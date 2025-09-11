ETV Bharat / bharat

મોહન ભાગવત 75 વર્ષના થયા: પીએમ મોદીએ RSS વડાને 'એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત'ના મજબૂત સમર્થક ગણાવ્યા

PM મોદીએ લખ્યું, "મારો મોહનજીના પરિવાર સાથે ગાઢ સંબંધ છે. મને મોહનજીના પિતા સાથે નજીકથી કામ કરવાનો લહાવો મળ્યો છે."

આરએસએસના વડા મોહન ભાગવત અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી
આરએસએસના વડા મોહન ભાગવત અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (ફોટો- narendramodi.in (ફાઇલ))
Published : September 11, 2025 at 12:15 PM IST

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના છઠ્ઠા અને વર્તમાન સરસંઘચાલક મોહન ભાગવતને તેમના 75મા જન્મદિવસ પર અભિનંદન આપ્યા અને કહ્યું કે તેમણે "સામાજિક પરિવર્તન અને સંવાદિતા અને ભાઈચારાની ભાવનાને મજબૂત કરવા" માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું છે. 11 સપ્ટેમ્બર 1950 ના રોજ જન્મેલા મોહન ભાગવતે તેમના જીવનના 75 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે ભાગવત વસુધૈવ કુટુંબકમના સિદ્ધાંતથી પ્રેરિત હતા, જે એક સંસ્કૃત વાક્ય છે જેનો અર્થ થાય છે 'આખું વિશ્વ એક પરિવાર છે.'

ભાગવતને લાંબા અને સ્વસ્થ જીવનની શુભેચ્છા પાઠવતા, વડા પ્રધાને RSS વડાના "પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિત્વ" માટે આ ખાસ પ્રસંગે લખેલી એક નોંધ પણ શેર કરી.

ETV ભારત આ લેખને અહીં શબ્દશઃ પ્રસ્તુત કરે છે.

મોહન ભાગવત "એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત" ના પ્રબળ સમર્થક છે: આજે ૧૧ સપ્ટેમ્બર છે. આ દિવસ બે વિરોધાભાસી યાદોને પાછી લાવે છે. પહેલી યાદ 1893 ની છે, જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદે શિકાગોમાં પોતાનું પ્રતિષ્ઠિત ભાષણ આપ્યું હતું. "અમેરિકાના ભાઈઓ અને બહેનો" જેવા થોડા શબ્દો સાથે તેમણે હોલમાં હાજર હજારો લોકોના દિલ જીતી લીધા. તેમણે ભારતના શાશ્વત આધ્યાત્મિક વારસા અને વિશ્વ મંચ પર સાર્વત્રિક ભાઈચારાના ભારને રજૂ કર્યો. બીજી યાદ 9/11 ના ભયાનક હુમલાની છે, જ્યારે આતંકવાદ અને કટ્ટરવાદના ભયને કારણે આ સિદ્ધાંત પર હુમલો થયો હતો.

RSS વડા મોહન ભાગવત 75 વર્ષના થયા ત્યારે, વડા પ્રધાન મોદીએ એક લેખ લખ્યો જેમાં તેમને "એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત" ના પ્રબળ સમર્થક ગણાવ્યા. આ દિવસ વિશે બીજી એક વાત નોંધનીય છે. આજે એક એવા વ્યક્તિત્વનો જન્મદિવસ છે જેમણે વસુધૈવ કુટુમ્બકમના સિદ્ધાંતથી પ્રેરિત થઈને પોતાનું આખું જીવન સામાજિક પરિવર્તન અને સંવાદિતા અને ભાઈચારાની ભાવનાને મજબૂત કરવા માટે સમર્પિત કર્યું. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ સાથે જોડાયેલા લાખો લોકો તેમને આદરપૂર્વક પરમ પૂજ્ય સરસંઘચાલક કહે છે. હા, હું મોહન ભાગવતજી વિશે વાત કરી રહ્યો છું, જેમનો 75મો જન્મદિવસ, સંયોગથી, તે જ વર્ષે આવી રહ્યો છે જ્યારે RSS તેની શતાબ્દી ઉજવી રહ્યું છે. હું તેમને મારી શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને તેમના લાંબા અને સ્વસ્થ જીવન માટે પ્રાર્થના કરું છું.

