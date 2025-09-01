ચંબા: હિમાચલ પ્રદેશમાં સતત વરસાદ ચાલુ છે. ચંબા, કાંગડા, શિમલા, સિરમૌર, સોલન, ઉના, હમીરપુર, કાંગડા જિલ્લામાં છેલ્લા ઘણા કલાકોથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. તેના કારણે નદીઓ અને નાળા છલકાઈ રહ્યા છે. અચાનક પૂર અને ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓ જોવા મળી રહી છે. તેના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ અને ઘણી ઇમારતોને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે. કેટલાક ઘરોની સ્થિતિ ભયજનક બની છે. લોકો હવે પોતાના ઘર ખાલી કરવા મજબૂર બન્યા છે. આફત વચ્ચે હવામાન વિભાગે ફરી બે દિવસ માટે વરસાદને લઈને રેડ એલર્ટ પણ જારી કર્યું છે.
ચંબામાં ભારે વરસાદને કારણે પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. 25 ઓગસ્ટથી વરસાદી માહોલ ચાલુ છે. આ કારણે 27 ઓગસ્ટે મણિમહેશ યાત્રા અકાળે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. ભારે વરસાદને કારણે થયેલા ભૂસ્ખલનને કારણે ઘણી જગ્યાએ રસ્તાઓ અને પુલોને નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે 15000 શ્રદ્ધાળુઓ રસ્તાઓ પર ફસાઈ ગયા હતા. NDRF ટીમો તેમને બચાવી રહી છે. યાત્રા દરમિયાન ઘણા શ્રદ્ધાળુઓના મોત પણ થયા છે.
રવિવારે હતો છેલ્લો દિવસ
જોકે મણિમહેશ યાત્રા રવિવારે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, પરંતુ રાધાષ્ટમી પર મણિમહેશ દાલ તળાવમાં પરંપરાગત શાહી સ્નાન આ વખતે થઈ શક્યું નહીં અને દાલ તળાવને બદલે તેમાં 84 મંદિરો પૂર્ણ થયા. ભારે વરસાદને કારણે વહીવટીતંત્રે દાલ તળાવમાં તૈનાત સ્ટાફને પાછા બોલાવી લીધો હતો.
16 શ્રદ્ધાળુઓના મોત
ડીસી ચંબા મુકેશ રેપ્સવાલે જણાવ્યું હતું કે 'મણિમહેશ યાત્રા દરમિયાન કુદરતી આફતોને કારણે કુલ 16 શ્રદ્ધાળુઓએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. 16 માંથી સાત શ્રદ્ધાળુઓના મોત મણિમહેશ કૈલાશ પરિક્રમા દરમિયાન થયા હતા, જ્યારે નવ અન્ય લોકોએ યાત્રા માર્ગ પર વિવિધ સ્થળોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો.' વહીવટીતંત્રે શ્રદ્ધાળુઓને બહાર કાઢવા માટે હેલિકોપ્ટરની વ્યવસ્થા કરી છે, પરંતુ ખરાબ હવામાન આમાં અવરોધ સાબિત થઈ રહ્યું છે. સતત વરસાદ અને ધુમ્મસ આમાં અવરોધ બની રહ્યા છે. શ્રદ્ધાળુઓને સચુઈથી ગૌરીકુંડ લઈ જવા માટે હેલિકોપ્ટરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ખરાબ હવામાનને કારણે ફ્લાઇટ્સ શક્ય બની શકી ન હતી.
#Landslide Ops | Chamba–Bharmaur Route (HP) | 31 Aug— NDRF India I राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 🇮🇳 (@NDRFHQ) August 31, 2025
🔸NDRF Teams conducted evacuation of stranded pilgrims along sliding points
🔸So far evacuated 3,359 pilgrims safely towards Chamba
🔸Ops continue to assist remaining pilgrims@HMOIndia @PIBHomeAffairs @PIBShimla pic.twitter.com/boUMRIJVdh
10 હજાર શ્રદ્ધાળુઓ પગપાળા કલસુઈ પહોંચ્યા
ડીસી ચંબાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 'ભારે વરસાદ, ભૂસ્ખલન અને ખરાબ હવામાનને કારણે ફસાયેલા હજારો શ્રદ્ધાળુઓને NDRF અને SDRFની ટીમોએ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં મણિ મહેશ દાલ તળાવથી હડસર અને પછી ભરમૌર સુધી સુરક્ષિત રીતે પહોંચાડ્યા. ભૂસ્ખલનને કારણે રસ્તાઓ ખરાબ રીતે નુકસાન પામ્યા હતા, જેના કારણે બચાવ કામગીરી અત્યંત પડકારજનક બની હતી.' જ્યારે, 10 હજાર થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ પગપાળા કલસુઈ પહોંચવામાં સફળ રહ્યા, જ્યાંથી તેમને ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશનની બસો અને સ્થાનિક લોકો દ્વારા ગોઠવાયેલા ખાનગી વાહનો દ્વારા ચંબા, પઠાણકોટ અને જમ્મુ લઈ જવામાં આવ્યા.'
