ગુજરાતી કલાકારોની બસને મધ્યપ્રદેશમાં નડ્યો અકસ્માત, ગાયક સહિત 4નાં મોત 7ને ગંભીર ઈજા - HORRIBLE ACCIDENT

મહેસાણા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લગભગ ગીત-સંગીત સાથે જોડાયેલા 20 કલાકારો કાશી વિશ્વનાથ ખાતે આયોજિત શિવ કથા કાર્યક્રમમાં પરફોર્મ કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા.

ગુજરાતી કલાકારોની બસને મધ્યપ્રદેશમાં નડ્યો અકસ્માત
ગુજરાતી કલાકારોની બસને મધ્યપ્રદેશમાં નડ્યો અકસ્માત (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 11:04 AM IST

શિવપુરી,મધ્યપ્રદેશ: શિવપુરી જિલ્લાના સુરવાયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં શનિવારે સવારે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો. NH-46 પર એક ટ્રાવેલર મીની બસ ડિવાઇડર ઓળંગીને સામેથી આવી રહેલા ટ્રક સાથે ધડાકાભેરઅથડાઈ હતી. આ દુ:ખદ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં ચાર લોકોના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે સાત લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. આ ઘટના સવારે લગભગ 5:30 વાગ્યે બની છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ગુજરાતના મહેસાણા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લગભગ 20 ગીત-સંગીત સાથે જોડાયેલા કલાકારો શુક્રવારે સાંજે કાશી વિશ્વનાથ ખાતે આયોજિત શિવ કથા કાર્યક્રમમાં પરફોર્મ કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા. શનિવારે સવારે ટ્રાવેલર બસ સુરવાયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી પસાર થતી વખતે જ તે બેકાબૂ થઈ ગઈ, ડિવાઈડર પર ચઢી ગઈ અને બીજી લેન પર સામેથી આવી રહેલા ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી.

