મુંબઈ: ગત રોજ અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે વહેલી સવારે શરૂ થયેલા ભારે વરસાદથી લોકોને ઘણી મુશ્કેલી પડી હતી. સતત ભારે વરસાદને કારણે સવારથી જ મુંબઈના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. વરસાદની તીવ્રતા જોઈને મહાનગરપાલિકાએ બપોરના સત્ર માટે શાળાઓ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જોકે, સવારના સત્ર માટે પહેલેથી જ ભરેલી શાળાઓ પણ વહેલી બંધ કરી દેવામાં આવી હતી.
જ્યારે આજની વાત કરીએ તો આવી સ્થિતિ માત્ર મુંબઈની જ નહીં પરંતુ મહારાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં મુશળધાર વરસાદે ધબળાતી બોલાવી છે. જેમાં સતત વરસાદને કારણે બાંદ્રા ખાર લિંક રોડ પર, વિરાર તેમજ ચેમ્બુરમાં પાણી ભરાઈ રહ્યું ગયું. તમે દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે વરસાદને કારણે પાણી ભારત વાહનોની અવરજવરમાં ભારે મુશ્કેલી થવા લાગી હતી.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: लगातार बारिश के कारण बांद्रा खार लिंक रोड में जलभराव देखने को मिल रहा है। pic.twitter.com/vvMP2XFZtL— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2025
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: लगातार बारिश के कारण चेंबूर में जलभराव देखने को मिल रहा है। pic.twitter.com/gfGiHnnSfV— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2025
આમ, મુંબઈ સહિત મહારાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે રોજિંદા જીવનમાં લોકોને અવરજવર તેમજ નોકરી-ધંધે જતાં લોકોને પણ અવરજવરમાં ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ સાથે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી થતો ભારે વરસાદ હજુ પણ સક્રિય છે, પરિણામે સ્થિતિ વધુ વખોડી બની છે. ઉપરાંત આ સામે દરમિયાન અકસ્માત તેમજ વરસદના કારણ એ પોચા વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલનની સંભાવનનો પણ વધી જાય છે.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जलभराव हुआ।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2025
वीडियो विरार इलाके से है। pic.twitter.com/QqAaqWjZ0z
સ્થિતિની ગંભીરતાને સમજતા ઇન્ડિગો એરલાઇન્સે ટ્રાવેલ એડવાઇઝરી જારી કરી છે. તેમણે તેમના ઓફિશિયલ X હેન્ડલ પર ટ્વીટમાં લખ્યું છે કે, "મુંબઈમાં ભારે વરસાદને કારણે, એરપોર્ટ તરફ જતા ઘણા રૂટ પર પાણી ભરાઈ ગયા છે અને ટ્રાફિક ધીમો પડી ગયો છે. આના કારણે ઓપરેશનલ પડકારો ઉભા થયા છે, જેના કારણે પ્રસ્થાન અને આગમન બંનેમાં વિલંબ થયો છે અને અમને થયેલી અસુવિધા બદલ ખરેખર દિલગીર છીએ..."
इंडिगो एयरलाइंस ने एक यात्रा एडवाइजरी जारी की है। ट्वीट में लिखा है, " मुंबई में भारी बारिश के कारण, हवाई अड्डे तक पहुँचने वाले कई मार्गों पर जलभराव और यातायात में सुस्ती देखी जा रही है। इसके कारण परिचालन संबंधी चुनौतियाँ पैदा हुई हैं, जिससे प्रस्थान और आगमन दोनों में देरी हो रही… pic.twitter.com/aRx0BjPp6Q— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2025
આમ, મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ સહિતના વિસ્તારોમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે, પરિણામે ઠેર ઠેર પાણી ભારત જનજીવન ખોરવાયું છે. આમ હવે આ સ્થિતિ ક્યારે કંટ્રોલમાં આવશે, તે તો વરસાદ થોભશે ત્યારે જ કઈ કહી શકાય.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2025
वीडियो गांधी मार्केट से है। pic.twitter.com/znXXxB5nDx
જોકે મહત્વની બાબત એ છે કે, ભારે અને સતત વરસાદને કારણે મુંબઈ મહાનગરમાં પીવાના પાણીની ચિંતા ઓછી થઈ ગઈ છે. બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) એ જણાવ્યું હતું કે, પીવાના પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત, વિહાર તળાવ સોમવાર બપોરથી વહેવા લાગ્યું છે. બીજી તરફ, ભારે વરસાદને કારણે, ઘણી જગ્યાએ પાણી ભરાઈ જવાથી નાગરિકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