सैंकड़ों लोग भरमौर से चंबा पैदल जा रहे हैं। धीरे धीरे लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने लगे है।।#chamba #manimahesh pic.twitter.com/mlU10hjlyP— Ajay Banyal (@iAjay_Banyal) August 29, 2025
ગૌરીકુંડ હડસર રોડ પર હજુ પણ ભક્તો ફસાયેલા
31 ઓગસ્ટ સાંજ સુધીમાં, ગૌરીકુંડ નજીક હડસર રોડ પર લગભગ ૫૦ શ્રદ્ધાળુઓ હજુ પણ ફસાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. રાહત ટીમો, પોલીસ, તબીબી કર્મચારીઓ અને લંગર સમિતિઓ તેમની સાથે છે અને તેઓ આજે સાંજ સુધીમાં સુરક્ષિત રીતે ભરમૌર પહોંચી જશે તેવી અપેક્ષા છે. બીજી તરફ લગભગ 4 હજાર જેટલાં શ્રદ્ધાળુઓ હજુ પણ ભરમૌરમાં છે, જેઓ તેમની સુવિધા મુજબ પગપાળા ચંબા જવા રવાના થઈ રહ્યા છે. કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓએ વધુ જાનહાનિની આશંકા વ્યક્ત કર્યા બાદ ડીસી મુકેશ રેપ્સવાલ અને પોલીસ અધિક્ષક ચંબાએ વ્યક્તિગત રીતે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી, ફૂટપાથનું નિરીક્ષણ કર્યું અને બચાવ કાર્યનું નિરીક્ષણ કર્યું.
અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવાની અપીલ
સોશિયલ મીડિયા પર એવા અહેવાલો છે કે મણિમહેશ યાત્રા દરમિયાન ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ તણાઈ ગયા હતા અને કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા હતા. આ અંગે ડીસી ચંબાએ શ્રદ્ધાળુઓ અને જનતાને અપીલ કરી હતી કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા અથવા કેટલીક ચેનલો દ્વારા ફેલાવવામાં આવતી અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરે. તેમણે કહ્યું કે ફક્ત સરકારી ડેટા પર વિશ્વાસ કરો, કારણ કે કોઈપણ પ્રકારની ભ્રામક માહિતી ટાળવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
3,359 શ્રદ્ધાળુઓને ચંબામાં મોકલવામાં આવ્યા હતા
રેપ્સવાલે કહ્યું, અમારી ટીમો દરેક અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પહોંચી ગઈ છે. શ્રદ્ધાળુઓની સલામતી અને સહાય અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે. અફવાઓથી દૂર રહો અને વહીવટીતંત્ર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી પર જ વિશ્વાસ કરો. જોકે, NDRF એ માહિતી આપતા કહ્યું કે અત્યાર સુધીમાં 3,359 શ્રદ્ધાળુઓને ચંબામાં પરત મોકલવામાં આવ્યા છે. NDRF ટીમો બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલી છે.
મણિમહેશ યાત્રા શું છે?
આપને જણાવી દઈએ કે હિમાચલ પ્રદેશના ચંબા જિલ્લામાં યોજાતી મણિમહેશ યાત્રામાં દેશ-વિદેશથી શ્રદ્ધાળુઓ આવે છે. મણિમહેશ સમુદ્ર સપાટીથી લગભગ 14,500 ફૂટની ઊંચાઈ પર આવેલું છે. મણિમહેશની યાત્રા ચંબા જિલ્લાના હડસરથી શરૂ થાય છે. આ સત્તાવાર માર્ગ છે જે લગભગ 13 કિલોમીટરનો છે. આ એક દુર્ગમ માર્ગ છે, ઘણી જગ્યાએ ઉંચા અને મુશ્કેલીભર્યા ઢાળ ચઢવા પડે છે. આ ચઢાણ સામાન્ય રીતે બે દિવસમાં પૂર્ણ થાય છે, જેમાં પહેલા દિવસે હડસરથી ધનછો અને બીજા દિવસે ધનછોથી મણિમહેશ તળાવ સુધી ટ્રેકિંગ કરવામાં આવે છે. ઘણી વખત અહીં ઓક્સિજનના અભાવે શ્રદ્ધાળુઓ મૃત્યુ પામે છે. મણિમહેશને વિશ્વ પ્રસિદ્ધ અમરનાથ યાત્રા જેવો જ દરજ્જો આપવામાં આવે છે. દેશભરમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ આ યાત્રામાં આવે છે. મણિમહેશ યાત્રા જન્માષ્ટમીથી શરૂ થાય છે અને રાધા અષ્ટમીના રોજ શાહી સ્નાન સાથે સમાપ્ત થાય છે.