મોહનજીના પરિવાર સાથે મારો ઊંડો સંબંધ છે. મને મોહનજીના પિતા સ્વર્ગસ્થ મધુકરરાવ ભાગવતજી સાથે નજીકથી કામ કરવાનો લહાવો મળ્યો છે. મેં મારા પુસ્તક, જ્યોતિપુંજમાં તેમના વિશે વિગતવાર લખ્યું છે. કાયદાની દુનિયામાં સામેલ થવાની સાથે, તેમણે રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં પણ ફાળો આપ્યો. તેમણે સમગ્ર ગુજરાતમાં આરએસએસને મજબૂત બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. મધુકરરાવજીનો રાષ્ટ્ર નિર્માણ પ્રત્યેનો જુસ્સો એટલો ઊંડો હતો કે તેમણે તેમના પુત્ર મોહનરાવને ભારતના પુનરુત્થાન માટે સમર્પિત કરી દીધા. એવું લાગતું હતું કે પારસમણી મધુકરરાવે મોહનરાવમાં બીજા પારસમણીનું સર્જન કર્યું છે.

મોહનજી 1970ના દાયકાના મધ્યમાં પ્રચારક બન્યા. 'પ્રચારક' શબ્દ સાંભળીને, કોઈ ભૂલી શકે છે કે તે એવી વ્યક્તિ માટે છે જે ફક્ત પ્રચારક કરી રહ્યો છે, વિચારોનો પ્રચાર કરી રહ્યો છે. પરંતુ આરએસએસના કાર્યપદ્ધતિથી પરિચિત લોકો સમજે છે કે પ્રચારક પરંપરા સંગઠનના મૂળમાં છે. છેલ્લા સો વર્ષોમાં, દેશભક્તિના ઉત્સાહથી પ્રેરિત થઈને હજારો યુવાનોએ પોતાના ઘર અને પરિવાર છોડી દીધા અને ભારત પ્રથમના મિશનને સાકાર કરવા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું.

RSS વડા મોહન ભાગવત 75 વર્ષના થયા ત્યારે, PM મોદીએ એક લેખ લખ્યો જેમાં તેમને "એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત" ના પ્રબળ સમર્થક ગણાવ્યા. RSSમાં તેમના શરૂઆતના વર્ષો ભારતીય ઇતિહાસના ખૂબ જ અંધકારમય સમયગાળા દરમિયાન વિતાવ્યા હતા. તે સમય હતો જ્યારે તત્કાલીન કોંગ્રેસ સરકારે કઠોર કટોકટી લાદી હતી. જે ​​કોઈ લોકશાહી સિદ્ધાંતોનો આદર કરતા અને ભારતને સમૃદ્ધ બનાવવા માંગતા હતા, તેમના માટે કટોકટી વિરોધી ચળવળને મજબૂત બનાવવી સ્વાભાવિક હતી. મોહનજી અને અસંખ્ય RSS સ્વયંસેવકોએ તે જ કર્યું. તેઓએ મહારાષ્ટ્રના ગ્રામીણ અને પછાત વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને વિદર્ભમાં વ્યાપકપણે કામ કર્યું. આનાથી ગરીબો અને વંચિતો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારોની તેમની સમજણમાં વધારો થયો.

વર્ષો દરમિયાન, ભાગવતજીએ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘમાં વિવિધ હોદ્દા સંભાળ્યા. તેમણે દરેક જવાબદારી ખૂબ જ કુશળતાથી સંભાળી. 1990 ના દાયકામાં અખિલ ભારતીય સમરિક પ્રમુખ તરીકે મોહનજીનો કાર્યકાળ હજુ પણ ઘણા સ્વયંસેવકો દ્વારા પ્રેમથી યાદ કરવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન, તેમણે બિહારના ગામડાઓમાં કામ કરવામાં ઘણો સમય વિતાવ્યો. આ અનુભવોએ તેમના પાયાના મુદ્દાઓ સાથેના જોડાણને વધુ ગાઢ બનાવ્યું. 2000 માં, તેઓ સરકારીવાહ બન્યા અને અહીં પણ તેમણે તેમની અનોખી કાર્યશૈલી દર્શાવી. તેમણે ખૂબ જ જટિલ પરિસ્થિતિઓને પણ સરળતાથી અને ચોકસાઈથી સંભાળી. 2009 માં, તેઓ સરસંઘચાલક બન્યા અને હજુ પણ ખૂબ જ સક્રિય રીતે કાર્ય કરી રહ્યા છે.

