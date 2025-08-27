ETV Bharat / bharat

પેશાબ પીવડાવ્યો, માથું મુંડાવ્યું, જૂતાની માળા પહેરાવી, બિહારમાં દંપતી સાથે મૉબ લિંચિંગ, પતિનું મોત - MOB LYNCHING

બિહારના નવાદામાં મોબ લિંચિંગની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. દંપતીને ટોળાએ માર મારતા પતિનું મોત થયું છે અને પત્ની ઘાયલ થઈ છે. વાંચો સંપૂર્ણ સમાચાર

બિહારમાં દંપતી સાથે મૉબ લિંચિંગ
બિહારમાં દંપતી સાથે મૉબ લિંચિંગ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 1:29 PM IST

નવાદા, બિહાર: બિહારના નવાદામાં માનવતાને શરમાવે તેવી એક મોટી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. હિસુઆ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક વૃદ્ધ દંપતીને વળગાડ હોવાનો આરોપ લગાવીને માર મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. ટોળાની ક્રૂરતામાં પતિનું મોત થયું છે, જ્યારે પત્નીની હાલત હજુ પણ ગંભીર છે.

નવાદામાં મોબ લિંચિંગ: આ ઘટનામાં, 70 વર્ષીય પતિ અને તેની પત્નીને ડાકણ જાહેર કર્યા પછી પહેલા મુંડન કરાવવામાં આવ્યું હતું, પછી તેમના માથા પર ચૂનો લગાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, તેમને જૂતા અને ચંપલનો હાર પહેરાવવામાં આવ્યો હતો અને સમગ્ર વિસ્તારમાં ફરવામાં આવ્યા હતા. ક્રૂરતાની બધી હદો પાર કરીને, તેમને પેશાબ પણ પીવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યો હતો અને નિર્દયતાથી માર મારવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસની બેદરકારીને કારણે મામલો વધુ વકર્યો: મંગળવારે રાત્રે જ 112 નંબર પર આ ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ જ્યારે પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ત્યારે ભીડ જોઈને કાર્યવાહી કરવાને બદલે તેઓ પાછા ફરી ગયા. સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનને પણ જાણ કરવામાં આવી ન હતી. આ બેદરકારીને કારણે બુધવારે સવાર સુધીમાં મામલો વધુ વકર્યો.

પતિનું મોત, પત્નીની હાલત ગંભીર હાલત: ટોળા દ્વારા કરાયેલી મારપીટમાં પતિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું, જ્યારે તેની પત્ની ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ છે. પીડિતાને હિસુઆ કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવી છે.

પત્નીને જીવતી સળગાવવાની તૈયારીઓ પણ ચાલી રહી હતી: એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બુધવારે સવારે ગામલોકો મૃતકની પત્નીને તેના શરીર સાથે જીવતી સળગાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન, કોઈએ હિસુઆ પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરી, ત્યારબાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને મૃતદેહને પોતાના કબજામાં લીધો અને મહિલાને હોસ્પિટલમાં મોકલી.

"શમશાન નજીકથી મૃતદેહ અને ઘાયલ મહિલા મળી આવી છે. કેસની ગંભીરતા જોઈને, પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે અને ગુનેગારોની ઓળખ કરીને કાર્યવાહી શરૂ કરી છે." - રૂપા કુમારી, SI, હિસુઆ પોલીસ સ્ટેશન

