ETV Bharat / bharat

'સનાતનનું અપમાન નહીં સહીએ', વકીલ દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટમાં CJI પર જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ

CJIએ કહ્યું, "આ બધાથી વિચલિત ન થાઓ. અમે વિચલિત નથી થયા. આ બાબતો મને અસર કરતી નથી."

ચીફ જસ્ટિસ બી. આર ગવઈ
ચીફ જસ્ટિસ બી. આર ગવઈ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 2:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક નાટકીય દ્રશ્ય સર્જાયું જ્યારે કોર્ટ કાર્યવાહી દરમિયાન એક વકીલે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) ભુષણ આર. ગવઈ પર કોઈ વસ્તુ ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો.

CJI ની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ સમક્ષ કેસોની ચર્ચા દરમિયાન આ ઘટના બની. સુરક્ષા કર્મચારીઓએ ઝડપથી દરમિયાનગીરી કરીને તેને કોર્ટરૂમની બહાર લઈ ગયા.

આ ઘટનાથી પરિચિત લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, વકીલની ઓળખ રાકેશ કિશોર તરીકે થઈ છે. એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે સુરક્ષા કર્મચારીઓ વકીલને લઈ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તે બૂમો પાડતા સંભળાયો કે: "સનાતન કા અપમાન નહીં સહેંગે (અમે સનાતનનું અપમાન સહન નહીં કરીએ)."

સૂત્રએ ઉમેર્યું હતું કે, કોર્ટરૂમમાં થોડીવાર માટે હંગામો થયો હતો. જોકે, કોર્ટરૂમમાં થયેલા ટૂંકા ગાળાના હંગામાથી શાંત અને અવિશ્વસનીય દેખાતા CJIએ કોર્ટરૂમમાં વકીલોને દિવસની કાર્યવાહી ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી. CJIએ કહ્યું, "આ બધાથી વિચલિત ન થાઓ. અમે વિચલિત નથી થયા. આ બાબતો મને અસર કરતી નથી."

ભગવાન વિષ્ણુની પ્રતિમાના પુનઃસ્થાપન માટેની અરજી ફગાવી
સપ્ટેમ્બરમાં, મુખ્ય ન્યાયાધીશ કે. વિનોદ ચંદ્રનની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે મધ્યપ્રદેશમાં યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ ખજુરાહો મંદિર સંકુલના ભાગ, જવારી મંદિરમાં ભગવાન વિષ્ણુની સાત ફૂટ ઊંચી પ્રતિમાના પુનર્નિર્માણ અને પુનઃસ્થાપન માટે દિશા નિર્દેશો માંગતી અરજી ફગાવી દીધી હતી. આ અરજી રાકેશ દલાલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી.

દલાલે મધ્યપ્રદેશમાં ખજુરાહો સ્મારકોના જૂથના ભાગ, જવારી મંદિરમાં ભગવાન વિષ્ણુની સાત ફૂટ ઊંચી શિરચ્છેદ કરાયેલી પ્રતિમાના પુનઃસ્થાપન માટે દિશા નિર્દેશો માંગ્યા હતા. અરજદારે દલીલ કરી હતી કે મુઘલ આક્રમણ દરમિયાન પ્રતિમાને નુકસાન થયું હતું અને વારંવાર વિનંતીઓ છતાં અધિકારીઓ તેને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. સબમરીન વિરોધી યુદ્ધ જહાજ 'INS એન્ડ્રોથ' રાષ્ટ્રને સમર્પિત, નૌકાદળની તાકાત વધારશે
  2. દાર્જિલિંગમાં ભારે વરસાદ બાદ તબાહી, 35 સ્થળોએ ભૂસ્ખલન-23 લોકોના મોત

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPREME COURT CJI ATTACK TRYADVOCATE HURLS SHOECHIEF JUSTICE OF INDIA BR GAVAICHIEF JUSTICE OF INDIAADVOCATE HURLS SHOE TOWARDS CJI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.