'જો યુદ્ધ તમારા માટે ગર્વ...', PM મોદીના ટ્વીટથી પાકિસ્તાનનો ગૃહમંત્રી મોહસિન નકવી ભડક્યો
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના વડા વડા પ્રધાન મોદીના ટ્વીટ પર ગુસ્સે છે. તેમણે ઓપરેશન સિંદૂર અંગે આ પ્રતિક્રિયા આપી.
Published : September 29, 2025 at 6:00 PM IST
નવી દિલ્હી : એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના પ્રમુખ મોહસિન નકવી એશિયા કપ 2025ની ટ્રોફી ગુમ થઈ જતાં હાલ ભારે વિવાદમાં છે. આ વધતી ચર્ચા અને હોબાળા વચ્ચે નકવીએ ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 'રમતના મેદાન પર ઑપરેશન સિંદૂર'વાળી ટિપ્પણી પર પ્રતિક્રિયા આપી.
દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં ભારતની રોમાંચક પાંચ વિકેટે જીત પછી વડાપ્રધાન મોદીએ આઠ ટીમોના ટુર્નામેન્ટમાં અપરાજિત રહેલી ભારતીય ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા. વડાપ્રધાન મોદીએ એક્સ પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું : "રમતના મેદાન પર ઑપરેશન સિંદૂર. પરિણામ એ જ ભારત જીત્યું! અમારા ક્રિકેટરોને અભિનંદન."
આ વર્ષની શરૂઆતમાં જમ્મુ-કાશ્મીરના પહલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલામાં 26 લોકોના મોત થયા હતા. ત્યારબાદ ભારતે પ્રતિક્રિયા સ્વરૂપે પાકિસ્તાન અને POKમાં આતંકી કેમ્પોને નિશાન બનાવી ‘ઑપરેશન સિંદૂર’ હાથ ધર્યું હતું.
PMના ટ્વીટથી નકવી ભડક્યો
વડાપ્રધાન મોદીના ટ્વીટથી નકવી ભડક્યો હતો. તેણે કહ્યું કે, વડાપ્રધાને યુદ્ધનો ઉલ્લેખ ન કરવો જોઇતો. હકીકતમાં પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી મોહસિન નકવી પોતે જ વારંવાર ક્રિકેટમાં રાજકારણ લાવતા રહ્યા છે. હવે તેઓ ઘેરાતા દેખાયા ત્યારે તેમણે મોદીને જ નિશાન બનાવતાં કહ્યું કે, વડાપ્રધાને ‘રમતની ભાવના’ સાથે છેડછાડ કરી છે.
નકવીએ પોતાની પ્રતિક્રિયામાં લખ્યું : "જો યુદ્ધ ગૌરવનું માપદંડ હતું, તો ઈતિહાસમાં પાકિસ્તાનના હાથે થયેલી શરમજનક હાર પહેલેથી જ નોંધાયેલ છે. કોઈ ક્રિકેટ મેચ એ સત્યને બદલી શકતી નથી. રમતમાં યુદ્ધને ખેંચવું હતાશાને દર્શાવે છે અને રમતભાવનાનો અપમાન કરે છે."
ભારતનો ટ્રોફી લેવા ઈનકાર
પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી નકવી ભારતીય ટીમના કપ્તાન સુર્યકુમાર યાદવને ટ્રોફી આપવાના હતા, પરંતુ ભારતે મોહસિનના હાથમાંથી ટ્રોફી લેવાનો ઈનકાર કર્યો. નકવીએ પોતાની જીદમાં મેચ પછી એવોર્ડ સોંપવાનો અવસર બીજા કોઈને ન આપ્યો. ઉલટું સ્ટેજ પર નાટક કરીને કપ લઈને નીકળી ગયા. પરિણામે પ્રેઝન્ટેશન વચ્ચે જ અટકાવી દેવું પડ્યું, કારણ કે નકવી સ્ટેડિયમમાંથી બહાર નીકળી ગયા અને એશિયા કપ ટ્રોફી પોતાના હોટેલ રૂમમાં લઈ ગયા.
છતાંયે, ભારતીય ખેલાડીઓના ઉત્સાહમાં કોઈ ઘટાડો આવ્યો નહોતો. ટીમે એશિયા કપ 2025ની જીતનો ધમાકેદાર જશ્ન મનાવ્યો. ખેલાડીઓએ હાથમાં કલ્પિત ટ્રોફી લઈને પોઝ આપ્યા. જાણે નકવીને ટ્રોલ કરી રહ્યા હોય તેમ લાગતું હતું.
નકવી ચારે બાજુથી ઘેરાયા
PCB પ્રમુખને ચારે બાજુથી આક્ષેપોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે કે તેમણે રમતમાં રાજકારણ ઘુસાડ્યું અને ચેમ્પિયન ટીમને અપમાનિત કરી. એશિયા કપ 2025ના ફાઇનલની પહેલી બોલ નાખવા પહેલાં જ દુનિયાને ખબર હતી કે ભારત નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારશે નહીં. છતાંયે તેઓ પ્રેઝન્ટેશન મંચ પર હાજર રહ્યા.
ACCના અધિકારીઓએ અમિરાત ક્રિકેટ બોર્ડના પ્રમુખ ખાલિદ અલ જરુનીને ટ્રોફી આપવા માટે આગળ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ નકવીએ એ અટકાવી દીધું. એશિયા કપમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવા ઈનકાર કર્યો હતો. ફાઇનલ પહેલાંના કપ્તાનોના ફોટોશૂટમાં પણ સુર્યકુમાર યાદવ હાજર રહ્યા નહોતા.
આ પહેલાં, ગ્રુપ સ્ટેજમાં ભારતની જીત બાદ સુર્યકુમારે એ વિજય ભારતીય સશસ્ત્ર દળોને સમર્પિત કર્યો હતો. ફાઇનલ બાદ પણ કપ્તાને જાહેર કર્યું કે તેઓ તમામ મેચની પોતાની મૅચ ફી ભારતીય સેનાને દાન કરશે.
