ETV Bharat / bharat

કુંડેશ્વર મંદિરમાં દર્શન માટે જઈ રહેલ પિકઅપ વાન ખાઈમાં પડી, 8 મહિલાઓના મોત - PUNE VAN ACCIDENT

દેવદર્શન માટે કુંડેશ્વર જઈ રહેલ મહિલાઓથી ભરેલી વાહન ભયાનક અકસ્માતનો ભોગ બની.

કુંડેશ્વર મંદિરમાં દર્શન માટે જઈ રહેલ પિકઅપ વાન ખાઈમાં પડી, 8 મહિલાઓના મોત
કુંડેશ્વર મંદિરમાં દર્શન માટે જઈ રહેલ પિકઅપ વાન ખાઈમાં પડી, 8 મહિલાઓના મોત (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read

પુણે: મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લાના ખેડ તાલુકામાં દેવદર્શન માટે કુંડેશ્વર જઈ રહેલ મહિલાઓથી ભરેલી પિકઅપ વાન 30 ફૂટ ઊંડી ખાઈમાં પડી ગઈ. આ અકસ્માતમાં 8 મહિલાઓના મોત થયા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પુણે અકસ્માત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પાપલવાડીની કેટલીક મહિલાઓ શ્રાવણ સોમવારે દર્શન માટે કુંડેશ્વર જઈ રહી હતી. કુંડેશ્વર જતી વખતે ઘાટ પરથી પસાર થવું પડે છે. આ દરમિયાન, વાહન ઘાટ પર ઊંડા ખાડામાં પલટી ગયું.

આ અકસ્માતમાં 8 મહિલાઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા. અકસ્માત બાદ, ઘાયલોને તાત્કાલિક પૈઠની ગ્રામીણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતની માહિતી મળતા જ ખેડ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી. શ્રાવણ સોમવારે બનેલી આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી દરેક મૃતકના પરિવારને 2 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. ઘાયલોને 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.

અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલી મહિલાઓના નામ

મૃતકોમાં શોભા જ્ઞાનેશ્વર પાપડ, સુમન કાલુરામ પાપડ, શારદા રામદાસ ચોરગે, મંદા કનિફ દરેકર, સંજીવની કૈલાશ દરેકર, મીરાબાઈ સંભાજી ચોરગે, બાયદાબાઈ નયનેશ્વર દરેકર, શકુંતલા તાનાજી ચોરગેનો સમાવેશ થાય છે.

થાણેમાં બસે મોટરસાયકલને ટક્કર મારી, બે ઘાયલ

બીજી તરફ, સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, સોમવારે સવારે મહારાષ્ટ્રના થાણે શહેરમાં બસે ટક્કર મારતાં મોટરસાયકલ પર સવાર એક પુરુષ અને એક મહિલા ઘાયલ થયા હતા. પોલીસે આ માહિતી આપી.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના ગાંધીનગરથી થાણેના ભિવંડી જઈ રહેલી બસમાં 30 મુસાફરો હતા અને અકસ્માતમાં કોઈ બસ મુસાફરને ઈજા થઈ નથી. તેમણે કહ્યું કે સવારે લગભગ સાત વાગ્યે ઘોડાબંદર રોડ પર નાગલા બંદર સિગ્નલ પાસે બસે મોટરસાયકલને ટક્કર મારી હતી.

ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (ટ્રાફિક) પંકજ શિરસાતે જણાવ્યું હતું કે પાછળ બેઠેલી 28 વર્ષીય મહિલાને માથામાં ઈજા થઈ હતી, જ્યારે 24 વર્ષીય ડ્રાઇવરને પણ ઈજા થઈ હતી. બંનેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું કહેવાય છે. મોટરસાઇકલ પર સવાર બંને લોકો મુંબઈ નજીક કાંદિવલીના રહેવાસી છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ગાંધીનગરના 40 વર્ષીય બસ ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને અકસ્માતની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

પુણે: મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લાના ખેડ તાલુકામાં દેવદર્શન માટે કુંડેશ્વર જઈ રહેલ મહિલાઓથી ભરેલી પિકઅપ વાન 30 ફૂટ ઊંડી ખાઈમાં પડી ગઈ. આ અકસ્માતમાં 8 મહિલાઓના મોત થયા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પુણે અકસ્માત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પાપલવાડીની કેટલીક મહિલાઓ શ્રાવણ સોમવારે દર્શન માટે કુંડેશ્વર જઈ રહી હતી. કુંડેશ્વર જતી વખતે ઘાટ પરથી પસાર થવું પડે છે. આ દરમિયાન, વાહન ઘાટ પર ઊંડા ખાડામાં પલટી ગયું.

આ અકસ્માતમાં 8 મહિલાઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા. અકસ્માત બાદ, ઘાયલોને તાત્કાલિક પૈઠની ગ્રામીણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતની માહિતી મળતા જ ખેડ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી. શ્રાવણ સોમવારે બનેલી આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી દરેક મૃતકના પરિવારને 2 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. ઘાયલોને 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.

અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલી મહિલાઓના નામ

મૃતકોમાં શોભા જ્ઞાનેશ્વર પાપડ, સુમન કાલુરામ પાપડ, શારદા રામદાસ ચોરગે, મંદા કનિફ દરેકર, સંજીવની કૈલાશ દરેકર, મીરાબાઈ સંભાજી ચોરગે, બાયદાબાઈ નયનેશ્વર દરેકર, શકુંતલા તાનાજી ચોરગેનો સમાવેશ થાય છે.

થાણેમાં બસે મોટરસાયકલને ટક્કર મારી, બે ઘાયલ

બીજી તરફ, સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, સોમવારે સવારે મહારાષ્ટ્રના થાણે શહેરમાં બસે ટક્કર મારતાં મોટરસાયકલ પર સવાર એક પુરુષ અને એક મહિલા ઘાયલ થયા હતા. પોલીસે આ માહિતી આપી.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના ગાંધીનગરથી થાણેના ભિવંડી જઈ રહેલી બસમાં 30 મુસાફરો હતા અને અકસ્માતમાં કોઈ બસ મુસાફરને ઈજા થઈ નથી. તેમણે કહ્યું કે સવારે લગભગ સાત વાગ્યે ઘોડાબંદર રોડ પર નાગલા બંદર સિગ્નલ પાસે બસે મોટરસાયકલને ટક્કર મારી હતી.

ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (ટ્રાફિક) પંકજ શિરસાતે જણાવ્યું હતું કે પાછળ બેઠેલી 28 વર્ષીય મહિલાને માથામાં ઈજા થઈ હતી, જ્યારે 24 વર્ષીય ડ્રાઇવરને પણ ઈજા થઈ હતી. બંનેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું કહેવાય છે. મોટરસાઇકલ પર સવાર બંને લોકો મુંબઈ નજીક કાંદિવલીના રહેવાસી છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ગાંધીનગરના 40 વર્ષીય બસ ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને અકસ્માતની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNE VAN ACCIDENTMAHARASHTRAPICK UP VAN FALLS OFFPUNE DISTRICTPUNE VAN ACCIDENT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.