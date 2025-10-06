'સનાતનનું અપમાન નહીં સહીએ', વકીલ દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટમાં CJI પર જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ
CJIએ કહ્યું, "આ બધાથી વિચલિત ન થાઓ. અમે વિચલિત નથી થયા. આ બાબતો મને અસર કરતી નથી."
Published : October 6, 2025 at 2:13 PM IST
નવી દિલ્હી: સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક નાટકીય દ્રશ્ય સર્જાયું જ્યારે કોર્ટ કાર્યવાહી દરમિયાન એક વકીલે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) ભુષણ આર. ગવઈ પર કોઈ વસ્તુ ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો.
CJI ની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ સમક્ષ કેસોની ચર્ચા દરમિયાન આ ઘટના બની. સુરક્ષા કર્મચારીઓએ ઝડપથી દરમિયાનગીરી કરીને તેને કોર્ટરૂમની બહાર લઈ ગયા.
આ ઘટનાથી પરિચિત લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, વકીલની ઓળખ રાકેશ કિશોર તરીકે થઈ છે. એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે સુરક્ષા કર્મચારીઓ વકીલને લઈ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તે બૂમો પાડતા સંભળાયો કે: "સનાતન કા અપમાન નહીં સહેંગે (અમે સનાતનનું અપમાન સહન નહીં કરીએ)."
VIDEO | Delhi: On the alleged attack on the CJI in the Supreme Court, Advocate Rohit Pandey, former Secretary of the Supreme Court Bar Association, says, " if this incident is true, we condemn it; it is a sad incident. he (the advocate said to have attacked the cji) is a member of… pic.twitter.com/H4SYURxsFW— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2025
સૂત્રએ ઉમેર્યું હતું કે, કોર્ટરૂમમાં થોડીવાર માટે હંગામો થયો હતો. જોકે, કોર્ટરૂમમાં થયેલા ટૂંકા ગાળાના હંગામાથી શાંત અને અવિશ્વસનીય દેખાતા CJIએ કોર્ટરૂમમાં વકીલોને દિવસની કાર્યવાહી ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી. CJIએ કહ્યું, "આ બધાથી વિચલિત ન થાઓ. અમે વિચલિત નથી થયા. આ બાબતો મને અસર કરતી નથી."
ભગવાન વિષ્ણુની પ્રતિમાના પુનઃસ્થાપન માટેની અરજી ફગાવી
સપ્ટેમ્બરમાં, મુખ્ય ન્યાયાધીશ કે. વિનોદ ચંદ્રનની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે મધ્યપ્રદેશમાં યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ ખજુરાહો મંદિર સંકુલના ભાગ, જવારી મંદિરમાં ભગવાન વિષ્ણુની સાત ફૂટ ઊંચી પ્રતિમાના પુનર્નિર્માણ અને પુનઃસ્થાપન માટે દિશા નિર્દેશો માંગતી અરજી ફગાવી દીધી હતી. આ અરજી રાકેશ દલાલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી.
દલાલે મધ્યપ્રદેશમાં ખજુરાહો સ્મારકોના જૂથના ભાગ, જવારી મંદિરમાં ભગવાન વિષ્ણુની સાત ફૂટ ઊંચી શિરચ્છેદ કરાયેલી પ્રતિમાના પુનઃસ્થાપન માટે દિશા નિર્દેશો માંગ્યા હતા. અરજદારે દલીલ કરી હતી કે મુઘલ આક્રમણ દરમિયાન પ્રતિમાને નુકસાન થયું હતું અને વારંવાર વિનંતીઓ છતાં અધિકારીઓ તેને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
