હૈદરાબાદ : કેન્દ્રની સરકાર આજે શુક્રવારે LPG સબસિડી પર મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે. સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, મોદી કેબિનેટ LPGના ભાવ સ્થિર રાખવા માટે સરકારી તેલ કંપનીઓને લગભગ 30 હજાર કરોડ રૂપિયાની સબસિડી આપી શકે છે. આજે શુક્રવારે યોજાનારી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં આ અંગે નિર્ણય લેવાની અપેક્ષા છે.
આ સરકારનો ઉદ્દેશ્ય છે : સરકારી તેલ કંપનીઓને સબસિડી આપવાનો મોદી સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બજાર ભાવ કરતા ઓછા ભાવે LPG વેચતી કંપનીઓ દ્વારા થતા નુકસાનની ભરપાઈ કરવાનો છે. જણાવી દઈએ કે, આ રાહત સરકારી તેલ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન, ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશનને આપવામાં આવશે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભાવમાં થતી વધઘટ વચ્ચે પણ, આ બધી કંપનીઓ ગ્રાહકો માટે ભાવ યથાવત રાખે છે. આનાથી જનતાને ઘણી રાહત મળે છે.
જાણો સબસિડીનો લાભ કેમ મેળવી શકાય છે : મોદી સરકાર સતત વધતી કિંમતો વચ્ચે પણ જનતાને રાહત આપવાની તૈયારી કરી રહી છે. જો કંપનીઓને સબસિડીનો લાભ મળશે તો ફુગાવાનું દબાણ થોડું ઓછું થશે. જણાવી દઈએ કે, યુએસ વહીવટીતંત્ર ભારત પર સતત ટેરિફ વધારી રહ્યું છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારતે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવું જોઈએ.
દર મહિને ગેસના ભાવ ઘટે છે : સરકારી તેલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે LPG સિલિન્ડરના ભાવ અપડેટ કરે છે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ મહિનાના પહેલા દિવસે કંપનીઓએ 14 કિલો વાણિજ્યિક ગેસના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો હતો. સરકારી તેલ કંપનીઓએ ભાવમાં 33.50 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હતો. બીજી તરફ, ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ સ્થિર છે. 8 એપ્રિલથી આ ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
રાષ્ટ્રીય રાજધાની નવી દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ ગેસનો નવો ભાવ 1631.50 રૂપિયા થઈ ગયો છે. માયાનગરી મુંબઈમાં હવે આ જ સિલિન્ડર 1582.50 રૂપિયામાં મળશે. પહેલા તેની કિંમત 1616 રૂપિયાની આસપાસ હતી. કોલકાતાની વાત કરીએ તો, તેની કિંમત ઘટીને 1734.50 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. પહેલા તે 1769 રૂપિયામાં વેચાઈ રહી હતી. ચેન્નાઈમાં, કોમર્શિયલ ગેસનો આ જ સિલિન્ડર 1789 રૂપિયામાં વેચાશે. પહેલા તે 1823.50 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યો હતો.