સરસંઘચાલક બનવું એ સંગઠનાત્મક જવાબદારી કરતાં વધુ છે. અપવાદરૂપ વ્યક્તિઓએ વ્યક્તિગત બલિદાન, હેતુની સ્પષ્ટતા અને મા ભારતી પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા દ્વારા આ ભૂમિકાને વ્યાખ્યાયિત કરી છે. મોહનજીએ આ જવાબદારીની વિશાળતાને સંપૂર્ણ ન્યાય આપ્યો છે, તેમજ તેમની શક્તિ, બૌદ્ધિક ઊંડાણ અને સંવેદનશીલ નેતૃત્વ ક્ષમતા દર્શાવી છે, જે બધું રાષ્ટ્ર પહેલાના સિદ્ધાંતથી પ્રેરિત છે.

RSS વડા મોહન ભાગવત 75 વર્ષના થયા ત્યારે, વડા પ્રધાન મોદીએ એક લેખ લખ્યો જેમાં તેમને "એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત" ના મજબૂત સમર્થક તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા હતા. જો હું મોહનજીના બે ગુણો વિશે વિચારી શકું, જેને તેમણે પોતાના હૃદયની નજીક રાખ્યા અને તેમની કાર્યશૈલીમાં આત્મસાત કર્યા, તો તે છે સુસંગતતા અને અનુકૂલનક્ષમતા. તેમણે હંમેશા જટિલ પરિસ્થિતિઓમાં સંગઠનનું નેતૃત્વ કર્યું છે. તેમણે ક્યારેય મુખ્ય વિચારધારા સાથે સમાધાન કર્યું નથી જેના પર આપણે બધા ગર્વ અનુભવીએ છીએ. તે જ સમયે, તેમણે સમાજની બદલાતી જરૂરિયાતોને પણ પૂર્ણ કરી છે. તેમનો યુવાનો સાથે કુદરતી જોડાણ છે અને તેથી, તેમણે હંમેશા વધુને વધુ યુવાનોને સંઘ પરિવાર સાથે જોડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. તેઓ ઘણીવાર જાહેર ચર્ચાઓમાં અને લોકો સાથે વાર્તાલાપમાં ભાગ લેતા જોવા મળે છે, જે આજના ગતિશીલ અને ડિજિટલ વિશ્વમાં ખૂબ જ ફાયદાકારક રહ્યું છે.

કહીએ તો, ભાગવતજીનો કાર્યકાળ RSSની 100 વર્ષની યાત્રામાં સૌથી પરિવર્તનશીલ સમયગાળો માનવામાં આવશે. ગણવેશમાં ફેરફારથી લઈને શિક્ષા વર્ગ (તાલીમ શિબિરો) માં ફેરફાર સુધી, તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો થયા.

મને ખાસ કરીને કોવિડ સમયગાળા દરમિયાન મોહનજીના પ્રયાસો યાદ છે, જ્યારે માનવતા જીવનમાં એકવાર આવતી મહામારીનો સામનો કરી રહી હતી. તે સમયે, પરંપરાગત RSS પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખવી પડકારજનક બની ગઈ હતી. મોહનજીએ ટેકનોલોજીનો વધુ ઉપયોગ સૂચવ્યો હતો. વૈશ્વિક પડકારોના સંદર્ભમાં, તેઓ સંસ્થાકીય માળખાં વિકસાવતી વખતે વૈશ્વિક દ્રષ્ટિકોણ સાથે જોડાયેલા રહ્યા.

બધા સ્વયંસેવકોએ પોતાની અને અન્ય લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરતી વખતે જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા. ઘણી જગ્યાએ મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. અમે અમારા ઘણા મહેનતુ સ્વયંસેવકોને પણ ગુમાવ્યા, પરંતુ મોહનજીની પ્રેરણા એટલી હતી કે તેમનો નિશ્ચય ક્યારેય ડગમગ્યો નહીં.

આ વર્ષની શરૂઆતમાં, નાગપુરમાં માધવ આંખની હોસ્પિટલના ઉદ્ઘાટન સમયે, મેં કહ્યું હતું કે RSS એક અક્ષયવત જેવું છે. એક શાશ્વત વડનું વૃક્ષ જે આપણા રાષ્ટ્રની રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિ અને સામૂહિક ચેતનાને ઉર્જા આપે છે. આ અક્ષયવતના મૂળ ઊંડા અને મજબૂત છે કારણ કે તે મૂલ્યોમાં મૂળ ધરાવે છે. મોહન ભાગવતે આ મૂલ્યોને સંવર્ધન અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જે સમર્પણ સાથે પોતાને સમર્પિત કર્યા છે તે ખરેખર પ્રેરણાદાયક છે.

