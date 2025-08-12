નવી દિલ્હી: સ્વતંત્રતા દિવસ 2025 ની ઉજવણી પહેલા, રાજધાની દિલ્હી અને NCR માં હાઇ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે કારણ કે શીખ ફોર જસ્ટિસ (SFJ) ના વડા ગુરપતવંત સિંહ પન્નુએ 15 ઓગસ્ટના રોજ ઉજવણી દરમિયાન ખલેલ પહોંચાડવાની જાહેરાત કરી છે.
આ બાબતથી વાકેફ એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ મંગળવારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "સમગ્ર દિલ્હી અને NCR માં હાઇ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રીય અર્ધલશ્કરી દળો અને અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓને સંપૂર્ણપણે સતર્ક રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે."
ગુપ્તચર માહિતીનો ઉલ્લેખ કરીને, અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) ના ભારત વિરોધી દળો સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી દરમિયાન અને પછી તોડફોડ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. અધિકારીએ વધુમાં કહ્યું, "ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા પાકિસ્તાન પ્રાયોજિત આતંકવાદને જોરદાર ફટકો આપ્યો હોવાથી, પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદીઓ ચોક્કસપણે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી દરમિયાન તોડફોડ કરવાનો પ્રયાસ કરશે." તે મુજબ, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પણ ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે.
SFJ ના વડા ગુરપતવંત સિંહ પન્નુએ સોમવારે એક વીડિયો સંદેશમાં દિલ્હીમાં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી દરમિયાન ખલેલ પહોંચાડવાની ધમકી આપી હતી. અધિકારીએ કહ્યું, "અમે આ વીડિયોની ગંભીરતાની પુષ્ટિ કરી રહ્યા છીએ કારણ કે અગાઉ પણ ઘણી વખત શીખ આતંકવાદીઓ આવા ધમકીભર્યા વીડિયો બહાર પાડી ચૂક્યા છે."
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લા પર ત્રિરંગો ફરકાવશે, તેથી દિલ્હી પોલીસ, અર્ધલશ્કરી દળો, NSG કમાન્ડો, SPG કર્મચારીઓ, લશ્કરી ગુપ્તચર અને અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓ સહિત બહુસ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા પહેલાથી જ ગોઠવી દેવામાં આવી છે. 13 ઓગસ્ટના રોજ ફુલ-ડ્રેસ રિહર્સલ દરમિયાન લાલ કિલ્લાની આસપાસના તમામ બજારો અને રસ્તાઓ સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે અને અનેક સ્થળોએ ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન કરવામાં આવશે.
ડ્રોન વિરોધી સિસ્ટમ, CCTV કેમેરા, સ્નાઈપર્સ અને અન્ય સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવી છે. ગૃહ મંત્રાલયે રાજ્યોને આ પ્રસંગને અત્યંત સાવધાની સાથે ઉજવવા જણાવ્યું છે. ભારત 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી માટે તૈયાર છે. તેથી, ગૃહ મંત્રાલયે દેશભરમાં બેન્ડ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. નાગરિકોમાં દેશભક્તિની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ પહેલીવાર દેશભરમાં આ પ્રકારનું બેન્ડ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવશે.
ગૃહ મંત્રાલયે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય સચિવો અને વહીવટકર્તાઓને લખેલા પત્રમાં, જે ETV ભારત સાથે જોડાયેલ છે, તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી - 2025 દરમિયાન નાગરિકોમાં દેશભક્તિની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, પ્રથમ વખત, દેશભરમાં લગભગ 142 મુખ્ય સ્થળોએ બેન્ડ પ્રદર્શન યોજાશે. સ્થાનિક વહીવટીતંત્રને આ માટે જરૂરી તમામ સહાય પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવી શકે છે."
રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય સ્થળોએ સ્વૈચ્છિક નાગરિક કાર્યવાહી દ્વારા તેને સ્વચ્છ રાખવા માટે પખવાડિયા અને મહિના સુધી ઝુંબેશ ચલાવવાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. ગૃહ મંત્રાલયે કહ્યું, "શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, NSS, માય ભારત, NCC, યુવા સંગઠનો અને સામાજિક જૂથો આ પ્રયાસ સાથે જોડાઈ શકે છે."
આ પણ વાંચો: