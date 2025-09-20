ETV Bharat / bharat

MiG-21: 60 વર્ષની સેવા પછી ૨૬ સપ્ટેમ્બરે નિવૃત્ત, એક ઐતિહાસિક પ્રકરણનો અંત

1971ના યુદ્ધમાં ઢાકાના ગવર્નરના નિવાસસ્થાન પર હુમલો કરવા માટે ભારતીય વાયુસેનાએ MiG-21નો ઉપયોગ કર્યો હતો.

નવી દિલ્હી: MiG-21ની નિવૃત્તિ સાથે, ભારતીય વાયુસેનાએ ભારતીય લશ્કરી ઉડ્ડયનમાં એક ઐતિહાસિક પ્રકરણનો અંત કર્યો છે. આ વિમાને અપ્રતિમ સેવા અને એક એવો વારસો છોડી દીધો છે જે ભારત નવી પેઢીના ફાઇટર એરક્રાફ્ટ તરફ સંક્રમણ કરતી વખતે યાદ રાખવામાં આવશે.

ભારતીય વાયુસેના મિગ-૨૧ ને તેજસ લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ (LCA) માર્ક 1A થી બદલી શકે છે. ભારતીય વાયુસેનાની કરોડરજ્જુ ગણાતા, MiG-21 ની લગભગ 60 વર્ષની સેવા ભારતની વાયુ શક્તિને આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ રહી છે. વાયુસેના 26 સપ્ટેમ્બરે MiG-21 ફાઇટર એરક્રાફ્ટને તબક્કાવાર બંધ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. ભારતીય વાયુસેના (IAF) એ તેના પ્રતિષ્ઠિત MiG-21 ફાઇટર જેટને તેની છ દાયકાની ભવ્ય સેવાની ઉજવણી કરતા હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

X પરની એક પોસ્ટમાં, ભારતીય વાયુસેનાએ વિમાનની પ્રશંસા કરી, તેને "યુદ્ધઘોડો જેણે રાષ્ટ્રના ગૌરવને આકાશમાં પહોંચાડ્યું" ગણાવ્યું. આ વિડિઓ MiG-21 ના ​​ભવ્ય ઇતિહાસને દર્શાવે છે. 1963 માં સામેલ કરાયેલ, MiG-21 લગભગ છ દાયકાઓ સુધી સેવા આપી છે અને ભારતની વાયુ શક્તિનો આધાર રહ્યો છે. ચંદીગઢમાં સ્થાપિત તેનું પ્રથમ સ્ક્વોડ્રન, 28 સ્ક્વોડ્રન, ભારતના પ્રથમ સુપરસોનિક ફાઇટર એરક્રાફ્ટ તરીકે "ફર્સ્ટ સુપરસોનિક્સ" તરીકે ઉપનામ આપવામાં આવ્યું હતું.

MiG-21 એ પાકિસ્તાન સાથેના 1971 ના યુદ્ધ સહિત અનેક કામગીરીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે, જ્યાં તેણે તેની લડાઇ ક્ષમતા સાબિત કરી છે. દાયકાઓથી, તેણે ફાઇટર પાઇલટ્સની પેઢીઓને તાલીમ આપી છે, જેમાંથી ઘણા તેને પડકારજનક અને ફળદાયી માને છે.

1971 ના યુદ્ધમાં, MiG-21 એ ઢાકામાં રાજ્યપાલના નિવાસસ્થાન પર હુમલો કર્યો, જેના પરિણામે પાકિસ્તાને શરણાગતિ સ્વીકારી. આ વિમાને અસંખ્ય દુશ્મન ફાઇટર એરક્રાફ્ટને તોડી પાડ્યા છે. 1971માં F-104 થી 2019માં F-16 સુધી, જે ભારતીય વાયુસેનાના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ યુદ્ધ-પરીક્ષણ કરાયેલ જેટ વિમાનોમાંનું એક બનાવે છે.

કારગિલ યુદ્ધમાં પણ MiG-21નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રેસ બ્યુરો ઓફ ઇન્ફર્મેશન અનુસાર, તે ઘણીવાર કમાન્ડરોની પહેલી પસંદગી હતી, કારણ કે તેની અનન્ય લાક્ષણિકતાઓ, જેમ કે ઉચ્ચ ચપળતા, ઉચ્ચ ગતિ અને ઝડપી ટર્નઅરાઉન્ડ, અજોડ પરિણામો પ્રદાન કરે છે.

MiG-21 ના બધા પ્રકારોની વૈવિધ્યતાએ દાયકાઓથી IAF ના ઓપરેશનલ ફિલોસોફીને નોંધપાત્ર રીતે આકાર આપ્યો છે. MiG-21 ઉડાડતા અને જાળવણી કરતા પાઇલોટ્સ, એન્જિનિયરો અને ટેકનિશિયન તેની અસાધારણ લડાઇ ક્ષમતાના મજબૂત હિમાયતી રહ્યા છે.

મુખ્ય ઓપરેશનલ સીમાચિહ્નો હાંસલ કરવા ઉપરાંત, MiG-21 એ સ્વદેશી એરોસ્પેસ ઉદ્યોગની તકનીકી અને ઉત્પાદન ક્ષમતાઓમાં પણ ક્રાંતિ લાવી. MiG-21FL ના તબક્કાવાર આઉટ થવાથી અવિરત પ્રદર્શન, ચોકસાઇ ડિલિવરી અને ભયાનક પ્રદર્શનના યુગનો અંત આવશે.

