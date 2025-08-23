ચમોલી (ઉત્તરાખંડ): ઉત્તરાખંડમાં ચોમાસાના વરસાદે ફરી એકવાર વિનાશ વેર્યો છે. ગઈકાલ સાંજથી ચમોલી જિલ્લાના થરાલી વિસ્તારના વિવિધ ભાગોમાં ભારે વરસાદને કારણે ભારે નુકસાન થયું છે. થરાલીના કોટડીપ, રાડીબગડ, ઉપર બજાર, કુલસારી, ચેપડો, સગવાડા અને અન્ય વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે ભારે નુકસાન થયું છે.
ભારે વરસાદને કારણે બજાર વિસ્તારમાં આવેલી દુકાનોમાં કાટમાળ ઘૂસી ગયો અને કાટમાળના કારણે ઘણા ઘરોને નુકસાન થયું છે. ભારે વરસાદને કારણે ચેપડોમાં ભારે વિનાશ જોવા મળી રહ્યો છે. ચેપડોમાં એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ ગુમ થયાના અહેવાલ છે. આ સાથે, સાગવારા ગામમાં એક 20 વર્ષની છોકરી ઇમારતની અંદર દટાઈ ગઈ હોવાના અહેવાલ પણ છે.
🚨 थराली क्षेत्र से आपदा अपडेट 🚨— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 23, 2025
बीती रात्रि थाना थराली क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना थराली पुलिस ने रात्रि में ही मुस्तैदी दिखाते हुए स्थानीय लोगो को सतर्क किया तथा घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। pic.twitter.com/5MaiBgTc5D
જ્યારે નગર પંચાયત થરાલીના કોટડીપમાં દુકાનો અને ઘરોને નુકસાન થયું છે અને વાહનો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા છે. આ સાથે, કાટમાળ તહસીલ મુખ્યાલય રાડીબગડમાં સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટના નિવાસસ્થાનમાં પણ ઘૂસી ગયો છે.
કાટમાળથી નગર પંચાયત પ્રમુખના નિવાસસ્થાન અને રાડીબગડમાં ઘણા ઘરોને નુકસાન થયું છે. ઘણા બાઇક અને અન્ય વાહનો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા છે. ઘટના બાદ લોકોમાં ભયભીત થઈ ગયા છે અને ભારે વરસાદ વચ્ચે, લોકો પોતાના ઘરો છોડીને સલામત સ્થળોએ આશરો લઈ રહ્યા છે.
મુખ્યપ્રધાન ધામી રાખી રહ્યાં છે સ્થિતિ પર નજર
ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ ટ્વીટ કર્યું, "ચમોલી જિલ્લાના થરાલી વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે વાદળ ફાટવાના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, SDRF, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા છે. હું આ સંદર્ભમાં સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સાથે સતત સંપર્કમાં છું અને પરિસ્થિતિ પર વ્યક્તિગત રીતે નજર રાખી રહ્યો છું. હું દરેકની સલામતી માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું."
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, " जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और… pic.twitter.com/64w3mTcfzj— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 23, 2025
નોંધનીય છે કે ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદ લોકો પર આફત બનીને ત્રાટકી રહ્યો છે. આ ચોમાસાની ઋતુમાં ઘણું નુકસાન થયું છે. ભારે વરસાદને કારણે થયેલી આફતમાં ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે ઘણા લોકોના ઘર જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે. ઘણા કનેક્ટિંગ રસ્તાઓ પણ બંધ થઈ જવાથી લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
#WATCH उत्तराखंड: चमोली ज़िले के थराली में बादल फटने से घरों, बाज़ार और एसडीएम आवास में मलबा घुस गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट और राहत दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं: उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 23, 2025
(सोर्स: चमोली DM) pic.twitter.com/VQM6jZM0Td
#WATCH उत्तराखंड: चमोली की थराली तहसील में कल रात बादल फटने से भारी नुकसान की आशंका है। बादल फटने से काफी मलबा आया है, जिससे SDM आवास समेत कई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं: चमोली DM संदीप तिवारी— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 23, 2025
(सोर्स: चमोली DM) pic.twitter.com/KtdoM3jo3s
ભારે વરસાદને કારણે નદીઓ અને નાળા છલકાઈ રહ્યા છે. હવામાન વિભાગે 22 થી 25 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. જ્યારે 23 ઓગસ્ટ એટલે કે આજે કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને કેટલાક જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ અંગે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. ભારે વરસાદની ચેતવણીને ધ્યાનમાં રાખીને, સરહદી જિલ્લા મુખ્યાલય પિથોરાગઢ અને બાગેશ્વર જિલ્લાની શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.