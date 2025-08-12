ETV Bharat / bharat

"દિલ્હીમાં એક પણ આશ્રયસ્થાન નથી, 3 લાખ શ્વાનોને ક્યાં રાખશો" મેનકા ગાંધીએ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પર ઉઠાવ્યા સવાલ - MANEKA GANDHI DISAPPOINTMENT

મેનકા ગાંધીએ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી, આ નિર્ણયને "ગુસ્સામાં આપવામાં આવેલ અસામાન્ય નિર્ણય" અને "અવ્યવહારુ" ગણાવ્યો છે.

મેનકા ગાંધીએ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પર ઉઠાવ્યા સવાલ
મેનકા ગાંધીએ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પર ઉઠાવ્યા સવાલ (Etv Bharat)
નવી દિલ્હી, (ANI): સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી-NCRમાંથી તમામ રખડતા શ્વાુનો આઠ અઠવાડિયાની અંદર આશ્રયસ્થાનોમાં ખસેડવાનો આદેશ આપ્યા પછી, ભાજપના નેતા અને પ્રાણી અધિકાર કાર્યકર્તા મેનકા ગાંધીએ આ નિર્ણયને "ગુસ્સામાં લેવાયેલો અસામાન્ય નિર્ણય" અને "અવ્યવહારુ" ગણાવ્યો છે.

મેનકા ગાંધીએ કહ્યું, "આ આદેશ વ્યવહારુ નથી... આ એક ખૂબ જ વિચિત્ર નિર્ણય છે, જે કદાચ ગુસ્સામાં લેવામાં આવ્યો છે. ગુસ્સામાં લેવાયેલા નિર્ણયો ક્યારેય સમજદારીભર્યા નથી..."

તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે આ આદેશનો અમલ લોજિસ્ટિકલ, આર્થિક અને સામાજિક સ્તરે એક મોટો પડકાર હશે. તેમના મતે, ન તો કોઈ સરકારી આશ્રયસ્થાનો અસ્તિત્વમાં છે, ન તો હજારો નવા કેન્દ્રો આટલી ઝડપથી બનાવી શકાય છે.

'દિલ્હીમાં એક પણ સરકારી શેલ્ટર નથી' ત્રણ લાખ શ્વાનોને ક્યાં રાખશો ? એક પણ જગ્યા નથી. જો બનાવવા જાવ તો ઓછામાં ઓછા 15 હજાર કરોડ રૂપિયા લાગશે. 3 હજાર નવી જગ્યાઓ શોધવી પડશે.

મેનકા ગાંધીએ એવી પણ ચેતવણી આપી હતી કે, જ્યારે રખડતા શ્વાનોને પકડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે, ત્યારે સ્થાનિક લોકો અને શ્વાન પાળનારાઓ તેનો વિરોધ કરશે, જેના કારણે દરેક શેરીમાં ઘર્ષણ થઈ શકે છે.

વાતચીતમાં તેમણે આગળ કહ્યું, "જ્યારે તમે કૂતરા પકડવા જશો, ત્યારે દરેક શેરીમાં ઝઘડા થશે. ફીડર તેમને જવા દેશે નહીં, પછી રાજકીય પક્ષો આ મુદ્દાનો લાભ લેવાનું શરૂ કરશે... અને જ્યારે દિલ્હીના શ્વાનોને દૂર કરવામાં આવશે, ત્યારે અન્ય રાજ્યોના શ્વાનોને અહીં આવવા લાગશે, કારણ કે અહીં વધુ ભોજન હશે... તો તમે શું કરશો? તમે ફરીથી નસબંધી અભિયાન ચલાવશો અને સેંકડો કરોડ ખર્ચ કરશો?"

આ પહેલાં, ન્યાયાધીશ જે.બી. પારડીવાલા અને આર. મહાદેવનની બેન્ચે કહ્યું હતું કે બધા વિસ્તારોને રખડતા શ્વાનોથી મુક્ત કરવા જોઈએ અને આમાં કોઈ સમાધાન ન થવું જોઈએ.

કોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી કે,"જો કોઈ વ્યક્તિ કે સંગઠન આ પ્રક્રિયામાં અવરોધ ઊભો કરશે, તો તેમની સામે તિરસ્કારની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવશે,"

કોર્ટે રાજ્યો અને મ્યુનિસિપલ સંસ્થાઓને પૂરતા સ્ટાફ સાથે કૂતરા આશ્રયસ્થાનો બનાવવા અને શ્વાનોની નસબંધી અને રસીકરણ સુનિશ્ચિત કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો હતો.

કોર્ટે કહ્યું, "દિલ્હી, ગુડગાંવ, નોઈડા, ગાઝિયાબાદ, એમસીડી અને એનએમડીસીના એનસીટીએ તાત્કાલિક રખડતા શ્વાનોને ઉપાડવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવી જોઈએ, ખાસ કરીને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાંથી. જો જરૂરી હોય તો, એક ખાસ દળની રચના કરો, પરંતુ આ કાર્યવાહી કોઈપણ કિંમતે શરૂ થવી જોઈએ,"

