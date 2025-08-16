ETV Bharat / bharat

દિલ્હીના નિઝામુદ્દીન વિસ્તારમાં મોટી દુર્ઘટના, દરગાહની છત ધરાશાયી થતાં 6 લોકોના મોત - HUMANYUN TOMB

ઘાયલોને AIIMS ટ્રોમા સેન્ટર અને લોકનાયક હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. મૃતકોમાં 3 મહિલાઓ અને 2 પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે.

દરગાહની છત ધરાશાયી
દરગાહની છત ધરાશાયી (Etv Bharat)
નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હી સહિત NCRમાં શુક્રવાર સવારથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, નિઝામુદ્દીન વિસ્તારમાં એક મોટી દુર્ઘટના બની. હુમાયુના મકબરા પાછળ સ્થિત ફતેહ શાહની દરગાહની દિવાલ અને છતનો એક ભાગ અચાનક ધરાશાયી થઈ ગયો. આ દરમિયાન દરગાહની અંદર ઘણા લોકો હાજર હતા, જે કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા.

ફાયર વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 3 મહિલાઓ અને 2 પુરુષોના મોત થયા છે, વધુ એકના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે, જ્યારે 3 લોકો ઘાયલ થયા છે. તેમની ઓળખ થઈ રહી છે. ઘણા લોકોને કાટમાળમાંથી બહાર કાઢીને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઘટના અંગે પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને બપોરે 3:55 વાગ્યે જાણ કરવામાં આવી હતી.

માહિતી મળતાં, નિઝામુદ્દીન પોલીસ સ્ટેશનના SHO અને સ્થાનિક પોલીસ ટીમ માત્ર પાંચ મિનિટમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને તાત્કાલિક રાહત કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. થોડી જ વારમાં, ફાયર ફાઇટર, CATs એમ્બ્યુલન્સ અને બાદમાં નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF) ટીમ પણ બચાવ કાર્યમાં લાગી ગઈ હતી.

લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા: દિલ્હી પોલીસ દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, કાટમાળમાંથી લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. કુલ 9 લોકોને AIIMSમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી પાંચ લોકોના મોત થયા છે અને ચારની હાલત સ્થિર છે અને તેઓ નિરીક્ષણ હેઠળ છે. ઘાયલોમાં પાંચ વર્ષનો બાળક પણ છે.

મૃતકોમાં 79 અને 35 વર્ષની વયના પુરુષો અને 42, 40 અને 40 વર્ષની વયની મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, અકસ્માતમાં ભોગ બનેલા લોકોની ચોક્કસ સંખ્યાનો સત્તાવાર આંકડો હજુ સુધી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યો નથી.

અધિકારીઓનું કહેવું છે કે કાટમાળ સંપૂર્ણપણે દૂર થયા પછી અને બધા પીડિતોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા પછી જ નુકસાન અને ઘાયલ લોકોની ચોક્કસ સંખ્યા જાણી શકાશે. ઘટના અંગે, AAP નેતા સૌરભ ભારદ્વાજે 'X' પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે, કાઉન્સિલર સારિકા ચૌધરી ઘટનાસ્થળે છે અને દરેક શક્ય રીતે મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

હુમાયુના મકબરાનો ભાગ નથી: NDRF અને ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ કાટમાળ દૂર કરવામાં અને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવાની કામમાં જોડાયા છે. ઘટનાસ્થળે મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો પણ હાજર છે, જેઓ બચાવ કાર્યકરોને પણ મદદ કરી રહ્યા છે.

બીજી તરફ, હુમાયુના મકબરાનાં સ્થળ પ્રભારી રોહિત કુમારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, ધરાશાયી થયેલી મસ્જિદની દિવાલ અને છત હુમાયુના મકબરાનો ભાગ નથી. આ માળખું પણ ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) હેઠળ નથી. તેમણે કહ્યું કે આ મસ્જિદ હુમાયુના મકબરાની બાઉન્ડ્રી પાસે સ્થિત છે, પરંતુ સ્થાપત્ય કે વહીવટી રીતે તેની સાથે જોડાયેલ નથી.

10 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને AIIMS ટ્રોમા સેન્ટર અને LNJP મોકલવામાં આવ્યા હતા. 10 લોકોમાંથી AIIMS ટ્રોમા સેન્ટરમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે. બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. - જોઈન્ટ CP સંજય જૈન

આ ઘટના પર દક્ષિણ-પૂર્વ દિલ્હીના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ડૉ. શ્રવણ બગડિયાએ કહ્યું, 'આ ઘટનામાં છ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.' આ તપાસનો વિષય છે અને જો કોઈ ASI સ્થળ પર ગેરકાયદેસર રીતે રહેતું હશે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

બીજી તરફ, દિલ્હી AAP પ્રમુખ સૌરભ ભારદ્વાજે કહ્યું, લોકો કહી રહ્યા છે કે સાંજે 4 વાગ્યાની આસપાસ વરસાદ પડી રહ્યો હતો અને આસપાસ પાણી ભરાઈ જવાથી છત તૂટી પડી. આ ઘટનામાં છ લોકોના મોત થયા છે, કેટલાકને AIIMS અને એક વ્યક્તિને RML હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. દિલ્હીમાં વરસાદને કારણે ક્યાંક વૃક્ષો પડી રહ્યા છે, ક્યાંક થાંભલા પડી રહ્યા છે તે ખૂબ જ દુઃખદ છે. વહીવટીતંત્રને અમારી એક જ વિનંતી છે કે તેઓ પોતાનું કામ યોગ્ય રીતે કરે. અમે સરકારને કહી રહ્યા છીએ કે ફક્ત વાતો કરવાથી કામ નહીં ચાલે, મુખ્યમંત્રીએ જમીની સ્તરે પગલાં લેવાની જરૂર છે.

