ETV Bharat / bharat

ધરાલી બાદ થરાલીમાં કુદરતી રૂઠી, ચમોલીમાં અનેક ઘરો અને વાહનો કાટમાળ નીચે દટાયા - UTTARAKHAND HEAVY RAIN

ભારે વરસાદને કારણે ચમોલીમાં જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે. ભારે વરસાદને કારણે ઘણા ઘરોમાં કાટમાળ ઘૂસી ગયો છે.

ચમોલીમાં અનેક ઘરો અને વાહનો કાટમાળ નીચે દટાયા
ચમોલીમાં અનેક ઘરો અને વાહનો કાટમાળ નીચે દટાયા (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 9:14 AM IST

2 Min Read

ચમોલી (ઉત્તરાખંડ): ઉત્તરાખંડમાં ચોમાસાના વરસાદે ફરી એકવાર વિનાશ વેર્યો છે. ગઈકાલ સાંજથી ચમોલી જિલ્લાના થરાલી વિસ્તારના વિવિધ ભાગોમાં ભારે વરસાદને કારણે ભારે નુકસાન થયું છે. થરાલીના કોટડીપ, રાડીબગડ, ઉપર બજાર, કુલસારી, ચેપડો, સગવાડા અને અન્ય વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે ભારે નુકસાન થયું છે.

ભારે વરસાદને કારણે બજાર વિસ્તારમાં આવેલી દુકાનોમાં કાટમાળ ઘૂસી ગયો અને કાટમાળના કારણે ઘણા ઘરોને નુકસાન થયું છે. ભારે વરસાદને કારણે ચેપડોમાં ભારે વિનાશ જોવા મળી રહ્યો છે. ચેપડોમાં એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ ગુમ થયાના અહેવાલ છે. આ સાથે, સાગવારા ગામમાં એક 20 વર્ષની છોકરી ઇમારતની અંદર દટાઈ ગઈ હોવાના અહેવાલ પણ છે.

જ્યારે નગર પંચાયત થરાલીના કોટડીપમાં દુકાનો અને ઘરોને નુકસાન થયું છે અને વાહનો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા છે. આ સાથે, કાટમાળ તહસીલ મુખ્યાલય રાડીબગડમાં સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટના નિવાસસ્થાનમાં પણ ઘૂસી ગયો છે.

ભુસ્ખલનના કારણે કાટમાળની હડફેટે આવ્યું એક મકાન
ભુસ્ખલનના કારણે કાટમાળની હડફેટે આવ્યું એક મકાન (Etv Bharat)

કાટમાળથી નગર પંચાયત પ્રમુખના નિવાસસ્થાન અને રાડીબગડમાં ઘણા ઘરોને નુકસાન થયું છે. ઘણા બાઇક અને અન્ય વાહનો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા છે. ઘટના બાદ લોકોમાં ભયભીત થઈ ગયા છે અને ભારે વરસાદ વચ્ચે, લોકો પોતાના ઘરો છોડીને સલામત સ્થળોએ આશરો લઈ રહ્યા છે.

ભારે વરસાદના કારણે અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી
ભારે વરસાદના કારણે અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી (Etv Bharat)

મુખ્યપ્રધાન ધામી રાખી રહ્યાં છે સ્થિતિ પર નજર

ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ ટ્વીટ કર્યું, "ચમોલી જિલ્લાના થરાલી વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે વાદળ ફાટવાના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, SDRF, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા છે. હું આ સંદર્ભમાં સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સાથે સતત સંપર્કમાં છું અને પરિસ્થિતિ પર વ્યક્તિગત રીતે નજર રાખી રહ્યો છું. હું દરેકની સલામતી માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું."

નોંધનીય છે કે ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદ લોકો પર આફત બનીને ત્રાટકી રહ્યો છે. આ ચોમાસાની ઋતુમાં ઘણું નુકસાન થયું છે. ભારે વરસાદને કારણે થયેલી આફતમાં ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે ઘણા લોકોના ઘર જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે. ઘણા કનેક્ટિંગ રસ્તાઓ પણ બંધ થઈ જવાથી લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

ભારે વરસાદને કારણે નદીઓ અને નાળા છલકાઈ રહ્યા છે. હવામાન વિભાગે 22 થી 25 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. જ્યારે 23 ઓગસ્ટ એટલે કે આજે કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને કેટલાક જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ અંગે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. ભારે વરસાદની ચેતવણીને ધ્યાનમાં રાખીને, સરહદી જિલ્લા મુખ્યાલય પિથોરાગઢ અને બાગેશ્વર જિલ્લાની શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.

