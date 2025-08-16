શિવપુરી,મધ્યપ્રદેશ: શિવપુરી જિલ્લાના સુરવાયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં શનિવારે સવારે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો. NH-46 પર એક ટ્રાવેલર મીની બસ ડિવાઇડર ઓળંગીને સામેથી આવી રહેલા ટ્રક સાથે ધડાકાભેરઅથડાઈ હતી. આ દુ:ખદ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં ચાર લોકોના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે સાત લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. આ ઘટના સવારે લગભગ 5:30 વાગ્યે બની છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ગુજરાતના મહેસાણા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લગભગ 20 ગીત-સંગીત સાથે જોડાયેલા કલાકારો શુક્રવારે સાંજે કાશી વિશ્વનાથ ખાતે આયોજિત શિવ કથા કાર્યક્રમમાં પરફોર્મ કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા. શનિવારે સવારે ટ્રાવેલર બસ સુરવાયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી પસાર થતી વખતે જ તે બેકાબૂ થઈ ગઈ, ડિવાઈડર પર ચઢી ગઈ અને બીજી લેન પર સામેથી આવી રહેલા ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી.