મોહનજીના વ્યક્તિત્વનો બીજો પ્રશંસનીય ગુણ તેમનો મૃદુભાષી સ્વભાવ છે. તેમની પાસે અસાધારણ શ્રવણ ક્ષમતા છે. આ ગુણ ઊંડા અભિગમને સુનિશ્ચિત કરે છે અને તેમના વ્યક્તિત્વ અને નેતૃત્વમાં સંવેદનશીલતા અને ગૌરવની ભાવના પણ લાવે છે.

અહીં, હું વિવિધ જન આંદોલનોમાં તેમની ઊંડી રુચિ વિશે પણ લખવા માંગુ છું. સ્વચ્છ ભારત મિશનથી લઈને બેટી બચાવો-બેટી પઢાઓ સુધી, તેઓ સમગ્ર RSS પરિવારને આ આંદોલનોને ઉર્જા આપવા વિનંતી કરે છે. સમાજ કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, મોહનજીએ 'પંચ પરિવર્તન' શરૂ કર્યું છે. આમાં સામાજિક સંવાદિતા, પારિવારિક મૂલ્યો, પર્યાવરણીય જાગૃતિ, રાષ્ટ્રીય ઓળખ અને નાગરિક ફરજનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા જીવનના તમામ ક્ષેત્રોના ભારતીયોને પ્રેરણા આપી શકે છે. દરેક સ્વયંસેવક એક મજબૂત અને સમૃદ્ધ રાષ્ટ્રનું સ્વપ્ન જુએ છે. આ સ્વપ્નને વાસ્તવિકતામાં ફેરવવા માટે, સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ અને નિર્ણાયક પગલાં બંનેની જરૂર છે. મોહનજી પાસે આ બંને ગુણો વિપુલ પ્રમાણમાં છે.

ભાગવતજી હંમેશા 'એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત' ના પ્રબળ સમર્થક રહ્યા છે, જે ભારતની વિવિધતા અને આપણી ભૂમિનો ભાગ રહેલી વિવિધ સંસ્કૃતિઓ અને પરંપરાઓની ઉજવણીમાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખે છે.

પોતાના વ્યસ્ત સમયપત્રક ઉપરાંત, મોહનજીએ હંમેશા સંગીત અને ગાયન જેવા શોખને પૂર્ણ કરવા માટે સમય કાઢ્યો છે. ઘણા લોકો જાણતા નથી કે તેઓ વિવિધ ભારતીય સંગીત વાદ્યોમાં સારી રીતે પારંગત છે. વાંચન પ્રત્યેનો તેમનો જુસ્સો તેમના ઘણા ભાષણો અને સંવાદોમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.

આ વર્ષે, થોડા દિવસોમાં, RSS 100 વર્ષ પૂર્ણ કરશે. એ પણ એક સુખદ સંયોગ છે કે આ વર્ષે વિજયાદશમી, ગાંધી જયંતિ, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જયંતિ અને RSS શતાબ્દી ઉજવણી એક જ દિવસે છે. ભારત અને વિશ્વભરમાં RSS સાથે સંકળાયેલા લાખો લોકો માટે આ એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ હશે. અને, મોહનજીના રૂપમાં, આપણી પાસે એક અત્યંત બુદ્ધિશાળી અને મહેનતુ સરસંઘચાલક છે, જે આ મુશ્કેલ સમયમાં સંગઠનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. હું એમ કહીને સમાપ્ત કરીશ કે મોહનજી વસુધૈવ કુટુમ્બકમનું જીવંત ઉદાહરણ છે, જે દર્શાવે છે કે જ્યારે આપણે સીમાઓથી ઉપર ઉઠીએ છીએ અને દરેકને પોતાના માનીએ છીએ, ત્યારે તે સમાજમાં વિશ્વાસ, ભાઈચારો અને સમાનતાને મજબૂત બનાવે છે. હું ફરી એકવાર મોહનજીને મા ભારતીની સેવામાં લાંબા અને સ્વસ્થ જીવનની શુભેચ્છા પાઠવું છું.

