કોલકાતા: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવાર, 22 ઓગસ્ટના રોજ પશ્ચિમ બંગાળમાં ત્રણ નવા મેટ્રો રૂટનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી સમારોહમાં હાજરી આપશે નહીં.
કોલકાતામાં ત્રણ મેટ્રો રૂટનું ઉદ્ઘાટન
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 22 ઓગસ્ટના રોજ 'ગ્રીન લાઇન'ના સિયાલદાહ-એસ્પ્લેનેડ સેક્શન, 'ઓરેન્જ લાઇન'ના હેમંત મુખોપાધ્યાય (રૂબી ક્રોસિંગ)-બેલેઘાટા સેક્શન અને 'યલો લાઇન'ના નોઆપરા-જય હિંદ વિમાનબંદર (એરપોર્ટ) સેક્શનનું ઉદ્ઘાટન કરશે. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ આપ્યું છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્યમંત્રીએ કાર્યક્રમમાં હાજરી ન આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.
રેલવે મંત્રીએ મમતાને આપ્યું આમંત્રણ
14 ઓગસ્ટના રોજ મુખ્યમંત્રીને મોકલવામાં આવેલા આમંત્રણ પત્રમાં, રેલ્વે મંત્રીએ લખ્યું હતું કે, "અમે તમને જેસોર રોડ મેટ્રો સ્ટેશન પર ઉપરોક્ત કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે નમ્રતાપૂર્વક આમંત્રણ આપીએ છીએ."
એ વાત જાણીતી છે કે મુખ્યમંત્રી અનેક નીતિગત કારણોસર આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે નહીં. ઘણા તૃણમૂલ નેતાઓએ કહ્યું છે કે, આ નિર્ણય ફક્ત વ્યક્તિગત નથી, પરંતુ બંગાળની ગરિમાનું રક્ષણ કરવાનો સ્પષ્ટ સંદેશ છે. સૌ પ્રથમ, તાજેતરમાં વિવિધ રાજ્યોમાં બંગાળી ભાષી ભારતીયો સામે ભાષાકીય આતંક અને અપમાનની ઘટનાઓ બની છે.
વિપક્ષનો આરોપ
વિપક્ષનો આરોપ છે કે, ભાજપ અને કેન્દ્ર સરકારની મદદથી આવી ઘટનાઓ બની રહી છે. રાજ્યમાં શાસક પક્ષનો આરોપ છે કે આર્થિક વંચિતતાની સાથે બંગાળની ભાષા અને સંસ્કૃતિ વિરુદ્ધ કાવતરું ઘડવામાં આવી રહ્યું છે.
આ સંદર્ભમાં, તૃણમૂલના સૂત્રો કહે છે કે મુખ્યમંત્રી કોઈપણ રીતે કેન્દ્રના ટોચના નેતૃત્વની બાજુમાં બેસવા માંગતા નથી. બીજું, મમતા બેનર્જીના રેલ્વે મંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન, દમદમ મેટ્રો રૂટ સહિત અનેક રેલ્વે પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને તેના માટે ભંડોળ ફાળવવામાં આવ્યું હતું.
તૃણમૂલનો આરોપ છે કે, ભાજપ આ પ્રોજેક્ટ્સના કામમાં લાંબા સમય સુધી વિલંબ કરીને ચૂંટણી પહેલા અચાનક ઉદ્ઘાટનનો શ્રેય લેવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. મુખ્યમંત્રીના નજીકના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મમતાને આ કાર્યક્રમમાં સામાન્ય આમંત્રણ હેઠળ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. જોકે, તેઓ પોતે આ પ્રોજેક્ટના વાસ્તવિક માસ્ટરમાઇન્ડ છે.
પરિણામે, એવું માનવામાં આવે છે કે તેમના માટે ત્યાં ભાજપ સાથે સ્ટેજ શેર કરવું યોગ્ય નથી. ત્રીજું, મમતા બેનર્જી અગાઉ બંધારણીય પદ પરથી કેન્દ્રના કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી ચૂક્યા છે. પરંતુ ભાજપના સમર્થકોએ વ્યવસ્થિત રીતે અરાજકતા ફેલાવી અને તે પ્લેટફોર્મ પર અપમાનજનક વર્તન કર્યું.
તૃણમૂલ નેતાઓનું કહેવું છે કે આવી સ્થિતિ ફરીથી ઊભી થઈ શકે છે, તેથી મુખ્યમંત્રી આ વખતે કોઈ તક આપવામાં ખચકાટ અનુભવી રહ્યા છે.