારે વરસાદને કારણે, મધ્ય રેલ્વે રૂટ પર કુર્લા સ્ટેશન અને પશ્ચિમ રેલ્વે નેટવર્ક પર બાંદ્રા સ્ટેશન પર ટ્રેક પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. લોકલ ટ્રેનો થોડી મોડી ચાલી રહી છે અને મુસાફરોને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આમ મેઘરાજાએ દોડતા-ભાગતા મુંબઈને જાણે કે થંભાવી દીધું છે.