  1. ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર દ્વારા ધરાલીમાં ગુમ થયેલા 66 લોકોની યાદી જાહેર, 24 નેપાળી નાગરિકો, 2 લોકોના મોત
  2. 'અમને રાશન નથી જોઈતું, અમારા બાળકોને મળવું છે, ધારાલીના આપત્તિગ્રસ્ત લોકોની પીડા સાંભળો

ચમોલી (ઉત્તરાખંડ): ઉત્તરાખંડમાં ચોમાસાના વરસાદે ફરી એકવાર વિનાશ વેર્યો છે. ગઈકાલ સાંજથી ચમોલી જિલ્લાના થરાલી વિસ્તારના વિવિધ ભાગોમાં ભારે વરસાદને કારણે ભારે નુકસાન થયું છે. થરાલીના કોટડીપ, રાડીબગડ, ઉપર બજાર, કુલસારી, ચેપડો, સગવાડા અને અન્ય વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે ભારે નુકસાન થયું છે.

ભારે વરસાદને કારણે બજાર વિસ્તારમાં આવેલી દુકાનોમાં કાટમાળ ઘૂસી ગયો અને કાટમાળના કારણે ઘણા ઘરોને નુકસાન થયું છે. ભારે વરસાદને કારણે ચેપડોમાં ભારે વિનાશ જોવા મળી રહ્યો છે. ચેપડોમાં એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ ગુમ થયાના અહેવાલ છે. આ સાથે, સાગવારા ગામમાં એક 20 વર્ષની છોકરી ઇમારતની અંદર દટાઈ ગઈ હોવાના અહેવાલ પણ છે.

જ્યારે નગર પંચાયત થરાલીના કોટડીપમાં દુકાનો અને ઘરોને નુકસાન થયું છે અને વાહનો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા છે. આ સાથે, કાટમાળ તહસીલ મુખ્યાલય રાડીબગડમાં સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટના નિવાસસ્થાનમાં પણ ઘૂસી ગયો છે.

ભુસ્ખલનના કારણે કાટમાળની હડફેટે આવ્યું એક મકાન
ભુસ્ખલનના કારણે કાટમાળની હડફેટે આવ્યું એક મકાન (Etv Bharat)

કાટમાળથી નગર પંચાયત પ્રમુખના નિવાસસ્થાન અને રાડીબગડમાં ઘણા ઘરોને નુકસાન થયું છે. ઘણા બાઇક અને અન્ય વાહનો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા છે. ઘટના બાદ લોકોમાં ભયભીત થઈ ગયા છે અને ભારે વરસાદ વચ્ચે, લોકો પોતાના ઘરો છોડીને સલામત સ્થળોએ આશરો લઈ રહ્યા છે.

ભારે વરસાદના કારણે અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી
ભારે વરસાદના કારણે અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી (Etv Bharat)

મુખ્યપ્રધાન ધામી રાખી રહ્યાં છે સ્થિતિ પર નજર

ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ ટ્વીટ કર્યું, "ચમોલી જિલ્લાના થરાલી વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે વાદળ ફાટવાના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, SDRF, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા છે. હું આ સંદર્ભમાં સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સાથે સતત સંપર્કમાં છું અને પરિસ્થિતિ પર વ્યક્તિગત રીતે નજર રાખી રહ્યો છું. હું દરેકની સલામતી માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું."

નોંધનીય છે કે ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદ લોકો પર આફત બનીને ત્રાટકી રહ્યો છે. આ ચોમાસાની ઋતુમાં ઘણું નુકસાન થયું છે. ભારે વરસાદને કારણે થયેલી આફતમાં ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે ઘણા લોકોના ઘર જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે. ઘણા કનેક્ટિંગ રસ્તાઓ પણ બંધ થઈ જવાથી લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

ભારે વરસાદને કારણે નદીઓ અને નાળા છલકાઈ રહ્યા છે. હવામાન વિભાગે 22 થી 25 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. જ્યારે 23 ઓગસ્ટ એટલે કે આજે કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને કેટલાક જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ અંગે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. ભારે વરસાદની ચેતવણીને ધ્યાનમાં રાખીને, સરહદી જિલ્લા મુખ્યાલય પિથોરાગઢ અને બાગેશ્વર જિલ્લાની શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.

  1. ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર દ્વારા ધરાલીમાં ગુમ થયેલા 66 લોકોની યાદી જાહેર, 24 નેપાળી નાગરિકો, 2 લોકોના મોત
  2. 'અમને રાશન નથી જોઈતું, અમારા બાળકોને મળવું છે, ધારાલીના આપત્તિગ્રસ્ત લોકોની પીડા સાંભળો

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN IN CHAMOLICHAMOLI HEAVY RAINCHAMOLI HEAVY RAIN DISASTERCHAMOLI HEAVY RAIN DAMAGEUTTARAKHAND HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.