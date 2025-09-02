ETV Bharat / bharat

મહારાષ્ટ્રમાં મરાઠા અનામતને લઈને આંદોલનકારીઓની માંગ સરકારે સ્વીકારી, મનોજ જરંગે આંદોલન ખતમ કર્યું - MUMBAI MARATHA PROTEST ENDS

મહારાષ્ટ્રમાં અનામતની માંગ સ્વીકારાતા મનોજ જરંગે આંદોલન સમેટ્યું.

મરાઠા અનામતની માંગણી સ્વીકારાયા બાદ ખુશી વ્યક્ત કરતા પ્રદર્શનકારીઓ
મરાઠા અનામતની માંગણી સ્વીકારાયા બાદ ખુશી વ્યક્ત કરતા પ્રદર્શનકારીઓ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 7:02 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્ર સરકારે મંગળવારે મરાઠા અનામતને સંમતિ આપી દીધી. આ નિર્ણય બાદ મરાઠા અનામત કાર્યકર્તા મનોજ જરંગે પાટીલે પોતાનો આમરણાંત ઉપવાસ તોડ્યો. રાજ્ય સરકારની કેબિનેટ સબ-કમિટીનો પ્રસ્તાવ બહાર આવ્યા બાદ તેમણે આ નિર્ણય લીધો. આ સમિતિના વડા રાધાકૃષ્ણ વિખે પાટીલ છે.

પેટા-કમિટીના અધ્યક્ષ રાધાકૃષ્ણ વિખે પાટીલ, શિવેન્દ્રરાજે ભોસલે, જયકુમાર ગોર અને ઉદય સામંતે રાજ્ય સરકાર વતી તેમની માંગણીઓનો અંતિમ મુસદ્દો લઈને જરંગેને મળ્યા. મનોજ જરંગેએ 'હૈદરાબાદ ગેઝેટ' તાત્કાલિક લાગુ કરવાની માંગ કરી. પેટા-કમિટીએ તેને મંજૂરી આપી છે. સરકારે જરંગેની આઠમાંથી છ માંગણીઓ સ્વીકારી લીધી છે.

તેમની મુખ્ય માંગ મરાઠા સમુદાયને કુણબી જાતિમાં સમાવવાની હતી. કુણબી જાતિને પહેલાથી જ OBCનો દરજ્જો છે. આ અંતર્ગત હવે મરાઠાઓને પણ અનામત મળી શકશે. અગાઉ, બોમ્બે હાઈકોર્ટે આંદોલનકારીઓને બુધવાર સવાર સુધીમાં આઝાદ મેદાન ખાલી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જરંગે અને તેમના સમર્થકો અહીં વિરોધ કરી રહ્યા હતા.

તમને જણાવી દઈએ કે મરાઠા અનામત માટે આંદોલન 29 ઓગસ્ટથી ચાલી રહ્યું હતું. છેલ્લા 5 દિવસથી મુંબઈના આઝાદ મેદાન અને ફોર્ટ મરીન ડ્રાઇવ વિસ્તારમાં ધામા નાખી રહેલા મરાઠા વિરોધીઓ હવે કોર્ટના આદેશ બાદ ધીમે ધીમે આ વિસ્તાર ખાલી કરી રહ્યા છે. તેમની માંગણીઓ સ્વીકારાઈ જતાં પ્રદર્શનકારીઓએ મેદાનમાં ઉજવણી કરી હતી.

હૈદરાબાદ ગેઝેટ શું છે

મરાઠવાડા ક્ષેત્રનો મોટો ભાગ અગાઉ હૈદરાબાદ રાજ્યનો ભાગ હતો. સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશ મુજબ, અગાઉના હૈદરાબાદ રાજ્યના જે સૂચનાઓ અલગ અલગ સમયે જારી કરવામાં આવી હતી અને જેમાં મરાઠાઓને કુણબી વર્ગ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી હતી, તે યાદીઓનો ઉપયોગ ચકાસણી માટે કરવામાં આવશે. સૂચનાઓ 1900, 1902, 1918, 1923, 1926, 1928 અને 1948 માં જારી કરવામાં આવી હતી.

લાંબા સમયથી જરંગે આંદોલન કરી રહ્યા હતા
મનોજ જરંગે લાંબા સમયથી મરાઠા અનામત માટે આંદોલન કરી રહ્યા હતા. તેમણે 2021 અને 2023માં પણ અનામતની માંગણી સાથે આંદોલન કર્યું હતું. 2021માં તેમણે 90 દિવસ સુધી સરકાર પર દબાણ બનાવ્યું હતું. ત્યારબાદ, તેમણે 2023માં પણ મોટું આંદોલન કર્યું હતું.

મહારાષ્ટ્રમાં OBCs ને 19 ટકા અનામત છે. આ પછી, SC ને 13 ટકા, ST ને 7 ટકા, સામાજિક રીતે પછાત લોકોને 10 ટકા અનામત મળે છે.

અત્યાર સુધી બહાર આવેલી માહિતી અનુસાર, મનોજ જરંગેએ સરકારને અપીલ કરી છે કે જે આંદોલનકારીઓ સામે પોલીસે કેસ નોંધ્યા છે તેમના વિરુદ્ધ કેસ પાછા ખેંચવામાં આવે. તેમણે આંદોલનકારીઓની સુરક્ષા અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

